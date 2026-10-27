EuroLeague: Στο Άμπου Ντάμπι τα Final Four του 2027 και του 2029

Στο Άμπου Ντάμπι θα διεξαχθούν τα Final Four της EuroLeague το 2027 και το 2029, μετά τη συμφωνία της Euroleague Basketball με το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (DCT Abu Dhabi), όπως ανακοίνωσαν από κοινού οι δύο πλευρές.

Η διοργάνωση του 2027 θα φιλοξενηθεί στην Etihad Arena το τριήμερο 28-30 Μαΐου, με τη συμμετοχή των τεσσάρων ομάδων που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στην τελική φάση. Το Final Four θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Experience Abu Dhabi.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα αρχίσει την Παρασκευή 28 Μαΐου, με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού. Την Κυριακή 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί αρχικά ο τελικός του adidas NextGen EuroLeague, όπου νεαροί καλαθοσφαιριστές θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί ο τελικός της EuroLeague.

Η νέα συμφωνία ακολουθεί τη διοργάνωση του Final Four του 2025 στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και τη διεξαγωγή του προηγούμενου Super Cup της EuroLeague στην Etihad Arena.

Η επιλογή της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνδέεται με τις επενδύσεις της σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στον χώρο του μπάσκετ.

Οι δηλώσεις για τη συμφωνία

Ο Σαλέχ Μοχάμεντ Αλ Γκεζιρί, Γενικός Διευθυντής Τουρισμού του DCT Abu Dhabi, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τη Euroleague Basketball και στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που αποφέρει η φιλοξενία διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

«Η επιστροφή του Final Four το 2027 και το 2029 αντικατοπτρίζει τη δύναμη της συνεργασίας του Άμπου Ντάμπι με τη Euroleague Basketball και το αυξανόμενο κύρος του εμιράτου ως έδρας για το μπάσκετ στην περιοχή. Η αξία των εκδηλώσεων αυτής της κλίμακας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο: προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και υποστηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα εμπνέουν μια νέα γενιά παικτών και φιλάθλων σε όλες τις κοινότητές μας. Αυτός ο διαρκής αντίκτυπος, στην οικονομία μας και στους ανθρώπους μας, είναι που δίνει σε στιγμές σαν κι αυτές την πραγματική τους σημασία», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague Basketball, ευχαρίστησε το Άμπου Ντάμπι για τη συνεργασία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διοργάνωση του 2025.

«Είναι τεράστια χαρά μου να ανακοινώσω ότι το Final Four θα επιστρέψει στο Άμπου Ντάμπι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Άμπου Ντάμπι για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη του. Μαζί, καταφέραμε να διοργανώσουμε ένα από τα καλύτερα Final Four στην 26χρονη ιστορία μας, αποδεικνύοντας την τεράστια παγκόσμια απήχηση της εμπειρίας της EuroLeague. Αυτό το νέο ορόσημο καταδεικνύει την κοινή μας δέσμευση στην ανάπτυξη του μπάσκετ και στη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για τους φιλάθλους μας», ανέφερε.

Στη διεθνή στρατηγική ανάπτυξης της διοργάνωσης στάθηκε ο Τσους Μπουένο, διευθύνων σύμβουλος της Euroleague Basketball, επισημαίνοντας τον ρόλο του Άμπου Ντάμπι στην προσπάθεια διεύρυνσης του κοινού του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ.

«Η ανανέωση της δέσμευσής μας με το Άμπου Ντάμπι για τα Final Four του 2027 και του 2029 αντιπροσωπεύει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη διεθνή στρατηγική ανάπτυξής μας. Το μοντέλο μας, που συνδυάζει τις παραδοσιακές αγορές μπάσκετ της Ευρώπης με πόλεις σε όλο τον κόσμο που προσφέρουν εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, έντονη τουριστική απήχηση και κοινότητες με πάθος για τον αθλητισμό, συνεχίζει να αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένο. Το Άμπου Ντάμπι έχει γίνει βασικός εταίρος σε αυτό το όραμα και μαζί θα συνεχίσουμε να φέρνουμε το ευρωπαϊκό συλλογικό μπάσκετ στο ευρύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό», δήλωσε.