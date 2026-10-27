Ιωάννα Τούνη: Η αλλαγή στο σαλόνι του σπιτιού της – «Μου έκανε τέλεια παρέα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου»

Μία σημαντική αλλαγή στο σαλόνι του σπιτιού της έκανε η Ιωάννα Τούνη το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, την οποία φυσικά μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram.

Η επιτυχημένη influencer και επιχειρηματίας για ένα μεγάλο διάστημα είχε έναν αρκετά εντυπωσιακό ροζ καναπέ στο σαλόνι της, ο οποίος τραβούσε όλα τα βλέμματα όταν η Ιωάννα Τούνη δημοσίευε είτε βίντεο είτε φωτογραφίες, που είχε τραβήξει στο σπίτι της.

Ωστόσο, η ίδια θέλησε να κάνει μία αλλαγή και το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, το συγκεκριμένο έπιπλο έφυγε από την κατοικία της και την θέση του πήρε ένα άλλο.

Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που ανήρτησε σήμερα με την μορφή του Instagram story, η Ιωάννα Τούνη παρουσίασε στις «συμπεθέρες» της, όπως η ίδια αποκαλεί τις ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τον νέο της καναπέ.

Όπως φαίνεται, η influencer επέλεξε το ίδιο σχέδιο με το προηγούμενο έπιπλό της, όμως αυτή τη φορά το πήρε σε μπεζ χρώμα.

«Το ροζ σαλονάκι μου έκανε τέλεια παρέα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου… Μου έφτιαξε την διάθεση και με ανανέωσε φουλ! Πλέον νιώθω έτοιμη να επιστρέψω στην nude φάση μου…», έγραψε σε ένα story που έκανε.