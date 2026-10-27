Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Τζον Κόντσαρ – Οι πρώτες δηλώσεις του

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Ο Τζον Κόντσαρ έφτασε στην Ελλάδα την Τρίτη (27/10), προκειμένου να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ανακοινώσει την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού γκαρντ με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Κόντσαρ συναντήθηκε με τους περισσότερους νέους συμπαίκτες του και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, καθώς η αποστολή των «ερυθρόλευκων» αναχωρούσε για την Κωνσταντινούπολη, ενόψει του αγώνα με την Μπεσίκτας την Τετάρτη (28/10), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι πρώτες δηλώσεις του Τζον Κόντσαρ

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στην ένταξή του στον Ολυμπιακό και στον τρόπο παιχνιδιού του.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτή την ευκαιρία. Είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έτοιμος γι’ αυτό. Πάντα παίζω με την καρδιά μου όσο περισσότερο μπορώ. Είμαι ένας παίκτης που βουτάει στο παρκέ για να εξασφαλίσει επιπλέον κατοχές για την ομάδα του και κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίζει», δήλωσε αρχικά.

Για όσα έχει παρατηρήσει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ανέφερε: «Έχουμε τρομερή κυκλοφορία της μπάλας, για να είμαι ειλικρινής. Όλοι μεταφέρουν την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη. Οι επιθέσεις μας δεν είναι καθόλου στατικές και είμαι έτοιμος να ακολουθήσω κι εγώ το πλάνο του προπονητή».

Για τους λόγους που επέλεξε τον Ολυμπιακό, απάντησε: «Γι’ αυτό που χτίζουν εδώ. Ήταν οι πρωταθλητές την περασμένη σεζόν στη EuroLeague και θέλουν να κατακτήσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα φέτος. Θέλουν να χτίσουν κάτι πολύ καλό τα επόμενα χρόνια».

Για τα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, σημείωσε: «Το υψηλό μπασκετικό μου IQ, την αμυντική μου νοοτροπία, βουτάω στο παρκέ για να κερδίσω επιπλέον κατοχές και μπορώ να ευστοχώ σε ελεύθερα τρίποντα».

Η πορεία του και τα στατιστικά του στο NBA

Ο 30χρονος γκαρντ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις, με στόχο να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Κόντσαρ αγωνίστηκε στο Purdue Fort Wayne από το 2015 έως το 2019, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στους Memphis Grizzlies, στους οποίους παρέμεινε από το 2019 έως το 2026. Την περίοδο 2019-2020 αγωνίστηκε επίσης στους Memphis Hustle, ενώ το 2026 φόρεσε τη φανέλα των Utah Jazz.

Την περασμένη σεζόν, με τους Memphis Grizzlies, κατέγραψε σε 30 αγώνες μέσο όρο 3,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Αντίστοιχα, σε 26 συμμετοχές με τους Utah Jazz, είχε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.