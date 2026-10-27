Το Ισραήλ στις κάλπες: Ομαδικά σπεύδουν οι πολίτες να ψηφίσουν – Ρεκόρ συμμετοχής, σχεδόν στο 45%

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Στο 44,9% έφτασε η συμμετοχή των πολιτών ως τις 14.00 στις ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογές στο Ισραήλ, με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της χώρας να ανακοινώνει ότι καταγράφεται αύξηση σε σχέση με το 38,9% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα στις εκλογές του 2022.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών για μέχρι αυτή την ώρα, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα ωριαία στοιχεία το 1973, με τουλάχιστον τρία εκατομμύρια πολίτες να έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Έχουμε ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ που διατηρεί η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει τέτοια συμμετοχή ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο από το 1973», δηλώνει ο Ντιν Λιβνέ, γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Srugim, το ποσοστό συμμετοχής έως τις 10:00 έφτασε το 16,68%, έναντι 15,9% την αντίστοιχη ώρα των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών, τον Νοέμβριο του 2022.

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και αναμένεται να κλείσουν στις 22:00, τοπική ώρα.

Αμέσως μετά το κλείσιμό τους, τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα θα παρουσιάσουν τις πρώτες εκτιμήσεις βάσει δημοσκοπήσεων εξόδου από τις κάλπες.

Σύμφωνα με το Reuters, η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη δημοσίευση των αποτελεσμάτων προβλέπεται για τις 4 Νοεμβρίου.

Ακόμη και τότε, πάντως, το ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση ενδέχεται να κριθεί μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Το υψηλό ποσοστό προσέλευσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του εκλογικού συστήματος του Ισραήλ, όπου οι 120 έδρες της Κνεσέτ κατανέμονται με αναλογικό σύστημα.

Για την είσοδο ενός κόμματος στο Κοινοβούλιο απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 3,25%, ενώ για τον σχηματισμό κυβέρνησης χρειάζεται η υποστήριξη τουλάχιστον 61 βουλευτών.

Η αυξημένη συμμετοχή μεταβάλλει τον συνολικό αριθμό ψήφων που απαιτείται για την εξασφάλιση εδρών, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικές τις επιδόσεις των μικρότερων κομμάτων που βρίσκονται κοντά στο εκλογικό όριο.

Πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ