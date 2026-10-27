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Γιώργος Κωνσταντίνου: Η ανάρτηση της Finos Film για τα γενέθλια του σπουδαίου ηθοποιού – «Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές…»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έχει γενέθλια στις 27 Οκτωβρίου και η Finos Film προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχηθεί στον καταξιωμένο ηθοποιό. 

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Γιώργος Κωνσταντίνου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (27/10) ημέρα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, καθώς ο σπουδαίος καλλιτέχνης έχει γενέθλια και η Finos Film προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να του ευχηθεί.
  • Ο καταξιωμένος ηθοποιός γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1934 και έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1961, σε ηλικία 27 ετών, στην ταινία της Finos Film «Η Λίζα και η Άλλη».
  • Δημοσιεύοντας απόσπασμα από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη», η εταιρεία ευχήθηκε: «Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές στον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα γενέθλια του! Κύριε Γιώργο μας να είστε γερός, δημιουργικός, και να ονειρεύονται πάντα για εσάς!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (27/10) ημέρα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, καθώς ο αγαπημένος και σπουδαίος καλλιτέχνης έχει γενέθλια. Η Finos Film έκανε μία ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ευχηθεί στον καταξιωμένο ηθοποιό.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1934. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1961, σε ηλικία 27 ετών, στην ταινία της Finos Film «Η Λίζα και η Άλλη». 

Με την ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, συνεργάστηκε επίσης στο «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», στο «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», στο «Ξύπνα Βασίλη» και στο «Πέντε Χιλιάδες Ψέματα».

Η Finos Film δημοσίευσε ένα απολαυστικό απόσπασμα από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» του 1969.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται ότι: «Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές στον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα γενέθλια του! Κύριε Γιώργο μας να είστε γερός, δημιουργικός, και να ονειρεύονται πάντα για εσάς!». 

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