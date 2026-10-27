Ανδρουλάκης από Δράμα: «Όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα»

Κατά την περιοδεία του στο εμπορικό κέντρο της Δράμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι όραμα του κόμματος είναι η ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Υπογράμμισε την ανάγκη για νέο αναπτυξιακό σχέδιο στη Βόρεια Ελλάδα.

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Νίκος Ανδρουλάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περιοδεία στο εμπορικό κέντρο της Δράμας πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης.
  • «Στη Δράμα, όπως και σε όλη την ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Η σημαντικότερη όλων είναι το δημογραφικό» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης της υπαίθρου και ολοκλήρωσης κρίσιμων υποδομών.
  • Όπως υπογράμμισε, «το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης», προτείνοντας ένα αναπτυξιακό σχέδιο σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περιοδεία στο εμπορικό κέντρο της Δράμας πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης.

«Στη Δράμα, όπως και σε όλη την ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Η σημαντικότερη όλων είναι το δημογραφικό» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις δηλώσεις του και πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, κάθε μέρα που περνάει, τα πράγματα χειροτερεύουν για την ελληνική ύπαιθρο. Δεν υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται και κρίσιμες υποδομές, όπως σημαντικοί οδικοί άξονες, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και ειδικά για τη Δράμα, μιλώ για τη σύνδεση με την Καβάλα, ένα έργο το οποίο λιμνάζει για πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η περιφερειακή ανάπτυξη».

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρξει ένα άλλο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Με φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης, επενδύσεις πρωτογενούς τομέα. Χρειαζόμαστε εξωστρέφεια και παραγωγή και όχι να αφήσουμε τα χωράφια μας να παραμένουν χέρσα τα επόμενα χρόνια. Αυτή η εικόνα είναι εικόνα παρακμής που οδηγεί τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω».

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