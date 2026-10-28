Βενζίνη: Πότε θα πέσει στα 2,10 ευρώ η τιμή της -Σε ποια περίπτωση το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεπεράσει το 1,60 ευρώ     

Αμετάβλητες παραμένουν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, με πρόβλεψη για μεικτό πρόσημο το επόμενο διήμερο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,14 ευρώ το λίτρο και αναμένεται μικρή υποχώρηση την Πέμπτη λόγω μειωμένης ζήτησης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ η τιμή του brent υποχωρεί στα 110 δολάρια το βαρέλι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεν αλλάζουν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, ωστόσο το επόμενο διήμερο προβλέπεται να έχουν μεικτό πρόσημο.
  • Την ίδια στιγμή η τιμή του brent φαίνεται να αντιστέκεται στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ την Παρασκευή κινούνταν πάνω από τα 116 δολάρια το βαρέλι.
  • Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας Μιχάλη Κιούση, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,14 ευρώ το λίτρο και αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από 1 λεπτό την Πέμπτη, λόγω μειωμένης ζήτησης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεν αλλάζουν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, ωστόσο το επόμενο διήμερο προβλέπεται να έχουν μεικτό πρόσημο.

Της Κατερίνας Φεσσά  

Την ίδια στιγμή η τιμή του brent φαίνεται να αντιστέκεται στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ την Παρασκευή  κινούνταν πάνω από τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές και οι προβλέψεις

Για το θέμα των καυσίμων μιλά στο enikonomia.gr ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στο 2,14 ευρώ το λίτρο και αύριο, Πέμπτη αναμένεται να πέσει κάτω από 1 λεπτό, ενώ την Παρασκευή προβλέπεται να είναι σταθεροποιητική. Και αυτό λόγω του ότι η ζήτηση της αμόλυβδης έχει μειωθεί σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σημειώνει.

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