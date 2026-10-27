«Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί κατηγορουμένων στην Ιρλανδία

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Ύποπτοι λογαριασμοί, οι οποίοι συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής στα αρτοποιεία «Χωριάτικο» φέρεται να εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρλανδικές Αρχές ενημέρωσαν την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.

Στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είχαν φτάσει πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων, πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Το μαύρο χρήμα στο «πλυντήριο» της αλυσίδας φούρνων και οι 40 «αχυράνθρωποι»

Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 59 συλληφθέντων για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε ως βασικό μηχανισμό την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Δευτέρα (26/10) ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση, τη διεύθυνση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου για ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απάτη.

Λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων θα συνδράμουν την ανακριτική διαδικασία δύο επίκουροι ανακριτές.

Τα 6 εκατομμύρια ευρώ και οι δεσμευμένοι λογαριασμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της συζύγου του 57χρονου επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος φέρεται ως επικεφαλής της οργάνωσης, καθώς και δύο ακόμη προσώπων από το στενό περιβάλλον του, εντοπίστηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φέρονται να συνδέονται με δραστηριότητες ξεπλύματος παράνομων εσόδων.

Τα συγκεκριμένα κεφάλαια κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και της αναζήτησης της διαδρομής του χρήματος.

Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο περίπου 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, δηλαδή να εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα οι δραστηριότητες φέρεται να ελέγχονταν από άλλα μέλη του κυκλώματος.

Η σύλληψη του 57χρονου στα Ιωάννινα και το σχέδιο διαφυγής

Ο 57χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στα Ιωάννινα, την ώρα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ετοιμαζόταν να αναχωρήσει οδικώς προς την Αλβανία και στη συνέχεια να ταξιδέψει αεροπορικώς στο Ντουμπάι, προορισμό στον οποίο φέρεται να μετακινούνταν συχνά το τελευταίο διάστημα.

Σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς είχε καταδικαστεί το 2015 σε κάθειρξη δέκα ετών για υπόθεση μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των αρχών, εντοπίστηκε και η αλλοδαπή σύζυγός του, η οποία φέρεται να είναι υπήκοος Ρωσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινούνταν με πολυτελές τζιπ στην εθνική οδό Κορίνθου–Πατρών, μαζί με ακόμη δύο άτομα, όταν την προσέγγισαν οι Αρχές.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδίαζε να διαφύγει είτε προς την Αλβανία είτε προς την Ιταλία.

Οι 30 «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο περίπου 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων για λογαριασμό του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζονται περιλαμβάνεται, μάλιστα, και άτομο που είχε πεθάνει μέσα στην τελευταία τριετία.

Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά, στο όνομά τους φέρεται να ιδρύονταν διαρκώς νέες εταιρείες, αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αξιοποιούνταν για τη διοχέτευση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα χρήματα φέρεται να προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, μεταξύ των οποίων και στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας.