Πούτιν: «Δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας» – Τι συζήτησε με Στουμπ και Στέρε

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Μια «δίκαιη και μακροχρόνια ειρήνη» στην Ουκρανία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον ληφθούν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας, υποστήριξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση του Κρεμλίνου, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, έπειτα από πρωτοβουλία των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, με βασικό αντικείμενο τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες διπλωματικές επαφές με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, την προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και ζητήματα ασφαλείας στη Βαλτική Θάλασσα και τη Βόρεια Ευρώπη.

Πούτιν: «Να ληφθούν πλήρως και άνευ όρων υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας»

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη δική του εκτίμηση για την κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο και επανέλαβε τις θέσεις της Μόσχας σχετικά με τα αίτια του πολέμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας δίκαιης και μακροχρόνιας ειρήνης είναι δυνατή μόνο με την «πλήρη και άνευ όρων συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Παράλληλα, κατηγόρησε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι ακολουθούν πολιτική αντιπαράθεσης απέναντι στη Μόσχα, η οποία, όπως υποστήριξε, συμβάλλει στην παράταση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Στο επίκεντρο οι τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμφωνία για επανέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι συνομιλητές χαιρέτισαν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της συνάντησης του Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη στις 21 Οκτωβρίου.

Είχαν προηγηθεί οι επαφές του Στουμπ και του Στέρε με τον Γουίτκοφ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο, στις 20 Οκτωβρίου.

Συζήτηση για την ασφάλεια στη Βαλτική και τη Βόρεια Ευρώπη

Πέρα από την Ουκρανία, οι τρεις ηγέτες εξέτασαν ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και στη Βόρεια Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Φινλανδίας και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας υπογράμμισαν τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς ναυτικού δικαίου και της αρχής της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η συγκεκριμένη αναφορά εντάσσεται στη συζήτηση για την ασφάλεια στις θαλάσσιες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, όπου η Ρωσία συνορεύει με χώρες του ΝΑΤΟ.

Ενημέρωση για την ανθρωπιστική επιχείρηση στην περιοχή της Χερσώνας

Ο Πούτιν ενημέρωσε επίσης τους δύο ηγέτες για την έναρξη ανθρωπιστικής επιχείρησης στην περιοχή της πόλης Ολέσκι, στην περιφέρεια Χερσώνας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η επιχείρηση πραγματοποιείται με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συνοδεύεται από προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών στον συγκεκριμένο τομέα του μετώπου, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στουμπ: «Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συνομιλίες»

Από την πλευρά του, ο Αλεξάντερ Στουμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο «ευθεία και ουσιαστική».

Σύμφωνα με το φινλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle, ο Στουμπ και ο Στέρε υπογράμμισαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί και ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν.

«Είμαστε γειτονικές χώρες της Ρωσίας. Ο τρόπος με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος επηρεάζει την ασφάλεια της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, αλλά και ευρύτερα ολόκληρης της Ευρώπης. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συνομιλίες», ανέφερε ο Φινλανδός πρόεδρος.

Η φινλανδική προεδρία διευκρίνισε ότι οι δύο ηγέτες συμμετείχαν στην επικοινωνία ως επικεφαλής των χωρών τους και όχι ως εκπρόσωποι της Ευρώπης, ενώ κατά την προετοιμασία της συνομιλίας είχε προηγηθεί συνεννόηση με την ουκρανική πλευρά.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν, ο Στουμπ και ο Στέρε συμφώνησαν να διατηρήσουν απευθείας τηλεφωνικές επαφές και στο μέλλον.