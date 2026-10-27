Το σόι σου: Η Λυδία κάνει ένα λάθος και βάζει τους Τριαντάφυλλους σε απίστευτους μπελάδες

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Λυδία σε πανικό στο αποψινό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” στις 21:00 στον Alpha.

Μενέλαος και Αλεξάνδρα αναχωρούν για ένα ταξίδι αναψυχής. Παράλληλα η Λυδία συνειδητοποιεί πως έχει κάνει κατά λάθος διπλοκράτηση, σε ένα αρχοντικό της Παπαδροσοπούλου, που διαχειρίζεται.

Μην έχοντας άλλη λύση, αποφασίζει να φιλοξενήσει κρυφά τους πελάτες στο σπίτι των Τριαντάφυλλων. Σάββας, Μένιος και Ζουζουνέλς τη βοηθάνε, αναλαμβάνοντας «ρόλους» στην επιχείρηση.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι αποδεικνύονται παθιασμένοι δωδεκαθεϊστές ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν. Και ανάμεσα σε ύμνους και χλαμύδες, επιστρέφουν αιφνιδίως η Αλεξάνδρα με το Μενέλαο.

Μετά το σοκ, αποφασίζουν να καλοπιάσουν τους πελάτες, οι οποίοι, εκτός από την αρχαία Ελλάδα, φαίνεται να λατρεύουν κάθε είδους συνωμοσιολογία.

Όμως, πίσω από το αρχαίο πνεύμα που «πουλάνε», το μόνο που θέλουν να πουλήσουν είναι ένα παράνομο αγαλματίδιο, πρόκειται για σπείρα αρχαιοκάπηλων. Η Αστυνομία εμφανίζεται στο σπίτι των Τριαντάφυλλων και το αγαλματίδιο στο ατελιέ της Αλεξάνδρας.

Τι τους περιμένει;

Ιπποδάμεια η Μάνια Παπαδημητρίου

Δείτε το τρέιλερ

Η Λυδία σε πανικό!

Η Ιπποδάμεια και οι πυραμίδες!

Ο εξευμενισμός του Ποσειδώνος!