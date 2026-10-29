Επεισόδια στο Ισραήλ: Συλλήψεις διαδηλωτών που ζητούσαν κυβέρνηση συνεργασίας με αραβικά κόμματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Πολιτική αβεβαιότητα επικρατεί στο Ισραήλ, καθώς τα μερικά εκλογικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν εξασφαλίζει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ παράλληλα εντείνονται οι διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, περίπου 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Παρισιού στην Ιερουσαλήμ, στο πάρκο Μεσίλα στο Τελ Αβίβ και στην Πλατεία UNESCO στη Χάιφα, ζητώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας Εβραίων και Αράβων, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

💥Now in Tel Aviv, a crowd calls for “a Jewish-Arab government now!” The cryer adds “we won!!” https://t.co/G19IKfC298 — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) October 28, 2026

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Ελευθερία για όλους, από τον ποταμό έως τη θάλασσα» και «Ναι σε μια εβραϊκή-αραβική κυβέρνηση».