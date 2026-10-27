Μήνυμα Σαμαρά για την 28η Οκτωβρίου: Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει

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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έστειλε μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, σήμερα, Τρίτη.

Ο Αντώνης Σαμαράς δημοσίευσε μία φωτογραφία από τον πόλεμο που ξεκίνησε με το «ΌΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου, στην οποία απεικονίζεται πλήθος κόσμου στους δρόμους με ελληνικές σημαίες.

Στην εικόνα αναγράφεται η φράση:

«Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει», ενώ ακολουθεί η ευχή «Χρόνια πολλά, Ελλάδα».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από την υπογραφή του πρώην πρωθυπουργού.