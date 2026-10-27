Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Μαγνησία και Σποράδες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Ήχησε το 112 και σε Μαγνησία και Σποράδες ενόψει της επέλασης της κακοκαιρίας.
Με το μήνυμα ενημερώνονται οι κάτοικοι ότι θα σημειώνονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη (28/10) και καλούνται σε περιορισμό των μετακινήσεών τους.
«Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε. #Σποράδων καθ’όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
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🆘 Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε. #Σποράδων καθ’όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f
@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 27, 2026