Κρήτη: Σορός σε κατάσταση σήψης εντοπίστηκε νότια της Αγίας Ρουμέλης

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Σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Ρουμέλης, στα Σφακιά της Κρήτης, εντοπίστηκε σορός σε κατάσταση σήψης, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξε τη σορό και τη μεταφέρει στο λιμάνι των Σφακίων.