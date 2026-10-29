Σίδηρος: 5 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα εκτός από το κρέας

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά οξυγόνου στο σώμα, τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και τη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας. Αν και το κόκκινο κρέας αποτελεί γνωστή πηγή του, υπάρχουν πολλές φυτικές τροφές που μπορούν να συμβάλουν στην ημερήσια πρόσληψή του. Από τις φακές και το τόφου μέχρι την κουβερτούρα και τους κολοκυθόσπορους, δείτε πέντε επιλογές που αξίζει να εντάξετε στο καθημερινό σας μενού.

5 τροφές πλούσιες σε σίδηρο που αξίζει να εντάξετε στην διατροφή σας

Η μοσχαρίσια μπριζόλα δεν είναι ο μόνος τρόπος για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε σίδηρο. Το κόκκινο κρέας είναι ίσως η πιο γνωστή πηγή σιδήρου, όμως η κρεατοφαγία δεν αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να εντάξετε αυτό το πολύτιμο θρεπτικό συστατικό στην καθημερινή σας διατροφή.

Οι παρακάτω φυτικές τροφές με σίδηρο αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για να καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας. Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που συμβάλλει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας. Εάν αντιμετωπίζετε αναιμία ή απλώς θέλετε να αυξήσετε την πρόσληψη σιδήρου με φυσικό τρόπο, αξίζει να τις δοκιμάσετε.

Μαύρη σοκολάτα

Τόφου

Κολοκυθόσπορος (πασατέμπος)

Φακές

Ζυμαρικά από ρεβίθια

Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα (υγείας) δεν είναι απλώς ένα απολαυστικό γλυκό, αλλά και μια σπουδαία φυτική πηγή σιδήρου. «Μια μερίδα 30 γραμμαρίων μαύρης σοκολάτας με 70% έως 85% περιεκτικότητα σε κακάο περιέχει περίπου 3,4 mg σιδήρου, καλύπτοντας σχεδόν το 19% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (ΣΗΠ)», αναφέρει η διαιτολόγος Emily Lachtrupp, M.S., RD.

Το να καλύπτετε σχεδόν το 20% των ημερήσιων αναγκών σας σε σίδηρο απολαμβάνοντας λίγα τετραγωνάκια σοκολάτας κάνει το επιδόρπιό σας ακόμη πιο ωφέλιμο. Απολαύστε ένα κομμάτι το βράδυ, λιώστε τη πάνω από γιαούρτι για ένα θρεπτικό πρωινό ή αναμείξτε τη με ξηρούς καρπούς για ένα γρήγορο, δυναμωτικό σνακ.

Τόφου (Tofu)

Το τόφου, το οποίο παράγεται από τους σπόρους σόγιας, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν φυτική πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε σίδηρο, προσφέροντας περίπου 6,5 mg ανά μισό φλιτζάνι.

Χάρη στην ουδέτερη γεύση του, το τόφου απορροφά τέλεια κάθε μαρινάδα ή σάλτσα με την οποία θα το συνδυάσετε:

Το μαριναρισμένο τόφου σε σάλτσα σόγιας είναι κλασική επιλογή για ασιατικές συνταγές.

Το ψητό ή σοταρισμένο τόφου λειτουργεί ως μια ευέλικτη φυτική εναλλακτική αντί για κοτόπουλο ή μοσχάρι.

Κολοκυθόσπορος (πασατέμπος)

Οι κολοκυθόσποροι είναι μικροί αλλά θαυματουργοί όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά. Μια μερίδα 30 γραμμαρίων περιέχει περίπου 2,5 mg σιδήρου (περίπου το 14% της ΣΗΠ), ενώ παράλληλα προσφέρει 8,5 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης.

«Μπορείτε να φάτε τους κολοκυθόσπορους ωμούς ή να αναζητήσετε βούτυρο κολοκυθόσπορου ως εναλλακτική λύση αντί για φυστικοβούτυρο ή βούτυρο αμυγδάλου», προτείνει η Lachtrupp. Επίσης, προστίθενται εύκολα στα αγαπημένα σας πιάτα: πασπαλίστε τους πάνω από σαλάτες ή βελουτέ σούπες για επιπλέον τραγανή υφή και θρεπτική αξία.

Φακές

Οι φακές είναι ήδη γνωστές ως εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και πρωτεΐνης, αλλά αποτελούν επίσης μια υποτιμημένη τροφή για την αύξηση του σιδήρου. Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές παρέχει περίπου 3 mg σιδήρου—μια ποσότητα που, όταν καταναλώνεται τακτικά, κάνει σημαντική διαφορά στη συνολική σας υγεία.

Ιδέες σερβιρίσματος: Χρησιμοποιήστε τις φακές ως βάση για δροσερές σαλάτες, προσθέστε τις σε μπολ με δημητριακά (grain bowls), απολαύστε τις ως τραγανό σνακ στο φούρνο.

Ζυμαρικά από ρεβίθια

Τα ρεβίθια από μόνα τους είναι μια υπερτροφή, αλλά η κατανάλωσή τους στη μορφή ζυμαρικών είναι ένας νόστιμος τρόπος για να τα εντάξετε στο καθημερινό σας μενού. «Τα ζυμαρικά από ρεβίθια είναι από τους αγαπημένους μου τρόπους για να προσλαμβάνω φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες», αναφέρει η διατροφολόγος Lisa Valente, M.S., RD. «Παράλληλα, καλύπτουν περίπου το 30% της Ημερήσιας Αξίας σε σίδηρο ανά μερίδα».

Tip για καλύτερη απορρόφηση σιδήρου: Ο συνδυασμός των ζυμαρικών με τη σωστή σάλτσα βοηθά τον οργανισμό σας να απορροφήσει περισσότερο από αυτό το απαραίτητο μέταλλο. «Σερβίρετε τα ζυμαρικά ρεβιθιού με πέστο λεμονιού ή με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας», συμβουλεύει η Valente. «Και τα δύο είναι πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία βοηθά το σώμα να απορροφήσει αποτελεσματικότερα τον μη-αιμικό (φυτικό) σίδηρο».