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Μήνυμα Σαμαρά για την 28η Οκτωβρίου: Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έστειλε μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου μέσω ανάρτησής του στο Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τον πόλεμο με πλήθος κόσμου και ελληνικές σημαίες. Στην εικόνα αναγράφεται με την υπογραφή του η φράση «η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει», συνοδευόμενη από την ευχή «Χρόνια πολλά, Ελλάδα»

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Αντώνης Σαμαράς, Πολεμικό Μουσείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έστειλε μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
  • Ο ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία από τον πόλεμο που ξεκίνησε με το «ΌΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου, στην οποία απεικονίζεται πλήθος κόσμου στους δρόμους με ελληνικές σημαίες.
  • Στην εικόνα αναγράφεται η φράση «Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει», συνοδευόμενη από την ευχή «Χρόνια πολλά, Ελλάδα» και την υπογραφή του.

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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έστειλε μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, σήμερα, Τρίτη.

Ο Αντώνης Σαμαράς δημοσίευσε μία φωτογραφία από τον πόλεμο που ξεκίνησε με το «ΌΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου, στην οποία απεικονίζεται πλήθος κόσμου στους δρόμους με ελληνικές σημαίες.

Στην εικόνα αναγράφεται η φράση:

«Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει», ενώ ακολουθεί η ευχή «Χρόνια πολλά, Ελλάδα».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από την υπογραφή του πρώην πρωθυπουργού.

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