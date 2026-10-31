Έκρηξη στην Πλάκα: «Νιώθω πολύ τυχερός που δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά» – Η συγκλονιστική κατάθεση του οδηγού του σχολικού

Από θαύμα αποφεύχθηκε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία κατά τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, καθώς σχολικό βαν με 12 μαθητές διήλθε από την οδό Λυσικράτους ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από το συμβάν. Ο οδηγός του οχήματος περιέγραψε τις στιγμές τρόμου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, τονίζοντας πως αν περνούσε τρία έως τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, η ζωή των επιβαινόντων θα εκτίθετο σε άμεσο κίνδυνο. Παρά τις υλικές φθορές που υπέστη το όχημα από τα εκτινασσόμενα συντρίμμια, όλοι οι μαθητές αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς στη σχολή τους.

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Πλάκα, έκρηξη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από θαύμα αποφεύχθηκε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία κατά τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, καθώς σχολικό βαν με 12 μαθητές διήλθε από το σημείο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν.
  • Ο οδηγός απομάκρυνε το όχημα με ασφάλεια και κατευθύνθηκε προς τη σχολή, όπου αποβίβασε σώους και αβλαβείς τους 12 μαθητές.
  • «Νιώθω πολύ τυχερός, γιατί αν περνούσα από το σημείο 3-4 δευτερόλεπτα αργότερα, θα υπήρχαν δυσμενέστερες συνέπειες τόσο για εμένα όσο, κυρίως, για τα παιδιά, των οποίων η ζωή θα εκτίθετο σε πολύ μεγάλο κίνδυνο», φέρεται να κατέθεσε.
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Από θαύμα αποφεύχθηκε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία κατά τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, καθώς σχολικό βαν με 12 μαθητές διήλθε από το σημείο  ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν.  Συγκλονιστική είναι η κατάθεση του οδηγού του σχολικού οχήματος στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς περιγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε, όταν αντιλήφθηκε την έκρηξη, έχοντας μαζί του τους 12 μαθητές.

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Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, είχε ήδη περάσει από το επίμαχο κτίριο, ελέγχοντας την εικόνα πίσω του μέσω του καθρέφτη του οχήματος. Όπως ανέφερε, ακριβώς μπροστά από το κτίριο και πίσω από το σχολικό βαν κινούνταν ένα ακόμη αυτοκίνητο, μάρκας Mini Cooper, πιθανότατα ασημί χρώματος.

Η κατάθεση του οδηγού του σχολικού

«Εγώ τρόμαξα όταν αντιλήφθηκα την έκρηξη, τόσο για μένα όσο και για τα παιδιά που είχα μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ακινητοποίησε άμεσα το σχολικό όχημα και έσπευσε να διαπιστώσει την κατάσταση των επιβαινόντων, με τους μαθητές να τον διαβεβαιώνουν ότι δεν είχαν υποστεί κανέναν τραυματισμό. Ακολούθως, ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου για το συμβάν και προέτρεψε τα παιδιά να καλέσουν τηλεφωνικά τους γονείς τους, για να τους ενημερώσουν ότι είναι καλά και να μην ανησυχούν.

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Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός αντιλήφθηκε φθορές στο σχολικό όχημα, οι οποίες όμως δεν εμπόδιζαν την κίνησή του, επιτρέποντάς του να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Εξαιτίας του πυκνού σύννεφου σκόνης που είχε καλύψει τον δρόμο, αποχώρησε από το σημείο και κατευθύνθηκε προς τη σχολή, όπου αποβίβασε σώους και αβλαβείς τους 12 μαθητές. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η αναφορά του στο ενδεχόμενο να είχε καθυστερήσει μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα, γεγονός που θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των επιβαινόντων.

«Νιώθω πολύ τυχερός, γιατί αν περνούσα από το σημείο 3-4 δευτερόλεπτα αργότερα, θα υπήρχαν δυσμενέστερες συνέπειες τόσο για εμένα όσο, κυρίως, για τα παιδιά, των οποίων η ζωή θα εκτίθετο σε πολύ μεγάλο κίνδυνο», φέρεται να κατέθεσε.

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Τη μαρτυρία του οδηγού επιβεβαιώνει αποκαλυπτικό βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης. Στα πλάνα καταγράφεται το σχολικό βαν να διέρχεται έξω από το κτίριο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την πυροδότηση, ενώ αμέσως μετά το σημείο χάνεται κάτω από ένα πυκνό σύννεφο σκόνης και διάσπαρτων συντριμμιών. Όπως καθίσταται σαφές από την καταγραφή, μια καθυστέρηση μόλις τριών έως τεσσάρων δευτερολέπτων θα απέβαινε μοιραία για τον οδηγό και τους δώδεκα μαθητές που επέβαιναν στο όχημα.

Ο οδηγός του σχολικού μίλησε στον ΑΝΤ1, λέγοντας ότι εκτελούσε το συνηθισμένο δρομολόγιό του, όταν βρέθηκε μπροστά στην τραγωδία. «Είμαι ακόμα σοκαρισμένος. Τα τελευταία τρία χρόνια κάνω αυτό το δρομολόγιο. Ξεκινώ από το Περιστέρι και παίρνω μαθητές από το κέντρο. Είχαν ήδη επιβιβαστεί 12 παιδιά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, εκείνη τη στιγμή διέσχιζε την οδό Λυσικράτους για να παραλάβει ακόμη δύο μαθητές, που είναι αδέλφια και κατοικούν στην περιοχή. «Η έκρηξη ήταν τεράστια. Τα ερείπια εκτινάχθηκαν και πάνω στο βαν. Ευτυχώς κανένα παιδί δεν τραυματίστηκε», τόνισε.

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