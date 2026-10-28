Εκλογές στο Ισραήλ: Ανατροπή στο exit poll του Channel 13 – Ισοπαλία για Νετανιάχου και αντιπολίτευση

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Σε απόλυτη ισορροπία διαμορφώνεται η εκλογική μάχη στο Ισραήλ, σύμφωνα με τη νεότερη επικαιροποίηση του exit poll του Channel 13, καθώς το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανεβαίνει στις 51 έδρες, ισοφαρίζοντας εκείνο της αντιπολίτευσης.

Η νέα εκτίμηση ανατρέπει τα δεδομένα της προηγούμενης μέτρησης του σταθμού, η οποία έδινε προβάδισμα στην αντιπολίτευση με 52 έδρες έναντι 50 του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Πλέον, η κοινοβουλευτική ισορροπία παραμένει απολύτως ανοιχτή, χωρίς κανένα από τα δύο μπλοκ να αποκτά σαφές προβάδισμα.

Κερδισμένο από τη νέα εκτίμηση εμφανίζεται το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο αυξάνει τη δύναμή του από τις 25 στις 27 έδρες.

Αντίθετα, το Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ υποχωρεί κατά μία έδρα, από τις 23 στις 22, ενώ ο συνασπισμός Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (UTJ) καταγράφει επίσης απώλεια μίας έδρας, πέφτοντας από τις επτά στις έξι.

Η κατανομή των εδρών σύμφωνα με το Channel 13: