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Κρήτη: Σορός σε κατάσταση σήψης εντοπίστηκε νότια της Αγίας Ρουμέλης

Το Λιμενικό εντόπισε σορό σε κατάσταση σήψης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Ρουμέλης. Η σορός περισυνελέγη και μεταφέρεται στο λιμάνι των Σφακίων.

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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Ρουμέλης, στα Σφακιά της Κρήτης, εντοπίστηκε σορός σε κατάσταση σήψης.
  • Τον εντοπισμό της σορού επιβεβαίωσε επίσημα το Λιμενικό Σώμα.
  • Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξε τη σορό και τη μεταφέρει στο λιμάνι των Σφακίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Ρουμέλης, στα Σφακιά της Κρήτης, εντοπίστηκε σορός σε κατάσταση σήψης, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξε τη σορό και τη μεταφέρει στο λιμάνι των Σφακίων.

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