Γιώργος Κωνσταντίνου: Η ανάρτηση της Finos Film για τα γενέθλια του σπουδαίου ηθοποιού – «Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές…»

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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (27/10) ημέρα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου, καθώς ο αγαπημένος και σπουδαίος καλλιτέχνης έχει γενέθλια. Η Finos Film έκανε μία ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ευχηθεί στον καταξιωμένο ηθοποιό.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1934. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1961, σε ηλικία 27 ετών, στην ταινία της Finos Film «Η Λίζα και η Άλλη».

Με την ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, συνεργάστηκε επίσης στο «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», στο «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», στο «Ξύπνα Βασίλη» και στο «Πέντε Χιλιάδες Ψέματα».

Η Finos Film δημοσίευσε ένα απολαυστικό απόσπασμα από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» του 1969.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται ότι: «Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές στον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα γενέθλια του! Κύριε Γιώργο μας να είστε γερός, δημιουργικός, και να ονειρεύονται πάντα για εσάς!».