Παντρεύτηκε ο Ιάσονας Μανδηλάς: Η τρυφερή ανάρτηση και οι φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου του

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Ιάσονας Μανδηλάς και ο συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Μία εβδομάδα ακριβώς μετά το ευτυχές γεγονός, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μοιράστηκε την όμορφη είδηση, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε σήμερα (27/10), στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στη δημοσίευσή του, ο Ιάσονας Μανδηλάς κοινοποίησε μερικές φωτογραφίες από εκείνη την σημαντική ημέρα, για τον ίδιο και τον άνθρωπό του.

Στα στιγμιότυπα παίρνουμε μία γεύση, από το πώς το ζευγάρι μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα και το σκυλάκι του, πέρασαν την ημέρα του γάμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είχε κάνει πρόταση γάμου στον σύζυγό του τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Πράγα.

«Είναι μία στιγμή που, ξέρεις, σαν γκέι άνθρωπος δεν το φαντάζεσαι ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όταν δέχεσαι bullying όταν είσαι μικρός στο σχολείο, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι είναι “πού θα κάνω πρόταση γάμου πάνω σε μία γόνδολα, στα ποτάμια στην Πράγα”.

Αυτό δεν υπάρχει σαν σενάριο. Σου λένε ότι όλο αυτό το κανονικό δεν μπορείς πολύ να το έχεις. Φάνηκε αυτό, γιατί λες ναι, νομικά μια χαρά καλυμμένοι είμαστε τώρα, αλλά ένα βίντεο με μία τέτοια πρόταση γάμου έγινε ξαφνικά viral, το πόσταραν, και είχε αρνητικά σχόλια», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ο Ιάσονας Μανδηλάς.

Μιλώντας για τους γονείς του, είχε αναφέρει ότι: «Εμένα με σόκαρε ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου μια χαρά, και φασαρία πάντα, όλη την ώρα, και αγκαλιές, και κλάματα. Η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση.

Ο μπαμπάς μου γύρισα σπίτι και είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε. Πήρε τον Ηρόδοτο αγκαλιά και του λέει: “Τώρα είμαστε οικογένεια”. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, χωρίς αυτούς. Μου έχουν δώσει τα πάντα, και τους χρωστάω τα πάντα».