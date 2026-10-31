Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Εκκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση παρακείμενης πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, στη #Γλυφάδα Αττικής. Επιχείρησαν 28 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 31, 2026