Παρών ο «Mr Χωριάτικο» και στις επεισοδιακές δημοπρασίες για παραλίες «φιλέτα» της Ρόδου – «Μπράβοι εμπόδιζαν την είσοδο» – ΒΙΝΤΕΟ

Παντού φαίνεται πως είχε απλώσει τα δίχτυα του ο ιδιοκτήτης των φούρνων “Χωριάτικο“. Το 2023 τόσο ο ίδιος όσο και ο “τοποτηρητής του” στη Ρόδο αλλά και ομάδα “φουσκωτών” ενεπλάκησαν με θρασύτατο τρόπο στη δημοπρασία για τις παραλίες – “φιλέτα” του νησιού. Μάλιστα, τότε είχαν δημιουργηθεί και έκτροπα, ενώ, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, όσοι επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, αντιμετωπίστηκαν αρχικά με δέλεαρ κάποιο οικονομικό αντίτιμο και εν συνεχεία με απειλές.

Την αποκάλυψη φέρνει στο φως ο ANT1 και η εκπομπή “Αποκαλύψεις“.

Η δημοπρασία λάμβανε χώρα στο δημαρχείο της Ρόδου. Άμεσα ενδιαφερόμενος ήταν φυσικά ο “Mr Χωριάτικο”. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έφερνε περί τα 15 – 20 άτομα, όλοι “φουσκωτοί”, με κάποιους εξ αυτών να μην μιλούν καν ελληνικά. Αυτοί έκλειναν την πόρτα του δημαρχείου, δεν επέτρεπαν δηλαδή την πρόσβαση σε όσους ήθελαν να πάρουν μέρος.

Αρχικά είχαν δεχτεί κάποιες προτάσεις να αποχωρήσουν από τη διαδικασία λαμβάνοντας ένα χρηματικό αντίτιμο. Όσοι δεν το δέχτηκαν, προειδοποιήθηκαν ότι δεν θα τα καταφέρουν να συμμετάσχουν και «μην έρθετε καν γιατί δεν θα μπορέσετε να μπείτε».

Κι έτσι έγινε. Τον Ιούνιο του 23 δεν κατόρθωσαν να εισέλθουν.

«Δεν είναι κάτι που είναι μυστικό. Όλοι γνωρίζουν καταστάσεις και πρόσωπα, απλώς φοβούνται να μιλήσουν. Το μεγάλο αφεντικό είναι αυτός (εννοεί τον “mr χωριάτικο) με διαχειριστή τον τοπικό εδώ της Ρόδου. Κι όλοι ξέραμε ότι πίσω από αυτόν βρίσκεται αυτός που έχει συλληφθεί.

Αυτοί εκτός από τις παραλίες είχαν πάρει και ακίνητα. Εάν ψάξετε θα δείτε ότι έχουν πάρει όλα τα “φιλέτα” της Ρόδου.

Πριν γίνει ο πλειστηριασμός είχαμε δεχτεί κάποιες επαφές, ώστε να λάβουμε κάποια χρήματα και να αποχωρήσουμε τελείως από τον πλειστηριασμό. Δεν δεχτήκαμε και μετά ξεκίνησαν οι απειλές. Απειλές όπως “θα σας τα πάρουμε είτε θέλετε είτε όχι, με το ζόρι. Μην τολμήσετε να έρθετε τότε στο δημαρχείο γιατί δεν θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση. Το βίντεο το αποδεικνύει αυτό. Όποιος πλησίαζε να μπει, τον έσπρωχναν. Να φανταστείτε ότι υπήρχαν περίπου 80 οικογένειες στον συγκεκριμένο χώρο και προσπαθούσαν να πάρουν ένα κομμάτι για να μπορούν να δουλέψουν».

«Άνθρωποι της νύχτας»

«Θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν της νύχτας. Από το παρουσιαστικό τους και μόνο μπορεί να καταλάβει κάποιος. Δεν είχαμε ξαναδεί αυτές τις φυσιογνωμίες. Απ’ ότι ρωτήσαμε και μάθαμε ήταν από κάπου αλλού, πιθανόν από κάποιο άλλο μέρος, είτε της Ελλάδας είτε και του εξωτερικού. Γιατί ένας δύο από αυτούς, δεν μιλούσαν ελληνικά.

Απειλούσαν λεκτικά και δεν αφήναν τον κόσμο να μπει στον χώρο που γινόταν η δημοπρασία. Είχαν κλείσει τις πόρτες και δεν αφήναν κανέναν να μπει.

Ήταν πάνω από 15 – 20 άτομα “φουσκωτοί” και φαίνεται κι από τις φωτογραφίες.»

Κάποια στιγμή η ένταση αυξήθηκε επικίνδυνα και τότε ο φερόμενος ως τοπικός διαχειριστής είχε ανέβει στο τραπέζι και υπήρχε και φυσική παρουσία αυτού που έχει συλληφθεί. Ήταν εκεί.

Τον αναγνώρισα.

Όσον αφορά εμένα και την οικογένειά μου έχουμε δεχθεί οικονομικό πόλεμο, εκβιασμούς και πολλές φορές και απειλές.

Αυτό έχει μια συνέχεια. Γιατί όταν σταμάτησαν να γίνονται οι δημοπρασίες με φυσική παρουσία στο δημαρχείο, ξεκίνησαν και έβγαιναν κάτι εταιρείες “φαντάσματα” με μπροστινούς “αχυράνθρωπους” και συμμετείχαν ξανά μετά στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

Δεν μπορώ να ξέρω εάν πλήρωνε ή “λάδωνε”. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κάθε φορά ερχόντουσαν διαφορετικές εταιρείες όπου μετά δηλώναν χρεοκοπία και έβαζαν μπροστά αχυράνθρωπους. Γιατί το αντιμετωπίζαμε στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Ξεφυτρώναν οι εταιρείες από το πουθενά. Ήταν απαγορευτικές οι τιμές. Δηλαδή, ένα πόστο που μπορούσες συνήθως να το πάρεις για τρία χρόνια στα 20.000 ευρώ, στα 25.000, οι τιμές ήταν στα 200.000 με 250.000.

Ήταν κάπως φωτογραφικό αυτό το πράγμα.

Στην ουσία όμως δεν πληρωνόντουσαν. Γιατί ένα πρόσφατο περιστατικό σαν του Κουίν (η παραλία Άντονι Κουίν) με τις απειλές, κ.λπ, είχαν δηλώσει παρουσία μόνο στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, αλλά μετά δεν συνέχισαν ώστε να καταβάλλουν το ποσό. Και έβγαλαν ουσιαστικά όλο το καλοκαίρι τζάμπα».

Βίντεο με τους “φουσκωτούς” στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης

Αξέχαστη έχει μείνει στους κατοίκους η εικόνα των «φουσκωτών» στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου, αλλά και οι στιγμές έντασης κατά τη δημοπρασία για την παραλία-φιλέτο κάτω από το καζίνο που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες.