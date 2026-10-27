Χίος: Υψώθηκε υπό βροχή η μεγάλη σημαία στο λιμάνι του νησιού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Παρά τη βροχόπτωση, υψώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) η μεγάλη ελληνική σημαία στον νότιο λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμένα της Χίου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Τη μεταφορά της σημαίας στον χώρο της έπαρσης ανέλαβε άγημα 60 σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, διατηρώντας το καθιερωμένο τελετουργικό, παρουσία κόσμου αλλά και των Αρχών του νησιού.

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