Τουρκία – Γκιουλέρ: «Θέλουμε διάλογο με την Ελλάδα αλλά δεν θα κάνουμε παραχωρήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο»

Μήνυμα προς την Ελλάδα έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αγκυρα επιθυμεί διάλογο με την Αθήνα αλλά δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο στρατιωτικό και πολιτικό μέτρο για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, επικαλούμενος τις Συνθήκες Εγγυήσεως και Συμμαχίας.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έκανε τις δηλώσεις αυτές σήμερα στην Αλεξανδρέττα, κατά την τελετή επίδοσης πολεμικής σημαίας στη 2η Ταξιαρχία Αμφίβιων Πεζοναυτών, παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και του αρχηγού του πολεμικού ναυτικού, ναυάρχου Ερτζουμέντ Τατλίογλου.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Γιασάρ Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι η Τουρκία επιθυμεί να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Ελλάδα και να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες διαφωνίες στη βάση της καλής γειτονίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Έθεσε, ωστόσο, ως όριο τις θέσεις της Άγκυρας για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

«Επιθυμούμε την ανάπτυξη της συνεργασίας στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και την επίλυση των διαφορών μέσω της αμοιβαίας κατανόησης και της διπλωματίας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε προσεγγίσεις που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας και του έθνους μας, αυξάνουν την ένταση ή δυσχεραίνουν την επίλυση των προβλημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επισήμανε επίσης ότι η προσήλωση της Άγκυρας στην ειρηνική επίλυση των διαφορών δεν συνεπάγεται παραίτηση από όσα θεωρεί δικαιώματά της. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες και την αποτρεπτική της ισχύ.

Κυπριακό: Στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων

Σύμφωνα με το sigmalive.com, o Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ της «κυρίαρχης ισότητας» και του «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται επί περισσότερο από μισό αιώνα δεν έχουν οδηγήσει σε μόνιμη λύση, ενώ κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να εμποδίσει τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ψευδοκράτος.

Απαντώντας σε αυτές τις ενέργειες, όπως τις χαρακτήρισε, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επανέλαβε τη δέσμευση της Άγκυρας να παρεμβαίνει για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, επικαλούμενος τις διεθνείς συμφωνίες του 1960.

«Όποια πρωτοβουλία κι αν αναλάβει οποιοσδήποτε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του νησιού, λαμβάνοντας κάθε είδους στρατιωτικό και πολιτικό μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με τις Συνθήκες Εγγυήσεως και Συμμαχίας».

Ενίσχυση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

Αναφερόμενος στο ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται σε ολόκληρη την περιοχή, από τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταβάλλουν τον χαρακτήρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε στρατηγική αναγκαιότητα την προσαρμογή των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες επιχειρησιακές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι συνεχίζουν τις αποστολές τους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην ασφάλεια των συνόρων, στην προστασία της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» και της «Ουράνιας Πατρίδας», καθώς και σε διεθνείς επιχειρήσεις.