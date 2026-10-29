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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Αύριο,Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε χιλιάδες πολίτες. Ο e-ΕΦΚΑ πραγματοποιεί πληρωμές μεταξύ άλλων για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών και αποφάσεις εφάπαξ. Ταυτόχρονα, η ΔΥΠΑ πιστώνει πιστώσεις για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

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Οικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύριο, Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και 16.500.000 ευρώ για εφάπαξ σε 850 δικαιούχους.
  • Από τη ΔΥΠΑ δίνονται πληρωμές για επιδόματα ανεργίας σε 36.000 δικαιούχους, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 20.000 μητέρες και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αύριο, Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει αύριο:

  • 2.500.000 ευρώ για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021 σε 7.000 δικαιούχους.
  • 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.
  • Επίσης έως αύριο καταβάλλονται 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ δίνονται:

  • 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 36.000 δικαιούχους.
  • 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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