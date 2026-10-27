Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Μαγνησία και Σποράδες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

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καταιγίδες - κακοκαιρία
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Ήχησε το 112 και σε Μαγνησία και Σποράδες ενόψει της επέλασης της κακοκαιρίας.

Με το μήνυμα ενημερώνονται οι κάτοικοι ότι θα σημειώνονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη (28/10) και καλούνται σε περιορισμό των μετακινήσεών τους.

«Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε. #Σποράδων καθ’όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

 

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