League Cup: Αποκλεισμός-σοκ για την Άρσεναλ με 5-3 στα πέναλτι από την Φλίτγουντ Τάουν της Δ’ κατηγορίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία από τις πιο ηχηρές εκπλήξεις της φετινής σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο σημειώθηκε στο League Cup, με τη Φλίτγουντ Τάουν της League Two να αποκλείει την Άρσεναλ με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας, και να πανηγυρίζει μία ιστορική πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας πέτυχε αυτό που έμοιαζε απίθανο πριν από τη σέντρα, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Άρσεναλ και μετατρέποντας το «Highbury Stadium» σε σκηνικό ανεπανάληπτων πανηγυρισμών.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένα ασυνήθιστο περιστατικό, καθώς η παρουσία drone πάνω από τον αγωνιστικό χώρο οδήγησε σε διακοπή περίπου οκτώ λεπτών. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας εντόπισαν τον χειριστή και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Η Φλίτγουντ, ωστόσο, δεν χρειάστηκε χρόνο για να δείξει τις διαθέσεις της. Στο 21ο λεπτό, ο Λουπάλο-Μπάι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας φωτιά στις εξέδρες και δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η Άρσεναλ προσπάθησε να αντιδράσει, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει τον δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Τελικά, στο 50′, ο Γιόκερες έφερε το παιχνίδι στα ίσα, δίνοντας την εντύπωση πως οι «κανονιέρηδες» θα ολοκλήρωναν την ανατροπή.

Παρά την πίεση και τις ευκαιρίες της Άρσεναλ, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας και η πρόκριση κρίθηκε από την άσπρη βούλα.

Εκεί, η Φλίτγουντ αποδείχθηκε απόλυτα ψύχραιμη. Ο τερματοφύλακας Τζέι Λιντς απέκρουσε την εκτέλεση του Μπρούνο Γκιμαράες, δίνοντας τεράστιο πλεονέκτημα στην ομάδα του.

Ο Κόνορ Χόγκεϊ ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση και ευστόχησε, ολοκληρώνοντας το απόλυτο «5 στα 5» για τη Φλίτγουντ και σφραγίζοντας το τελικό 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι.

FULL TIME. Fleetwood 1-1 Arsenal (5-3 on penalties) League Two Fleetwood knock the Premier League champions out of the Carabao Cup. They scored all five spot-kicks, and Haughey’s sent them into their first ever quarter-final. https://t.co/TW52jnHDNj — FUTRA (@Thefutra11) October 27, 2026

Τα αποτελέσματα του τέταρτου γύρου στο League Cup: