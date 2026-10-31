Καιρός: Επιμένουν οι βροχές, δυναμώνουν οι καταιγίδες από το απόγευμα – Αναλυτικά πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

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Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και αυξημένες νεφώσεις θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ από το απόγευμα αναμένεται να ενταθούν οι καταιγίδες στα δυτικά. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στα νότια κατά τις βραδινές ώρες.

Στα βορειοανατολικά θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει συννεφιά με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και στην κεντρική Μακεδονία. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι και η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Στα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση στα 5 μποφόρ στο Ιόνιο τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα είναι: