Εκλογές στο Ισραήλ: Ανατροπή στο exit poll του Channel 13 – Ισοπαλία για Νετανιάχου και αντιπολίτευση

Σε απόλυτη ισορροπία διαμορφώνεται η εκλογική μάχη στο Ισραήλ, καθώς η νεότερη εκτίμηση του exit poll του Channel 13 δείχνει ισοπαλία με 51 έδρες για το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και την αντιπολίτευση. Το Λικούντ ενισχύεται στις 27 έδρες ανατρέποντας το προηγούμενο προβάδισμα της αντιπολίτευσης, ενώ τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν 18 έδρες διατηρώντας ανοιχτή την κοινοβουλευτική ισορροπία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε απόλυτη ισορροπία διαμορφώνεται η εκλογική μάχη στο Ισραήλ, σύμφωνα με τη νεότερη επικαιροποίηση του exit poll του Channel 13, καθώς το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανεβαίνει στις 51 έδρες, ισοφαρίζοντας εκείνο της αντιπολίτευσης.
  • Η νέα μέτρηση ανατρέπει τα προηγούμενα δεδομένα που έδιναν προβάδισμα στην αντιπολίτευση, αφήνοντας την κοινοβουλευτική ισορροπία απολύτως ανοιχτή.
  • Κερδισμένο εμφανίζεται το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο αυξάνει τη δύναμή του στις 27 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν 18 έδρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε απόλυτη ισορροπία διαμορφώνεται η εκλογική μάχη στο Ισραήλ, σύμφωνα με τη νεότερη επικαιροποίηση του exit poll του Channel 13, καθώς το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανεβαίνει στις 51 έδρες, ισοφαρίζοντας εκείνο της αντιπολίτευσης.

Η νέα εκτίμηση ανατρέπει τα δεδομένα της προηγούμενης μέτρησης του σταθμού, η οποία έδινε προβάδισμα στην αντιπολίτευση με 52 έδρες έναντι 50 του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Πλέον, η κοινοβουλευτική ισορροπία παραμένει απολύτως ανοιχτή, χωρίς κανένα από τα δύο μπλοκ να αποκτά σαφές προβάδισμα.

Κερδισμένο από τη νέα εκτίμηση εμφανίζεται το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο αυξάνει τη δύναμή του από τις 25 στις 27 έδρες.

Αντίθετα, το Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ υποχωρεί κατά μία έδρα, από τις 23 στις 22, ενώ ο συνασπισμός Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (UTJ) καταγράφει επίσης απώλεια μίας έδρας, πέφτοντας από τις επτά στις έξι.

Η κατανομή των εδρών σύμφωνα με το Channel 13:

  • Μπλοκ Νετανιάχου: 51 έδρες
  • Μπλοκ αντιπολίτευσης: 51 έδρες
  • Αραβικά κόμματα: 18 έδρες

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