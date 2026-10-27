Καιρός: Πέντε μετεωρολόγοι προειδοποιούν και αναλύουν την πορεία των φαινομένων – «Οριακή η κατάσταση με τις παρελάσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

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Η δίνη της κακοκαιρίας στην οποία θα βρεθούν περιοχές της χώρας, συνολικά 11 τον αριθμό, αναγκάζει την Πολιτεία να τις θέσει σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης. Το κύμα των φαινομένων αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.Βοιωτίας) από τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και βορειότερα) πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Καστελόριζο) από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε ανάλογες προγνώσεις και προειδοποιήσεις έχουν προχωρήσει πολύ γνωστοί μετεωρολόγοι.

Στην πρόγνωσή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για “οριακές συνθήκες” ως προς τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων στην Αττική αύριο. Οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά τις 11 το πρωί.

Καλύτερη αναμένεται να είναι η εικόνα του καιρού στη Θεσσαλονίκη όπου θα γίνει η στρατιωτική παρέλαση, όπου μετά τις 11 το πρωί προβλέπεται υποχώρηση της συννεφιάς και αρκετή ηλιοφάνεια.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Για τις μαθητικές παρελάσεις σε ό,τι αφορά την Αττική, η κατάσταση είναι πολύ οριακή. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι μετά τις 11 φαίνεται να εξασθενούν και να περιορίζονται οι βροχές. Νομίζω από τις 12 και μετά θα είναι καλός ο καιρός, με κρύο βέβαια στο Λεκανοπέδιο, αλλά και σε όλη την Αττική για να διεξαχθούν οι παρελάσεις.

Για τη Θεσσαλονίκη μετά τις 11 ανοίγει ο καιρός, θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά επίσης. Ο ισχυρός Βαρδάρης θα ρίξει το θερμόμετρο στους 12 βαθμούς, μπουφάν εκεί οπωσδήποτε. Άρα, λοιπόν, 11 με 12 φαίνεται να βελτιώνει το καιρός και στις δύο περιοχές».

Κολυδάς: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου.

Στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία και η Λάρισα, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου τα ύψη βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά.

Ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται κατά το πρώτο μισό της Τετάρτης.

Το ενδεχόμενο να καταγραφούν περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές αυξάνει την ανησυχία για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ευπάθεια.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερα από 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, εφόσον επιβεβαιωθεί η σχετική εκτίμηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για πιθανές τοπικές μέγιστες τιμές και όχι για ύψη βροχής που θα καταγραφούν ομοιόμορφα σε ολόκληρες τις συγκεκριμένες περιοχές.

⚠️ ⚠️Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται το επόμενο διήμερο, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

✅Την Τετάρτη ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Θεσσαλία, κυρίως Μαγνησία και Λάρισα, Σποράδες και Εύβοια, όπου τα ύψη βροχής τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται επίσης σε Ανατολική Στερεά, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική οι περισσότερες βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής χώρας.

✅Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6–7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά.

✅Από την Παρασκευή τα φαινόμενα περιορίζονται και το Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με τη θερμοκρασία πάντως να παραμένει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 27, 2026

Ζιακόπουλος: Με βροχές και χιόνια οι παρελάσεις

Στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος τονίζει:

«Με σημαντικά εμπόδια ο εορτασμός της εθνικής μας επετείου! Η κακοκαιρία που ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου θα επικρατήσει σε αρκετές περιοχές της χώρας θα δημιουργήσει προβλήματα στις παρελάσεις και γενικότερα στις μετακινήσεις».

Όπως σημειώνει «ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν: (α) στη Μαγνησία – Β. Σποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση) και (β) στη περιοχή της Λάρισας, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες, τη Σκύρο και το Α. Αιγαίο (πορτοκαλί προειδοποίηση)». Η θερμοκρασία αναμένεται να κάνει «βουτιά» καθώς σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο αρκετά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στις περιοχές των βροχών.

Παράλληλα αναμένονται και χιόνια.

«Οι χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν δεν θα περιοριστούν στις κορυφές των βουνών, αλλά θα κατεβούν και χαμηλότερα (ενδεικτικό υψόμετρο τα 1000 με 1200 μέτρα). Οι πιο αξιόλογες από πλευράς έντασης και διάρκειας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην κεντρική Ελλάδα.» Ενώ αυξημένοι θα είναι θα και οι ανεμολογικοί δείκτες αφού οι άνεμοι στα πελάγη θα έχουν ένταση 6 με 7 και κατά τόπους στο Β. Αιγαίο 8 μποφόρ.

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία με 3… κύκλους – Ποιες παρελάσεις «γλιτώνουν» τις βροχές

Και σήμερα θα είναι μία δύσκολη ημέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα έχουμε έναν βαρύ καιρό κυρίως προς τα ανατολικά και νότια. Οι επόμενες δύο ημέρες χωρίζονται σε δύο φάσεις.

Η μία φάση θα εξελιχθεί από σήμερα το πρωί μέχρι περίπου και το μεσημέρι με βροχές, καταιγίδες κυρίως προς τα ανατολικά και νότια, για να αρχίσει βαθμιαία ο καιρός να βελτιώνεται. Και η δεύτερη φάση του νέου κύματος κακοκαιρίας θα εξελιχθεί αύριο πάλι όμως στις ίδιες γεωγραφικές εκτάσεις.

Από τη μία πλευρά στην ανατολική και νότια Ελλάδα, η κακοκαιρία θα δείξει το σκληρό της πρόσωπο, με ισχυρές βροχές, δυνατούς ανέμους, καταιγίδες πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις.

Στο υπόλοιπο μισό της χώρας ο καιρός θα είναι ηπιότερες και μεγαλύτερα διαστήματα ηρεμίας, σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα.

Σήμερα Τρίτη αλλά και αύριο Τετάρτη, διακρίνουμε τρεις κύκλους, σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα.

Στον πρώτο κύκλο περιλαμβάνονται περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο δυτικό – βορειοδυτικό Αιγαίο, όπου θα δούμε βροχές και καταιγίδες μέχρι και περίπου νωρίς το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα βελτιωθεί ο καιρός μέχρι να μας τα ξαναχαλάσει μέσα στη νύχτα και αύριο.

Σε ότι αφορά το δεύτερο κύκλο που θα είναι και ο πιο επικίνδυνος, αυτός περιλαμβάνει τμήματα του ανατολικού – νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι θα βελτιωθεί ο καιρός προς το βράδυ για να ξαναχαλάσει ο καιρός αύριο τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια.

Στον τρίτο κύκλο τα φαινόμενα θα έχουμε μικρότερη ένταση και διάρκεια και περιλαμβάνονται τμήματα των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου, όπως επίσης και τμήματα της Κρήτης, όπου θα δούμε βροχές και καταιγίδες, μικρότερης έντασης.

Σε ότι αφορά τις μαθητικές παρελάσεις αύριο, για τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται περίπου από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια αλλά και από το ύψος της οροσειράς της Πίνδου και πιο ανατολικά, εκεί περιμένουμε αύριο αρκετές βροχές και καταιγίδες.

Δυτικότερα και πιο βόρεια ο καιρός θα είναι πιο ήπιος και αν βγουν κάποιες βροχές αυτές θα είναι χαμηλής έντασης και μικρής διάρκειας. Επομένως και η στρατιωτική παρέλαση αύριο στη Θεσσαλονίκη, αν και εμφανίζει κάποιες πιθανότητες να γίνει με κάποιες τοπικές βροχές, θα είναι μικρής έντασης και χαμηλής διάρκειας. Οι βροχές θα βγουν κυρίως το πρωί, οπότε η στρατιωτική παρέλαση μπορεί να διεξαχθεί ομαλά.

Καλλιάνος: Έρχεται δύσκολο 48ωρο

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο, επισημαίνοντας ότι το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει τη χώρα θα διατηρήσει άστατο τον καιρό τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Αττική, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα φαινόμενα συμπίπτουν με τις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αρκετές παρελάσεις να πραγματοποιηθούν υπό βροχή.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως τις πρωινές ή και προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης.

Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι προγραμματισμένες οι μαθητικές παρελάσεις ενδέχεται να συμπέσει με την εκδήλωση βροχών.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή, καθώς ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις στον χρόνο εξασθένησης των φαινομένων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις.

Στην Αττική, η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά, καθώς τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση.

Αντίστοιχη βελτίωση αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι βροχές προβλέπεται να περιοριστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις για την πραγματοποίηση ή ενδεχόμενη τροποποίηση των παρελάσεων θα ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές, με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Σε ποιες πόλεις θα βρέχει την 28η Οκτωβρίου

Ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί στη διάρκεια της Τετάρτης, χωρίς να αποκλείονται βροχοπτώσεις ακόμη και την ώρα των παρελάσεων.

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρόγνωσης είναι:

Θεσσαλία: Λάρισα και Καρδίτσα.

Στερεά Ελλάδα: Λαμία, Άμφισσα και περιοχές της Εύβοιας, μεταξύ των οποίων η Χαλκίδα.

Πελοπόννησος: Τρίπολη και περιοχές της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου.

Κρήτη: Χανιά και άλλες περιοχές του νησιού.

Σποράδες

Δωδεκάνησα: Κως και Ρόδος.