Χωριάτικο: Η ώρα των απολογιών για 30 από τους 59 κατηγορούμενους – Τα πρώτα λόγια του «daddy» στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI

Η ώρα των απολογιών για τους κατηγορούμενους στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε ως βασικό μηχανισμό την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

Σήμερα το πρωί οδηγούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι εκ των 59 συλληφθέντων για την υπόθεση, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, στις 6 το απόγευμα.

Η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», που ξεπερνά τις 850 σελίδες, περιλαμβάνει 149 πρόσωπα, εκ των οποίων τα 13 είναι μη υπαρκτά, «πρόσωπα-φαντάσματα», ενώ έξι έχουν αποβιώσει πριν καν ξεκινήσει η έρευνα. Η δικογραφία αφορά ένα σύνθετο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τις Αρχές να ερευνούν καταγγελλόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής και μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

Το κατηγορητήριο

Στους 59 συλληφθέντες έχει αποδοθεί βαρύτατο κατηγορητήριο για σωρεία κακουργηματικών πράξεων και δύο πλημμελήματα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Απάτη από κοινού (πλημμέλημα)

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να εκτεινόταν κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο και άλλες περιοχές, περιλαμβάνοντας συνολικά 433 επιχειρήσεις. Οι 340 ήταν φούρνοι, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs, ενώ λειτουργούσαν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Μέσα απ’ αυτές φέρεται να γινόταν το ξέπλυμα των χρημάτων. Άτομα δηλώνονταν ως εργαζόμενοι σε εταιρείες-φαντάσματα.

Το αρχηγείο της οργάνωσης είχε στηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε και λογιστήριο που «τακτοποιούσε» τις υποθέσεις. Κομβικό ρόλο έπαιζαν περίπου 100 αχυράνθρωποι, άτομα χαμηλού εισοδήματος, συνήθως με προβλήματα υγείας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και νεκροί δηλώνονταν ως αχυράνθρωποι. Ο 57χρονος φέρεται να τούς πλήρωνε 1.000 ευρώ μισθό και μέσω αυτών ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ, με τις οποίες λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις, ώστε να μη φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν ο ίδιος.

Το κύκλωμα ανέπτυξε έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μύκονο, την Πάρο και κυρίως στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, είχε υπό τον έλεγχό του 28 «φιλέτα» παραλίες και beach bar. Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα εμφανίστηκαν στο νησί και, πλειοδοτώντας σε ποσά πολύ υψηλότερα από τα πραγματικά, πήραν τον έλεγχο των παραλιακών επιχειρήσεων.

Τι κατέγραψε «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.: Τα «κραγιονάκια», τα «βαφτιστήρια» και το «boss»

Ο «κοριός» της ΕΛΑΣ «ξεσκέπασε» τις επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημοσίου υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ στην υπόθεση φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος με φόντο την αλυσίδα φούρνων, «Χωριάτικο».

Όπως μετέδωσε το enikos.gr, o ιδιοκτήτης των αρτοποιείων, Άγγελος Γιαννακόπουλος και οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες του, είχαν στήσει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο και είχαν προσεγγίσει δημοσίους λειτουργούς προκειμένου να τους… διευκολύνουν και να ζητούν εξυπηρετήσεις, τις οποίες τα μέλη του κυκλώματος ονόμαζαν «δωράκια». Σε άλλες συνομιλίες, ο εφοριακός και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ αποκαλούνται «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».

Σε μία καταγεγραμμένη συνομιλία, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη του κυκλώματος συνεννοούνταν για τα δώρα που θα αγόραζαν για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».

Επίσης όταν αναφέρονταν στα POS, τα αποκαλούσαν συνήθως «μηχανάκια», ενώ γενικότερα στις συνομιλίες για μετρητά, συναλλαγές και ναρκωτικά, χρησιμοποιούσαν και κωδικές ονομασίες όπως «σουβλάκια» και «μαγκούτ».

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και τουλάχιστον δύο αστυνομικοί. Ο ένας φέρεται να έδινε ραντεβού με μέλη του κυκλώματος σε γνωστό strip club της λεωφόρου Συγγρού, για να τους ενημερώνει πότε θα γίνονταν έφοδοι σε καταστήματα της οργάνωσης. Ο δεύτερος φέρεται να έχει λάβει 1.500 ευρώ. Και οι δύο παραμένουν αταυτοποίητοι, και η έρευνα του «ελληνικού FBI» συνεχίζεται για να εντοπιστούν και να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο εντός της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο φέρεται να ενημέρωσε τον 57χρονο φερόμενο ως εγκέφαλο ότι επίκειται η σύλληψή του.

Τα ψευδώνυμα του 57χρονου ιδιοκτήτη και οι λογαριασμοί στο εξωτερικό

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να είχε διάφορα ψευδώνυμα: «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης».

Η οικονομική έρευνα, που ξεκίνησε το 2020, εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα, αχυρανθρώπους. Σημαντικό μέρος των εσόδων φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.

Για το ξέπλυμα των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί σε έξι χώρες:

Στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν 8 λογαριασμοί, στην Ιρλανδία 47 και στο Λουξεμβούργο 20. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίστηκαν 2 λογαριασμοί με ποσά 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κύπρο ένας λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ. Στη Δανία 20 εταιρείες είχαν τον ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, 13 εταιρείες στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ζημιά που φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα στο Δημόσιο ανέρχεται σε 95,5 εκατ. ευρώ.

Η κινηματογραφική σύλληψη του «Μr Χωριάτικο» – «Σας περίμενα»

Τα πρώτα λόγια του «Μr Χωριάτικο» στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, μετά την κινηματογραφική επιχείρηση που στήθηκε για τη σύλληψή του, αποκάλυψε το Star.

Ήταν Σάββατο πρωί, όταν «καρφί» – πιθανότατα μέσα από την ΕΛ.ΑΣ. – ειδοποίησε τον «Mr Χωριάτικο». Εκείνος πήρε μια μεγάλη βαλίτσα. Άνδρες της Ασφάλειας τον παρακολουθούσαν από απόσταση και αντιλήφθηκαν ότι ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό.

Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» ξεκίνησε από το σπίτι του στον Άλιμο και έκανε τέσσερις στάσεις, σε μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς της Ασφάλειας. Αρχικά, πήγε σε συνεργάτες του στην Αθήνα, σαν να πρόκειται για μια κανονική ημέρα. Στην πραγματικότητα, όμως, τους ενημέρωσε να φύγουν. Στη συνέχεια, βρήκε το παιδί του, το χαιρέτησε και φέρεται να του μίλησε για την έρευνα.

Στη συνέχεια άλλαξε δύο αυτοκίνητα και μετά μετέβη σε ταβέρνα στους Αγίους Θεοδώρους, όπου έφαγε μαζί με την σύντροφό του. Έπειτα, κατευθύνθηκε στην Κόρινθο, όπου είχε άλλη μία συνάντηση.

Ο 57χρονος φέρεται να γνώριζε ότι τον παρακολουθούσαν και έστειλε ένα τρίτο αυτοκίνητο, μαζί με την αλλοδαπή σύντροφό του, πίσω στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί το ακολούθησαν και, σε κεντρικό φανάρι της Αθήνας, διαπίστωσαν ότι εκείνη ήταν μόνη της.

Άμεσα κινήθηκαν ξανά προς την Κόρινθο και παρακολούθησαν το κινητό του, εντοπίζοντάς το στην Αμφιλοχία. Κινήθηκε μαζί με έναν Αλβανό, ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τον παρέλαβε από την Κόρινθο. Πέρασε τη νύχτα σε μεγάλο ξενοδοχείο των Ιωαννίνων, ενώ το πρωί της Κυριακής ετοιμάστηκε να φύγει για την Αλβανία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί του FBI είχαν ήδη περικυκλώσει την περιοχή.

Όταν ο «Μr Χωριάτικο» τους αντίκρισε, φέρεται να τους είπε: «Καλημέρα, σας περίμενα. Είχατε πέντε λεπτά. Θα ερχόταν αυτοκίνητο να με πάρει και θα με χάνατε. Προλάβατε…».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να φύγει με όχημα από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου. Από εκεί, θα έφτανε στα Τίρανα και ύστερα θα ταξίδευε αεροπορικώς για το Ντουμπάι.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι: «Είμαι στην Αλβανία, θα πάω Ντουμπάι»

O 57χρονος σκιαγραφείται ως ο ιθύνων νους της μεγάλης υπόθεσης απάτης. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους ο «Mr Χωριάτικο» έχει τις λιγότερες συνομιλίες, γιατί μιλούσε κυρίως μέσω εφαρμογών. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, έχουν καταγραφεί συνομιλίες του, που είναι αποκαλυπτικές.

Στις 16 Απριλίου σε επικοινωνία με το «δεξί του χέρι», μία υπάλληλό του, η οποία πλέον είναι κατηγορούμενη, φαίνεται να ήταν στην Αλβανία και να μιλά για τα ταξίδια που προγραμμάτιζε σε χώρες, όπου εντοπίστηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Mr Χωριάτικο: Το τηλέφωνό μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω. Τι γίνεται δεν ξέρω. Μου έχει τελειώσει.

Υπάλληλος: Πού είστε; Πού; Ποια χώρα;

Mr Χωριάτικο: Αλβανία. Τι σημασία έχει;

Υπάλληλος: Ε νομίζω έχετε την εκτός… Εντάξει θα πάρω τηλέφωνο. Και θα με ρωτήσουνε.

Mr Χωριάτικο: Ναι γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία. Θα πάω Αυστρία. Και να μου βάλουν απεριόριστα γιατί εγώ θα κάνω 10 ημέρες να γυρίσω.

Τα ταξίδια του «Mr Xωριάτικο» φέρονται να περιελάμβαναν και τις Μπαχάμες, όπως αποκαλύπτεται από άλλη συνομιλία μεταξύ εμπλεκόμενων προσώπων, στις 28 Απριλίου.

Άντρας 1: Έχει έρθει, έχει επιστρέψει.

Άντρας 2: Από πού;

Άντρας 1: Ε, κάπου έχει πάει, ξέρω εγώ, Μπαχάμες… Ξέρω εγώ, κάπου.

Άντρας 2: Πώς πήγε Μπαχάμες; Μπορεί να φύγει από την Ελλάδα;

Άντρας 1: Ε τώρα, τι ψάχνεις ρε συ;

Στις 24 Οκτωβρίου 2025 οι δικαστικές αρχές είχαν επιβάλλει στον «Mr Xωριάτικο» περιοριστικούς όρους για το αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλου, μεταξύ αυτών και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Γι’ αυτή την υπόθεση, το δικαστήριο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή.

Χρυσοχοΐδης για «Pizza Fan» και «Χωριάτικο»: Δουλεύονταν για 1,5 χρόνο

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Στο Κέντρο», και ερωτήθηκε για το πώς είναι δυνατόν φορολογικές απάτες (όπως αυτές της «Pizza Fan» ή των φούρνων «Χωριάτικο») να μην έχουν εντοπιστεί επί χρόνια. Ο υπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι «ένα ανοργάνωτο κράτος δεν μπορεί να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα», εξηγώντας πως «γι’ αυτό ακριβώς έγινε αυτή η υπηρεσία» που δεν υπήρχε μέχρι πριν από κάποια χρόνια και επισημαίνοντας ότι για τη δημιουργία της χρειάστηκε μια μεγάλη προετοιμασία σε νομικό επίπεδο προκειμένου να θεσπιστεί το «θεσμικό κείμενο που αποτελεί την ιδρυτική διακήρυξη πάνω στην οποία στηρίζεται το θεσμικό οικοδόμημα που λέγεται ελληνικό FBI». Σημείωσε δε πως οι δύο μεγάλες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο δουλεύονταν ήδη επί 1,5 χρόνο.