Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Πρόστιμα 659.647 ευρώ για παραβάσεις τον Οκτώβριο

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Πρόστιμα συνολικού ύψους 659.647 ευρώ επέβαλε από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για παραβάσεις στην αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής.

Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο 165.897 ευρώ στην επιχείρηση ΤΣΕΡΝΟΣ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 43 κωδικούς προϊόντων στην κατηγορία του κρέατος. Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 120.000 ευρώ στην επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου Γαβριήλογλου για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή.

Επιπλέον, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 127.500 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και 246.250 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με απομιμητικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για τα απομιμητικά προϊόντα, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 40.966 τεμάχια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.