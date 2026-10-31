«Μαύρος Οκτώβρης» για τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο – Αρνητικό ρεκόρ επιθέσεων σε πλοία, σύμφωνα με την UKMTO

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Διεθνή Νέα

«Μαύρος Οκτώβρης» για τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο
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Ο Οκτώβριος καταγράφεται ως ο μήνας με τις περισσότερες επιθέσεις κατά πλοίων στον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 35 επιθέσεις σε πλοία καταγράφηκαν μέσα στον μήνα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, αριθμός που συνιστά αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με τον Μάρτιο να ακολουθεί, καταγράφοντας περίπου 30 περιστατικά.

Πηγή: UKMTO

Την Παρασκευή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερα πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες εντός και πλησίον των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια ημέρα, η UKMTO ανέφερε μία επίθεση σε πλοίο, το οποίο επλήγη από βλήμα νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά επί του σκάφους.

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