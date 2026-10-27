Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας – Σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο «υπαρχηγός» του 

Την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του για την φερόμενη υπόθεση φοροδιαφυγής και την δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Για τον συνεργάτη του ιδιοκτήτη, θεωρούμενου ως υπαρχηγού στη εγκληματική ομάδα, ο δικαστικός λειτουργός και ο Εισαγγελέας διέταξαν κατ’ οίκον περιορισμό του με “βραχιολάκι” .

Έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και σε κάποιες περιπτώσεις επιβολή εγγυοδοσίας μέχρι 6.000 ευρώ.

Οι απολογίες των υπολοίπων πέντε κατηγορουμένων από την ομάδα των 13 που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια συνεχίζονται και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν ξημερώματα.

Αμφισβητεί ο ιδιοκτήτης το ποσό της φορολογικής παράβασης

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan κατέθετε επί δύο ώρες στον ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση απόκρυψης 25 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκ. ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», κατέθεσε.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να αμφισβητεί το ποσό που έχει δημοσιοποιηθεί ως συνολική φορολογική παράβαση, αντιμετωπίζει τέσσερα κακουργήματα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εκβίαση.

«Γνώριζα ότι υπήρχε παράνομη χρήση του “κεράσματος” από τους καταστηματάρχες. Όμως με το κοινό κέντρο παραγγελιών μπορούσαν να ελέγχονται τα έσοδα τους καθώς το ποσοστό που θα έπαιρνε η εταιρεία εξαρτάτο από το τι θα δήλωνε το κάθε μαγαζί», ανέφερε ο ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εταιρεία χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό που εμφάνιζε ως κέρασμα 1 στις 4 πίτσες, εξαφανίζοντας έτσι τον πραγματικό τζίρο και τις αποδείξεις από το σύστημα. Όσοι αρνούνταν να συνεργαστούν, φέρεται να δέχονταν πιέσεις.

«Στείλε μου την λίστα με τα μαγαζιά που στο take δεν έχουνε τα κεράσματα που μπορούν να έχουνε, να ψάξω να βρω γιατί το κάνουνε. Γιατί αν κάποιος δεν θέλει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να του κόψω και το delivery. Μην κλαίγονται όμως μετά», ανέφερε ο επιχειρηματίας σε διάλογό του.

Μάλιστα όταν λάμβαναν την πληροφορία ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος, δινόταν εντολή να γυρίσουν το παράνομο σύστημα κατά 100% σε νόμιμη λειτουργία για να εκδίδει κανονικά όλες τις αποδείξεις.

Διαφοροποιήθηκε ο υπαρχηγός από τον ιδιοκτήτη

Την ίδια ώρα, ο «υπαρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης κατέθεσε στον ανακριτή και έδωσε τη δική του εκδοχή για το «κέρασμα», δηλώνοντας ότι γνώριζε τη διαδικασία, αλλά είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

«Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον αέρα οι εργαζόμενοι της Pizza Fan

Εν τω μεταξύ, δεκάδες εργαζόμενοι καταστημάτων της Pizza Fan στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρίσκονται στον «αέρα» πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη επτά καταστήματα της επιχείρησης κατέβασαν ρολά, και βρέθηκαν επί ξύλου κρεμάμενοι πάνω από 150 εργαζόμενοι οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον τους.

Ενεργές παραμένουν οι συμβάσεις εργασίας στην Pizza Fan, χωρίς να έχουν καταγγελθεί, ενώ δεν υπάρχει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης, δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας στο ΕΡΤnews Κώστας Καραγκούνης. «Η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της. Καταβολή της μισθοδοσίας στο τέλος του μήνα», ανέφερε.