e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Αύριο, Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει αύριο:
- 2.500.000 ευρώ για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021 σε 7.000 δικαιούχους.
- 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.
- Επίσης έως αύριο καταβάλλονται 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ δίνονται:
- 22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 36.000 δικαιούχους.
- 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.