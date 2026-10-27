Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα «μπλε κύμα» – Γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι κάνουν λάθος

Μία εβδομάδα έμεινε για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 2026. Διακυβεύονται οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας των ΗΠΑ για να καθοριστεί το 120ό Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως επισημαίνει το περιοδικό Time, τα επιχειρήματά των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον και στις πολιτείες-κλειδιά είναι σχεδόν ομόφωνα: οι δημοσκοπήσεις είναι λανθασμένες και υποτιμούν τον αριθμό των ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Από την άλλη, στους Δημοκρατικούς επικρατεί μία ενθουσιώδης αισιοδοξία αναμεμειγμένη με ίση δόση ανησυχίας, αλλά για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: όλες αυτές οι προβλέψεις για ένα «μπλε κύμα» θα μπορούσαν να γυρίσουν μπούμερανγκ και χιλιάδες ψηφοφόρους να αποφασίσουν να μείνουν στο σπίτι τους. «Όλοι έχουμε καεί στο παρελθόν» τόνισε ένας πρώην συνεργάτης σε προεκλογικές εκστρατείες των Δημοκρατικών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επί του παρόντος ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να βρίσκονται στα πρόθυρα μιας ιστορικής συντριπτικής νίκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του και κινδυνεύει να αποτελέσει εμπόδιο για τους περισσότερους Ρεπουμπλικάνους που διεκδικούν έδρα. Οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε ισχυρή θέση για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η Γερουσία παραμένει ανοιχτή, αλλά οι ιδεολογικές διαιρέσεις και η εικόνα του κόμματος που βρίσκεται στο ναδίρ ενδέχεται να υπονομεύσουν την επίδοσή τους. Οι Ρεπουμπλικανοί, εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι θα ξοδέψουν περισσότερα χρήματα από τους Δημοκρατικούς σε ορισμένες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Μια ιδιαίτερα χαοτική προεκλογική περίοδος θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις απέχουν πολύ από την πραγματικότητα — ή ότι, ως επί το πλείστον, είναι σωστές.

Γιατί οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι λανθασμένες

«Σας το λέω, αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι λάθος. Όλες τους. Χρησιμοποιούν εσφαλμένη ανάλυση», δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, καθώς αγωνίζεται να σώσει τη Βουλή και τη θέση του.

Αυτό είναι το μόνιμο σλόγκαν των τηλεοπτικών σχολιαστών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ηγέτες του κόμματος προσπαθούν να ενθαρρύνουν μια σαφώς μη ενθουσιώδη βάση, μιλώντας για «στημένες» δημοσκοπήσεις που υπερεκτιμούν τον αριθμό των Δημοκρατικών ψηφοφόρων. Αυτό το χάσμα ενθουσιασμού είναι μετρήσιμο: περίπου τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών ψηφοφόρων δηλώνουν ότι η ψήφος φέτος είναι «εξαιρετικά» σημαντική, ενώ περίπου 6 στους 10 Ρεπουμπλικάνους λένε το ίδιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Associated Press.

Και όμως, υπάρχει κάποια αλήθεια στην άποψη ότι οι δημοσκόποι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να αγνοούν τις κλήσεις των δημοσκόπων ή ακόμη και να τους παραπλανούν. Προηγούμενες προεκλογικές δημοσκοπήσεις έχουν επανειλημμένα υπερεκτιμήσει τις πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών. Στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές, τα εκλογικά αποτελέσματα υποτίμησαν τη δύναμη του Τραμπ πριν από την ημέρα των εκλογών. Οι Ρεπουμπλικανοί τονίζουν αυτή την τάση, παρόλο που παρόμοια λάθη δεν συμβαίνουν συνήθως τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών.

«Ας ρωτήσουμε την Χίλαρι Κλίντον πόσο ψεύτικες είναι οι ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν δίνουμε καμία σημασία σε αυτές τις δημοσκοπήσεις», δήλωσε πρόσφατα η ράπερ Νίκι Μινάζ εν πτήσει με το Air Force One, σε ένα βίντεο κλιπ που δημοσίευσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Προφανώς, σκοπός τους είναι να αποτρέψουν τους ψηφοφόρους μας από το να βγουν και να ψηφίσουν.»

🤣 Nicki Minaj just took a SWIPE at Hillary Clinton when referencing fake polls “Let’s ask Hillary Clinton how fake the fake polls are! We don’t pay those polls any mind. Obviously, they are there to DETER our voters from going out and casting their vote.” “Conservatives, we are WINNING, and we need not let anything stand in our way of taking it all the way, bringing it all the way home to the bank.”

— @NICKIMINAJ @StevenCheung47 — Nick Sortor (@nicksortor) October 25, 2026

Πρόσφατα, ορισμένες δημοσκοπήσεις έδειξαν ανακριβή αποτελέσματα, αλλά όχι με τρόπο που να ενισχύει απαραίτητα το επιχείρημα των Ρεπουμπλικάνων. Οι περσινές δημοσκοπήσεις για τις εκλογές κυβερνητών στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια υποτίμησαν στην πραγματικότητα τις πιθανότητες των Δημοκρατικών· και στις δύο περιπτώσεις κέρδισαν οι Δημοκρατικοί.

Γιατί οι δημοσκοπήσεις μπορεί να έχουν δίκιο

Όσο κι αν ισχυρίζονται οι Ρεπουμπλικανοί σχολιαστές ότι οι δημοσκοπήσεις υπερεκτιμούν τους Δημοκρατικούς, ιστορικά αυτό απλώς δεν ισχύει τα έτη που δεν διεξάγονται προεδρικές εκλογές.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν αποδειχθεί αρκετά ακριβείς στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, και όταν έχουν αποτύχει, αυτό δεν ήταν πάντα προς όφελος των Δημοκρατικών. Το 2022, οι Δημοκρατικοί ξεπέρασαν οριακά τις προσδοκίες, οδηγώντας σε ένα «Κόκκινο Κύμα» που αποδείχθηκε μικρότερο από ό,τι είχαν ελπίσει οι Ρεπουμπλικανοί. Αν και αυτό παρουσιάστηκε από ορισμένους ως μεγάλη αστοχία των δημοσκοπήσεων, στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό σωστές, παρά ορισμένες περιφερειακές εξαιρέσεις.

Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι δημοσκοπήσεις είναι πιο ακριβείς στις ενδιάμεσες εκλογές είναι ότι για τους δημοσκόπους είναι λιγότερο δύσκολο να προσδιορίσουν ποιοι είναι πιο πιθανό να προσέλθουν στις κάλπες. Στις εκλογές εκτός εκλογικού έτους, με χαμηλή συμμετοχή, η πολιτική δεν κυριαρχεί στο πνεύμα της εποχής. «Το SNL δεν ξεκινά με σκετς για την κούρσα για τη Γερουσία στη Νεμπράσκα», λέει ένας άλλος στρατηγικός σύμβουλος των Δημοκρατικών. Με άλλα λόγια, είναι ευκολότερο να εντοπιστούν εκείνοι οι ψηφοφόροι που ενδιαφέρονται για τις εκλογές όταν δεν διακυβεύεται η Προεδρία. Άλλωστε, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν καν να ονομάσουν τον βουλευτή τους, πόσο μάλλον να έχουν ισχυρή άποψη γι’ αυτόν. Όσο κι αν ο Τραμπ συνεχίζει να λέει ότι είναι υποψήφιος στις εκλογές αυτό το φθινόπωρο, αντικειμενικά δεν είναι.

Και οι δύο πλευρές συμπεριφέρονται σαν οι δημοσκοπήσεις να είναι ακριβείς

Ενώ οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν την υποστήριξή τους, ο τρόπος με τον οποίο κατανέμουν τους πόρους τους υποδηλώνει ότι πιστεύουν σε όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στις κρίσιμες πολιτείες. Για παράδειγμα, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Δημοκρατικό Ρόι Κούπερ να προηγείται σημαντικά του Ρεπουμπλικάνου Μάικλ Γουότλι στην κούρσα για τη Γερουσία στη Βόρεια Καρολίνα, οι Ρεπουμπλικανοί απέσυραν σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότησή τους, ένα σαφές σημάδι ότι πίστευαν ότι η νίκη του Κούπερ ήταν σχεδόν βέβαιη.

Ωστόσο, το τρέχον πολιτικό κλίμα παραμένει, στην καλύτερη περίπτωση, ασταθές. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί το γεγονός ότι «κόκκινες» πολιτείες όπως το Τέξας, η Αϊόβα, ακόμα και το Κάνσας, ενδέχεται να εκλέξουν έναν Δημοκρατικό στη Γερουσία των ΗΠΑ; Παρόλα αυτά, οι Ρεπουμπλικανοί αγνοούν τις τάσεις των δημοσκοπήσεων σε πολλές αμφιλεγόμενες περιοχές και, αντ’ αυτού, επικαλούνται επιλεγμένες δημοσκοπήσεις που τους δείχνουν να παραμένουν στο παιχνίδι ή, τουλάχιστον, εντός του περιθωρίου σφάλματος δειγματοληψίας.

Σε εθνικό επίπεδο, οι γενικές δημοσκοπήσεις ευνοούν σίγουρα τους Δημοκρατικούς, ενώ ο Τραμπ αποτελεί αναμφισβήτητα εμπόδιο για τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι πρέπει να σταθούν στο πλευρό του ηγέτη του κόμματός τους ή να αντιμετωπίσουν την οργή του. Ορισμένοι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικάνων έχουν αποδειχθεί αδιάφοροι και υπολείπονται των προσδοκιών των εθνικών ηγετών του κόμματος. Άλλοι, όπως ο Βιβέκ Ραμασβάμι στην κούρσα για την κυβερνητική θέση του Οχάιο, έχουν μπλέξει και φαίνονται ανίκανοι να καθαρίσουν τα παπούτσια τους.

«Είμαστε στα πρόθυρα να ανακτήσουμε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων», δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο ηγέτης των Δημοκρατικών Χακίμ Τζέφρις. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί κατανοούν ότι, πρώτα απ’ όλα, πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες και να μην εκλάβουν τις δημοσκοπήσεις ως άδεια να μείνουν σπίτι την ημέρα των εκλογών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί παρουσιάζουν μια άψογη ομάδα υποψηφίων. Μια αποτυχία στην κούρσα για τη Γερουσία στο Μέιν ανάγκασε το κόμμα να αντικαταστήσει υποψηφίους, αφού η υποψηφιότητα φαινόταν να είχε ήδη οριστικοποιηθεί. Ούτε στην κούρσα για τη Γερουσία του Μίσιγκαν κατάφεραν οι Δημοκρατικοί σε εθνικό επίπεδο να επιβάλουν τον υποψήφιο της προτίμησής τους. Οι δημοσκοπήσεις και στις δύο πολιτείες δείχνουν πιο σφιχτούς αγώνες από ό,τι είχαν ελπίσει οι Δημοκρατικοί.

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο «μεγάφωνο» στην πολιτική αυτή τη στιγμή από τον Τραμπ, ο οποίος περιοδεύει σε όλη τη χώρα προσπαθώντας να κινητοποιήσει τους οπαδούς του, τους οποίους, όπως είναι ευρέως γνωστό, αποφεύγουν να απαντούν στις κλήσεις των δημοσκοπικών εταιρειών. Αν και ο Τραμπ φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο για το εθνικό ψηφοδέλτιο, εξακολουθεί να είναι δημοφιλής στη βάση του. Μια δημοσκόπηση του CNBC που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα δείχνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ποσοστό αποδοχής 82% μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων και 90% μεταξύ όσων ταυτίζονται με το κίνημα MAGA. Αυτά είναι νούμερα που κάνουν τους Ρεπουμπλικάνους να προσεύχονται τουλάχιστον αυτή η δημοσκόπηση να είναι σωστή.