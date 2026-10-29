e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Αύριο,Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε χιλιάδες πολίτες. Ο e-ΕΦΚΑ πραγματοποιεί πληρωμές μεταξύ άλλων για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών και αποφάσεις εφάπαξ. Ταυτόχρονα, η ΔΥΠΑ πιστώνει πιστώσεις για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.