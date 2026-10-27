Pizza Fan: Διαφοροποιούνται ο Αντάρας και ο «υπαρχηγός» στις απολογίες τους – Τι υποστηρίζουν για τα «κεράσματα»

Ενώ συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι απολογίες για τη μεγάλη απάτη με την Pizza Fan, οι δύο βασικότεροι αρνητικοί πρωταγωνιστές, δηλαδή ο ιδιοκτήτης και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης, εμφάνισαν ξαφνικά διαφορές στα λεγόμενά τους και αυτό ως προς τη διαχείριση της πρακτικής του «κεράσματος». Ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι γνώριζε την παράνομη χρήση του από καταστηματάρχες, αποδίδοντας σε εκείνους την ευθύνη, ενώ ο στενός συνεργάτης του υποστήριξε ότι είχε εικόνα της διαδικασίας, αλλά είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

Επί της ουσίας, πρόκειται για διάσταση ανάμεσα στον φερόμενο ως αρχηγό και στο δεξί του χέρι.

Σύμφωνα με το dikastiko, ο ιδιοκτήτης άνοιξε τον κύκλο των απολογιών σήμερα Τρίτη, αρνούμενος την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν φορολογικά αδικήματα.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε, δηλώνοντας παράλληλα ότι, δήλωσε την συναίνεση του για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Επιχειρώντας δε να αντικρούσει τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης, επικαλέστηκε το μέγεθος της επιχείρησης, τις θέσεις εργασίας που προσφέρει και τα ποσά που καταβάλλει σε μισθούς και φόρους.

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», υποστήριξε.

Στο ζήτημα του «κεράσματος», ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως γινόταν παράνομη χρήση από καταστηματάρχες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το κοινό κέντρο παραγγελιών επέτρεπε τον έλεγχο των εσόδων τους, καθώς το ποσοστό που εισέπραττε η εταιρεία εξαρτιόταν από όσα δήλωνε κάθε κατάστημα, μεταφέροντας ουσιαστικά στους καταστηματάρχες την ευθύνη για τη συγκεκριμένη πρακτική.

Η διαφοροποίηση του φερόμενου ως υπαρχηγού

Ακολούθησε η απολογία του φερόμενου ως υπαρχηγού, ο οποίος έδωσε τη δική του εκδοχή για το «κέρασμα», δηλώνοντας ότι γνώριζε τη διαδικασία, αλλά είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

«Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.