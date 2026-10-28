Βενζίνη: Πότε θα πέσει στα 2,10 ευρώ η τιμή της -Σε ποια περίπτωση το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεπεράσει το 1,60 ευρώ     

Δεν αλλάζουν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, ωστόσο το επόμενο διήμερο προβλέπεται να έχουν μεικτό πρόσημο.

Της Κατερίνας Φεσσά

Την ίδια στιγμή η τιμή του brent φαίνεται να αντιστέκεται στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ την Παρασκευή κινούνταν πάνω από τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές και οι προβλέψεις

Για το θέμα των καυσίμων μιλά στο enikonomia.gr ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στο 2,14 ευρώ το λίτρο και αύριο, Πέμπτη αναμένεται να πέσει κάτω από 1 λεπτό, ενώ την Παρασκευή προβλέπεται να είναι σταθεροποιητική. Και αυτό λόγω του ότι η ζήτηση της αμόλυβδης έχει μειωθεί σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σημειώνει.

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