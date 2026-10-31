Έκρηξη στην Πλάκα: Αλληλοκατηγορούνται οι συλληφθέντες – «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχασαν τη ζωή τους για 20 ευρώ» λένε οι συγγενείς των Αμερικανών

Τη Δευτέρα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση που οδήγησε στην κατάρρευση του νεοκλασικού κτιρίου στη οδό Λυσικράτους και στον θάνατο έξι ανθρώπων. Σημειώνεται ότι έχουν διοριστεί δικηγόροι από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς αρχικά δεν συνοδεύονταν από συνηγόρους.

Στους τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, καθώς και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, του εμπρησμού, της έκρηξης και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ»

Την πρώτη αντίδραση της οικογένειας των Αμερικανών θυμάτων μετέφερε ο δικηγόρος της, ο οποίος εμφανίστηκε στα δικαστήρια και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, επαναλαμβάνοντας τη σχετική δήλωση που είχε ήδη υποβληθεί κατά την προανάκριση.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ertnews, αναφερόμενος στην εκτιμώμενη αξία του τμήματος χάλκινου σωλήνα που φέρονται να αφαίρεσαν οι κατηγορούμενοι.

«Ζητάμε δικαίωση»

Οι οικογένειες των έξι θυμάτων παραμένουν συγκλονισμένες από τις εικόνες της έκρηξης και ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για όσα συνέβησαν. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, θείος δύο κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους αναφέρθηκε στον πόνο των συγγενών και στην ανάγκη να υπάρξει δικαίωση μέσα από τη Δικαιοσύνη.

Σε φωτογραφίες-ντοκουμέντα καταγράφονται οι τελευταίες γνωστές κινήσεις ανθρώπων που είχαν μισθώσει το διαμέρισμα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους.

Στις 18:00 το απόγευμα, περίπου 13 ώρες πριν από τη φονική έκρηξη, διακρίνεται ο Ίαν μαζί με τη σύζυγό του να βγαίνουν για βόλτα στην Πλάκα. Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00 το βράδυ, οι φωτογραφίες καταγράφουν δύο ζευγάρια να εισέρχονται στο κτίριο όπου αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη.

Πρόκειται για εικόνες από τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία, που έρχονται στο φως την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων αναμένουν την απόδοση δικαιοσύνης.

Η στιγμή της έκρηξης και η διαφυγή των τριών

Το χρονικό της ισχυρής έκρηξης έχει αποτυπωθεί καρέ-καρέ σε υλικό από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα διακρίνεται ένα σχολικό λεωφορείο με 12 μαθητές να διασχίζει τον στενό δρόμο, ακολουθούμενο από ένα Ι.Χ. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας εκκωφαντικός κρότος συγκλονίζει την περιοχή, καθώς τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από παρακείμενο κτίριο ακριβώς πίσω από το σχολικό όχημα.

Παρά τη βροχή από συντρίμμια και θραύσματα τζαμιών που κάλυψαν μεγάλη ακτίνα, τα παιδιά και ο οδηγός του λεωφορείου δεν τραυματίστηκαν. Την ίδια στιγμή, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε γλίτωσε σαν από θαύμα με ελαφρά τραύματα, παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά του από το ωστικό κύμα.

Παράλληλα, άλλο βίντεο καταγράφει τη διαφυγή των τριών φερόμενων δραστών, οι οποίοι απομακρύνονται κρατώντας το τμήμα του σωλήνα που είχαν αφαιρέσει, καθώς και ένα καρότσι φορτωμένο με κλοπιμαία.

Πώς προκλήθηκε η φονική έκρηξη

Οι έρευνες των αρχών καταδεικνύουν ως αιτία της τραγωδίας τη δολιοφθορά στο δίκτυο φυσικού αερίου από τους τρεις άνδρες, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν χάλκινους σωλήνες. Γύρω στις 02:00, οι δύο εξ αυτών μπήκαν στο κτίριο ενώ ο συνεργός τους εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου στο πεζοδρόμιο.

Αφού αφαίρεσαν τμήμα χαλκού από τον πρώτο όροφο, κινήθηκαν προς τον δεύτερο. Εκεί, στην προσπάθειά τους να ξηλώσουν κι άλλον σωλήνα, τον λύγισαν, με συνέπεια να προκληθεί ανεξέλεγκτη διαρροή αερίου. Μόλις συνειδητοποίησαν τη ζημιά, τράπηκαν σε φυγή.

Στις 07:30, η ένοικος του δευτέρου ορόφου πάτησε τον διακόπτη του μπάνιου και όλα τελείωσαν: ένας στιγμιαίος σπινθήρας πυροδότησε το εγκλωβισμένο αέριο, οδηγώντας στην ισοπεδωτική έκρηξη. Το νεοκλασικό κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, παρασύροντας στον θάνατο και τους έξι ενοίκους του, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί έπειτα από πολύωρες προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Η ζημιά που προκάλεσαν οι συλληφθέντες

Γιάννης Αρτοποιός: Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση έπειτα από 34 ημέρες ερευνών

Οι καταγγελίες των κατοίκων για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών χαλκού και η αγωνία τους για το πώς φτάσαμε στη φονική έκρηξη συνδέονται άμεσα με τα ευρήματα της έρευνας των Αρχών. Στις λεπτομέρειες της επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως εξήγησε περιγράφοντας τη δύσκολη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία διήρκεσε 34 ημέρες, βασικός στόχος των ερευνών ήταν να προσδιοριστεί τι προκάλεσε τη δημιουργία του εκρηκτικού μείγματος φυσικού αερίου, το οποίο οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν καταγραφές από κάμερες κατοικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων, ενώ συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν πειστήρια και επιστημονικά ευρήματα από τον χώρο του περιστατικού.

Παράλληλα, υπήρξε συνεργασία με πραγματογνώμονες και ειδικούς επιστήμονες από το Πολυτεχνείο, μεταξύ των οποίων χημικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παρέμβαση στις σωληνώσεις.

«Έπρεπε να συνδυαστούν όλα τα τεκμήρια και να φτάσουμε, μέσα από τη σύνθεση των εικόνων καρέ καρέ, στην αλληλουχία αυτών των γεγονότων», ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες μυστικότητας, ώστε να μην επηρεαστεί η συλλογή των στοιχείων.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε, σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού, μέσω του οποίου οι Αρχές κατάφεραν να συνθέσουν τα γεγονότα και να οδηγηθούν στους τρεις συλληφθέντες. Στην κατοχή τους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μεταλλικοί κόφτες, κάβουρες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κοπή καλωδίων και σωλήνων, καθώς και κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα.

Τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Στις καταθέσεις τους, οι τρεις κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν βγει για «δουλειά», στοχεύοντας στην αφαίρεση χαλκού. Όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, διοχέτευαν τα κλοπιμαία μέταλλα σε καταστήματα στην περιοχή πίσω από την οδό Σταδίου. Ταυτόχρονα, παραδέχθηκαν ότι αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία εν συνεχεία μεταπωλούσαν σε υπηκόους Πακιστάν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Πάντως, ο ένας επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος έκοψε τον μοιραίο σωλήνα φυσικού αερίου, σύμφωνα με το STAR.

Το τέχνασμα που οδήγησε στην κρίσιμη παραδοχή

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο διευθυντής της υπηρεσίας, αντιπύραρχος Δημήτρης Δημακογιάννης, χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα κατά την εξέταση του 54χρονου κατηγορουμένου. Του έδειξε φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν να κρατά ένα αντικείμενο και τον ρώτησε τι ήταν, λέγοντάς του ότι έμοιαζε με μαχαίρι.

Ο 54χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κρατούσε μαχαίρι και παραδέχθηκε πως επρόκειτο για κομμάτι χαλκοσωλήνα, το οποίο, όπως υποστήριξε, του είχε δώσει ο 34χρονος συνεργός του, που είχε εισέλθει πρώτος στο κτίριο.

Η συγκεκριμένη παραδοχή συνέβαλε καθοριστικά στην έρευνα για την αφαίρεση του χαλκοσωλήνα, ενώ σχετικό εύρημα επιβεβαιώθηκε και από τον καθηγητή Τσακιρίδη, στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 54χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά τη φονική έκρηξη, για απόπειρα κλοπής από μάντρα αυτοκινήτων στον Κολωνό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας είχε συλληφθεί άλλες 45 φορές στο παρελθόν, ενώ μετά τη συγκεκριμένη σύλληψη αφέθηκε και πάλι ελεύθερος, μέχρι τον εντοπισμό του από τη ΔΑΕΕ.

Παράλληλα, και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν αποφυλακιστεί μέσα στον τελευταίο χρόνο: ο ένας τον περασμένο Νοέμβριο, ο δεύτερος τον Μάρτιο και ο 54χρονος τον Ιούνιο.

Πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και όσα αναφέρουν στον ΑΝΤ1 πηγές με γνώση της έρευνας σχετικά με τις συνθήκες της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν οι φερόμενοι ως δράστες είχαν κλείσει την κεντρική κίτρινη βάνα παροχής φυσικού αερίου, προτού κόψουν τον χαλκοσωλήνα.

Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκαν ότι είχαν προκαλέσει φθορά στον σωλήνα και υπήρχε διαρροή αερίου, εγκατέλειψαν το σημείο.

Η διαρροή που ακολούθησε οδήγησε στη φονική έκρηξη, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.