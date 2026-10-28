Γερμανία: Εξετάζεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από την επίθεση με αυτοκίνητο στο Ανόβερο

Ως απόπειρα ανθρωποκτονίας διερευνούν οι αρχές στο Ανόβερο της Γερμανίας την επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον ομάδας πεζών, με βασικό σενάριο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών. Ο οδηγός έριξε σκόπιμα το όχημα σε πεζοδρόμιο τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ενώ τρία άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση έπειτα από παρέμβαση αστυνομικών που πυροβόλησαν τα ελαστικά του οχήματος.

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Διεθνή Νέα

Γερμανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ως απόπειρα ανθρωποκτονίας διερευνούν οι αρχές στο Ανόβερο την επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον ομάδας πεζών, με βασικό σενάριο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.
  • Ο οδηγός έριξε σκόπιμα το όχημά του πάνω σε ανθρώπους στο πεζοδρόμιο και επιχείρησε να τους παρασύρει εκ νέου κάνοντας όπισθεν, με τους αστυνομικούς να επεμβαίνουν και να πυροβολούν τα ελαστικά.
  • Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ τρία άτομα έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ως απόπειρα ανθρωποκτονίας διερευνούν οι αρχές στο Ανόβερο της Γερμανίας την επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον ομάδας πεζών, με βασικό σενάριο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών. Τρία άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων.

Σύμφωνα με τη Ραδιοτηλεόραση Βόρειας Γερμανίας (NDR), οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προέρχονται από οικογένειες με μέλη που έχουν απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα συνδεόμενα με τη δράση συμμοριών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν οδηγός έριξε σκόπιμα το όχημά του πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια επιχείρησε να τους παρασύρει εκ νέου, κάνοντας όπισθεν.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο για τροχονομικό έλεγχο παρενέβησαν, αποτρέποντας νέα επίθεση, με τους επιβαίνοντες να επιχειρούν να διαφύγουν και τους αστυνομικούς να πυροβολούν τα ελαστικά του οχήματος.

Οι ύποπτοι εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και διέφυγαν πεζοί.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κίνδυνο για τη ζωή του.

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