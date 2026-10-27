Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: «Απατηλά τα όνειρά σας – Η ΝΔ θα έχει απέναντι της ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ και θα ηττηθεί»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή δηλώσεις του στην ΕΡΤ για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας των δύο κομμάτων.

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Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε για τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι «άλλαξε γραμμή αφού προφανώς του τράβηξαν το αυτί από το Μαξίμου» σχετικά με τα σενάρια συγκυβέρνησης.
  • Επέκρινε τον υπουργό Υγείας για τους ισχυρισμούς του περί συνεργασίας μόνο με το ΠΑΣΟΚ και όχι με στελέχη που είναι «σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας».
  • «Απατηλά τα όνειρά σας, κ. Γεωργιάδη, και μην αγχώνεστε γιατί δεν θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν θα χρειαστεί να βρει εταίρο», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα ηττηθεί.

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«Ο κ. Γεωργιάδης, που πριν λίγες εβδομάδες είχε βάλει στο τραπέζι ανοικτά το σενάριο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, άλλαξε γραμμή αφού προφανώς του τράβηξαν το αυτί από το Μαξίμου», αναφέρει σε σχόλιο του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Υγείας στην ΕΡΤ.

Προσθέτει ότι «ο αδελφοποιτός του Κυριάκου Βελόπουλου, ο πολιτικός που χρωστά στον Αντώνη Σαμαρά τη μεταπήδηση του από ένα ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα στην αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αράδιασε και χθες τις αερολογίες του ότι δήθεν μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί, αλλά όχι με τους Βελόπουλο, Σαμαρά και Λατινοπούλου που είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας».

«Γελάνε και τα τσιμέντα. Απατηλά τα όνειρά σας, κ. Γεωργιάδη, και μην αγχώνεστε γιατί δεν θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν θα χρειαστεί να βρει εταίρο», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει σημειώνοντας πως «όσο και αν ο κ. Γεωργιάδης προσπάθησε να επιλέξει αντιπάλους, επιτέθηκε δυσφημιστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη για να τον πλήξει πολιτικά, δεν τα κατάφερε. Θα έχουν απέναντι τους ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ και θα ηττηθούν».

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