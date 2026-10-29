Επεισόδια στο Ισραήλ: Συλλήψεις διαδηλωτών που ζητούσαν κυβέρνηση συνεργασίας με αραβικά κόμματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πολιτική αβεβαιότητα επικρατεί στο Ισραήλ, καθώς τα μερικά εκλογικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν εξασφαλίζει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παράλληλα με τις διεργασίες σχηματισμού κυβέρνησης, περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα ζητώντας κυβερνητική συνεργασία Εβραίων και Αράβων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Επεισόδια στο Ισραήλ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολιτική αβεβαιότητα επικρατεί στο Ισραήλ, καθώς τα μερικά εκλογικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν εξασφαλίζει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
  • Περίπου 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα, ζητώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας Εβραίων και Αράβων.
  • Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Ελευθερία για όλους, από τον ποταμό έως τη θάλασσα» και «Ναι σε μια εβραϊκή-αραβική κυβέρνηση».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πολιτική αβεβαιότητα επικρατεί στο Ισραήλ, καθώς τα μερικά εκλογικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν εξασφαλίζει σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ παράλληλα εντείνονται οι διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, περίπου 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Παρισιού στην Ιερουσαλήμ, στο πάρκο Μεσίλα στο Τελ Αβίβ και στην Πλατεία UNESCO στη Χάιφα, ζητώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας Εβραίων και Αράβων, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Ελευθερία για όλους, από τον ποταμό έως τη θάλασσα» και «Ναι σε μια εβραϊκή-αραβική κυβέρνηση».

Πηγή φωτογραφίας: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency
Πηγή φωτογραφίας: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency
Πηγή φωτογραφίας: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ