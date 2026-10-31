Υψηλή χοληστερίνη: 5 συμπτώματα στα πόδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

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Η υψηλή χοληστερίνη συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα, αλλά μπορεί να συμβάλει στη στένωση των αρτηριών. Πόνος στο περπάτημα, πληγές που αργούν να επουλωθούν και αλλαγές στο δέρμα μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος. Μάθετε ποια σημάδια χρειάζονται προσοχή.

Άγνωστα συμπτώματα στα πόδια που μπορεί να υποδηλώνουν υψηλή χοληστερίνη

Η υψηλή χοληστερίνη (ή υπερχοληστερολαιμία) αφορά την υπερβολική συγκέντρωση μιας λιπαρής ουσίας, της χοληστερόλης, στο αίμα. Αρχικά, η κατάσταση αυτή φαίνεται αβλαβής, όμως με την πάροδο του χρόνου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών στην υγεία, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η συσσώρευση χοληστερίνης προκαλεί φράξιμο των αρτηριών, εμποδίζοντας τη σωστή ροή του αίματος και αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η υψηλή χοληστερίνη συνήθως δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα.

Αυτό σημαίνει ότι αμέτρητες περιπτώσεις παραμένουν αδιάγνωστες μέχρι να συμβεί κάποιο σοβαρό ιατρικό περιστατικό ή μέχρι να διενεργηθεί ένας προληπτικός έλεγχος αίματος. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) επιβεβαιώνει τη σιωπηλή φύση της πάθησης: «Η υψηλή χοληστερίνη συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Ο μόνος τρόπος να μάθετε αν έχετε υψηλή χοληστερίνη είναι μέσω μιας εξέτασης αίματος».

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια τα οποία, αν εντοπιστούν εγκαίρως, μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια. Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη της Περιφερικής Αγγειακής Νόσου (PAD).

Περιφερική αγγειακή νόσος (PAD) και χοληστερίνη

Η Περιφερική Αγγειακή Νόσος είναι μια συχνή πάθηση στην οποία οι εναποθέσεις λίπους στις αρτηρίες εμποδίζουν την παροχή αίματος στους μυς των ποδιών, περιορίζοντας σημαντικά την κυκλοφορία του αίματος. Η νόσος δεν προκαλεί πάντα εμφανή συμπτώματα, ωστόσο μπορεί να εκδηλωθεί με συγκεκριμένα συμπτώματα στα πόδια.

Τα συμπτώματα της περιφερικής αγγειακής νόσου αναπτύσσονται συνήθως αργά, με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν ξαφνικά ή επιδεινωθούν απότομα, ενδέχεται να πρόκειται για ένδειξη σοβαρού προβλήματος που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

5 ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στα πόδια

Πόνος και ενόχληση κατά το βάδισμα: Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι ένας ήπιος έως έντονος πόνος (διαλείπουσα χωλότητα) στο περπάτημα, ο οποίος υποχωρεί μετά από λίγα λεπτά ξεκούρασης. Συχνά επηρεάζονται και τα δύο πόδια ταυτόχρονα, αν και ο πόνος μπορεί να είναι πιο έντονος στο ένα.

Απώλεια τριχών: Τριχόπτωση ή αργή ανάπτυξη των τριχών στα πόδια και τα πέλματα.

Έλκη και πληγές στα πόδια: Πληγές ή έλκη στα πέλματα και τα δάχτυλα που δεν επουλώνονται εύκολα.

Γυαλιστερό δέρμα: Το δέρμα στα πόδια φαίνεται τεντωμένο και ασυνήθιστα γυαλιστερό.

Στυτική δυσλειτουργία: Ιδιαίτερα σε άνδρες με διαβήτη ή αθηροσκλήρωση.

Η παρουσία Περιφερικής Αγγειακής Νόσου αυξάνει επίσης σημαντικά τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, η οποία αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

Εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να εμφανίζετε συμπτώματα Περιφερικής Αγγειακής Νόσου ή θέλετε να ελέγξετε τα επίπεδα χοληστερίνης σας, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας.

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