Σερβία: Σε πολιτική ομηρία η «Φοιτητική Λίστα», δεν έχει σχηματίσει ακόμη κυβέρνηση – Η εισβολή πολιτών σε κανάλι και η «συγγνώμη» από τη δημόσια τηλεόραση

Όμηρος του απερχόμενου καθεστώτος βρίσκεται επί της ουσίας η «Φοιτητική Λίστα», η οποία δεν έχει σχηματίσει ακόμη κυβέρνηση στη Σερβία.

Η απερχόμενη πολιτική ηγεσία συνεχίζει να ασκεί την εξουσία στη χώρα, με την κυβέρνηση και τους κρατικούς μηχανισμούς, όπως η εισαγγελία και οι δυνάμεις ασφαλείας, να ελέγχονται απόλυτα από το κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό και νευρικότητα στην κοινωνία, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση ακραίων συμπεριφορών.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα, η νέα Βουλή δεν μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα εάν η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK) δεν εξετάσει όλες τις ενστάσεις και δεν επικυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς και την εκλογή των βουλευτών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας.

Όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, ο πρόεδρος της Βουλής από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, υποχρεούται να συγκαλέσει την ιδρυτική συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα ανακήρυξης των τελικών αποτελεσμάτων.

Χρέη Προέδρου της Δημοκρατίας ασκεί στη Σερβία η Άνα Μπρνάμπιτς από τις 27 Σεπτεμβρίου, μετά την παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από το αξίωμα. Εάν η Μπρνάμπιτς αποφασίσει, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια που ορίζει το Σύνταγμα, η «Φοιτητική Λίστα» θα αναγκαστεί να περιμένει τουλάχιστον έναν μήνα ακόμη έως ότου μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Εισβολή στο κανάλι Informer

Το βράδυ της Δευτέρας, πολίτες εισέβαλαν στο τηλεοπτικό κανάλι Informer και διέκοψαν την εκπομπή που παρουσίαζε ο ιδιοκτήτης του, Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς, απαιτώντας να ζητήσει συγγνώμη για τη στάση του κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ύστερα από φραστικό διαπληκτισμό, οι διαδηλωτές απομάκρυναν τον Βουτσίτσεβιτς, σπρώχνοντάς τον έξω από τον χώρο. Όταν έφτασε η αστυνομία, ορισμένοι πολίτες πέταξαν πέτρες και έσπασαν τη βιτρίνα του κτιρίου, όπου στεγάζεται ο σταθμός.

Το Informer αποτελούσε το βασικό προπαγανδιστικό μέσο του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ενώ κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εξέγερσης στοχοποιούσε συστηματικά φοιτητές και ακτιβιστές, χαρακτηρίζοντάς τους ως εχθρούς του κράτους και ξένους πράκτορες.

Angry mob entered the office of Informer TV in Belgrade, Serbia, and subjected the outlet’s staffers to beating. https://t.co/av36Bpqp3Y — World Source News (@Worldsource24) October 27, 2026

Το κανάλι δημοσίευε συχνά φωτογραφίες διαδηλωτών φοιτητών, καθώς και τις διευθύνσεις κατοικίας, τα τηλέφωνα και άλλα προσωπικά τους δεδομένα. Παράλληλα, στοχοποιούσε αντικαθεστωτικούς δημοσιογράφους, βιντεοσκοπώντας ιδιωτικές τους στιγμές και μέλη των οικογενειών τους, ενώ τους παρουσίασει ως «πληρωμένους από τη Δύση». Πριν από τρεις μήνες, ένας γνωστός δημοσιογράφος-αναλυτής αναγκάστηκε να εγκαλείψει τη χώρα, όταν το κανάλι μετέδωσε βιντεοσκοπημένο υλικό της ανήλικης κόρης του από το δημοτικό σχολείο.

Στις οθόνες του σταθμού προβλήθηκαν επίσης φωτοτυπίες διαβατηρίων ξένων δημοσιογράφων (από την Κροατία, την Ιταλία κ.ά.), προκειμένου να στηριχθεί το κυβερνητικό αφήγημα του Βούτσιτς ότι η φοιτητική εξέγερση ήταν ξενοκίνητη. Μάλιστα, στην ευρείας κυκλοφορίας ταμπλόιντ εφημερίδα που εκδίδει ο Βουτσίτσεβιτς, ο τίτλος κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ήταν: «Η Ουκρανία επιτέθηκε στη Ρωσία».

#Serbia | #BREAKING: Dragan J. Vučićević, head of Informer, and several employees subsequently were dragged out of the building. Informer is widely known for its pro-SNS editorial stance. #Serbia #Elections #Belgrade #Srbija #StudentList #serbiaelections #serbiaelects #Vučić #SNS #serbianelections #Beograd #Informer — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) October 26, 2026

Λόγω αυτής της δράσης, η Ανεξάρτητη Ένωση Συντακτών (NUNS), το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου, είχε ζητήσει επανειλημμένως την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καναλιού. Το ίδιο αίτημα κατέθεσε και σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Μέσων (REM).

Η ανακοίνωση της «Φοιτητικής Λίστας»

Η «Φοιτητική Λίστα» καταδίκασε την εισβολή στο Informer, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν εκδικητικές ενέργειες:

«Δεν υποστηρίζουμε εισβολές σε μέσα ενημέρωσης και θεσμούς, ούτε τις προκαλούμε. Θα απελευθερώσουμε τα μέσα ενημέρωσης και θα αγωνιστούμε για την ελευθερία του Τύπου και την επαγγελματική δημοσιογραφία μόνο μέσα από τους θεσμούς και το κοινοβούλιο».

Άμεση ήταν και η αντίδραση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος χαρακτήρισε την ενέργεια των πολιτών ως «επιδρομή», ενώ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του έκανε λόγο για πρωτοφανή και τερατώδη βία κατά της ελευθερίας της έκφρασης.

Παράλληλα, το βράδυ της Δευτέρας σημειώθηκε απόπειρα εισβολής νεαρών διαδηλωτών και στον τηλεοπτικό σταθμό Pink, ο οποίος αποτελούσε επίσης βασικό πυλώνα προπαγάνδας της απερχόμενης κυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η αστυνομία παρενέβη εγκαίρως και απέτρεψε την είσοδο των διαδηλωτών στο κτίριο.

Η «συγγνώμη» της δημόσιας τηλεόρασης της Σερβίας

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η δημόσια τηλεόραση της Βοϊβοντίνας (RTV), η οποία αποτελεί τμήμα της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τη μεροληπτική στάση, που τήρησε τα προηγούμενα χρόνια.

📺 “We reported events one-sidedly for years”: Serbian TV apologizes to viewers after Vučić’s party loses the election Radio Television of Vojvodina (RTV) opened its news broadcast with footage of celebrations following the Student List’s election victory — scenes it had failed to show the previous evening. “For years, we failed to fulfill our duty. We kept silent, turned a blind eye, reported events one-sidedly, and failed to ask the necessary questions. For that, we owe our viewers an apology,” news anchor Goran Eror said. Following the controversy, RTV’s acting editor-in-chief Nenad Čačić resigned. A similar incident occurred in Hungary, where state television also apologized to viewers after Viktor Orbán’s election defeat. — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Οι φοιτητές έστειλαν σήμερα ανοιχτή επιστολή προς τη δημόσια τηλεόραση (RTS) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Μέσων (REM) με την οποία ζητούν τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή της RTS, του αναπληρωτή του και των αρχισυντακτών.