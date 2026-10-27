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Τραγωδία στην Ολλανδία: Εργαζομένη πάρκου άγριας ζωής πέθανε έπειτα από επίθεση πάνθηρα 

Η γυναίκα, η οποία απασχολείτο στο πάρκο για σχεδόν 40 χρόνια, δέχθηκε την επίθεση ενώ εργαζόταν μέσα στον περίβολο δύο αρσενικών περσικών πάνθηρων και υπέκυψε παρά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

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Διεθνή Νέα

Ολλανδία, Πάρκο Άγριας Ζωής, πάνθηρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια εργαζόμενη σε ένα πάρκο άγριας ζωής στη νότια Ολλανδία απεβίωσε από τα τραύματα που υπέστη έπειτα από επίθεση πάνθηρα.
  • Η γυναίκα, η οποία απασχολείτο στο πάρκο για σχεδόν 40 χρόνια, δέχθηκε την επίθεση μέσα στον περίβολο δύο αρσενικών περσικών πάνθηρων.
  • Έχοντας τραυματιστεί σοβαρά υποβλήθηκε σε επέμβαση, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ για το συμβάν ανακοινώθηκε πως θα ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια εργαζόμενη σε ένα πάρκο άγριας ζωής στη νότια Ολλανδία απεβίωσε σήμερα από τα τραύματα που υπέστη έπειτα από επίθεση πάνθηρα το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε το πάρκο σε σχετική ανακοίνωσή του.

«Με βαθιά θλίψη πρέπει να σας ανακοινώσουμε πως η φροντίστρια του Safaripark Beekse Bergen πέθανε σήμερα από τα τραύματα που υπέστη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού με έναν πάνθηρα μέσα στο πάρκο», ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου το πάρκο, που βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα βελγικά σύνορα.

Η γυναίκα, η οποία απασχολείτο στο πάρκο για σχεδόν 40 χρόνια, εργαζόταν το Σάββατο μέσα στον περίβολο δύο αρσενικών περσικών πάνθηρων, όταν δέχθηκε την επίθεση, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Έχοντας τραυματιστεί σοβαρά, υποβλήθηκε σε επέμβαση την ίδια ημέρα, η κατάσταση της υγείας της, ωστόσο, ήταν κρίσιμη.

«Μια ανεξάρτητη έρευνα θα ξεκινήσει. Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε καμία άλλη δήλωση για το θέμα», διευκρίνισε το Safaripark Beekse Bergen.

«Ο θάνατός της μας αγγίζει όλους βαθιά και οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά στην οικογένειά της, τους φίλους της και τους οικείους της», συνέχισε το πάρκο, προσθέτοντας πως έχει διαμορφώσει έναν χώρο στις εγκαταστάσεις του, όπου μπορούν όσοι επιθυμούν να αφήνουν μηνύματα συλλυπητηρίων.

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