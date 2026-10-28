Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου: «Είσαι μεταβατικός πρωθυπουργός – Μην παίζεις με την ασφάλεια του Ισραήλ»

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Σε υψηλούς τόνους και με σαφείς αιχμές κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο επικεφαλής του Yashar!, Γκάντι Άιζενκοτ, αμφισβήτησε την πολιτική νομιμοποίηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, καλώντας παράλληλα την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας να παραμείνει προσηλωμένη στον θεσμικό της ρόλο.

Μιλώντας στο εκλογικό στρατηγείο του κόμματός του στο Τελ Αβίβ, μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls, ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «μεταβατικό πρωθυπουργό», υποστηρίζοντας ότι τα εκλογικά δεδομένα δημιουργούν νέα πολιτικά δεδομένα στη χώρα.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πλέον ένας μεταβατικός πρωθυπουργός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυστηρή προειδοποίηση προς την ηγεσία των δυνάμεων ασφαλείας

Ο Άιζενκοτ απηύθυνε, παράλληλα, έκκληση προς τους επικεφαλής του αμυντικού και ασφαλείας μηχανισμού του Ισραήλ να διατηρήσουν ακλόνητη στάση απέναντι σε ενδεχόμενες πιέσεις ή προκλήσεις.

«Σταθείτε ακλόνητοι απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα αμφισβήτησης ή πρόκλησης», ανέφερε, απευθύνοντας στη συνέχεια ένα σαφές μήνυμα προς τον πρωθυπουργό.

«Νετανιάχου, μην τολμήσεις να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για τις πολιτικές σου ανάγκες», τόνισε, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Θα κάνω τα πάντα για να σχηματιστεί κυβέρνηση»

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του Yashar! απέρριψε το ενδεχόμενο παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου που θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ σε νέα εκλογική αναμέτρηση.

Ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική λύση και όχι έναν νέο κύκλο εκλογών.

«Θα ήταν λάθος να οδηγηθούμε σε νέες εκλογές. Θα κάνω τα πάντα για να υλοποιήσω τη βούληση του λαού», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα για την έναρξη διαβουλεύσεων με στόχο τη διαμόρφωση νέων κοινοβουλευτικών συσχετισμών.