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Ουκρανία: Σφυροκόπημα με ρωσικούς πυραύλους και drones – Νεκροί και τραυματίες σε Κίεβο, Χάρκοβο και Παβλόχραντ, χτυπήματα σε γέφυρα, νοσοκομεία και πανεπιστήμιο

Ρωσικές επιδρομές με βαλλιστικούς πυραύλους και drones έπληξαν κατοικημένες περιοχές και υποδομές μεταφορών σε Κίεβο, Χάρκοβο και Παβλόχραντ, προκαλώντας νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Στην ουκρανική πρωτεύουσα τέθηκε εκτός λειτουργίας η στρατηγικής σημασίας γέφυρα Πιβντένι και υπέστη ζημιές το δίκτυο του μετρό, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση στους δυτικούς συμμάχους για άμεση παράδοση αντιαεροπορικών συστημάτων.

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Διεθνή Νέα

Διασώστες επιχειρούν στο σημείο της ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο στο Κίεβο, τη νύχτα της 26ης προς την 27η Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / Telegram.
Διασώστες επιχειρούν στο σημείο της ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο στο Κίεβο, τη νύχτα της 26ης προς την 27η Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / Telegram.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες ρωσικές επιδρομές με βαλλιστικούς πυραύλους έπληξαν το Κίεβο, προκαλώντας τουλάχιστον έναν νεκρό, 15 τραυματίες και σοβαρές ζημιές στη στρατηγική γέφυρα Πιβντένι και στο δίκτυο του μετρό.
  • Φονικά πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στο Χάρκοβο και στο Παβλόχραντ, αφήνοντας πίσω νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και παιδιά.
  • Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές και επανέλαβε την έκκλησή του προς τους δυτικούς συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες ρωσικές επιδρομές με βαλλιστικούς πυραύλους έπληξαν το Κίεβο, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και σοβαρές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές μεταφορών. Η γέφυρα Πιβντένι, μία από τις σημαντικότερες οδικές και συγκοινωνιακές αρτηρίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ενώ ζημιές υπέστησαν και οι εγκαταστάσεις του μετρό που βρίσκονται πάνω στη γέφυρα.

Σύμφωνα με το Reuters, από τα ρωσικά πλήγματα που ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν στο Κίεβο. Παράλληλα, νεκροί και τραυματίες αναφέρθηκαν από επιθέσεις στο Χάρκοβο και στο Παβλόχραντ, όπου μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά.

Κλίτσκο: Χτυπήθηκε η γέφυρα Πιβντένι και υπέστη ζημιές το μετρό

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου ότι η γέφυρα Πιβντένι, στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, επλήγη κατά τη διάρκεια της ρωσικής αεροπορικής επιδρομής.

«Επιδρομή έπληξε τη γέφυρα Πιβντένι. Οι υποδομές του μετρό πάνω στη γέφυρα επίσης υπέστησαν ζημιές», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η γέφυρα αποτελεί σημαντικό άξονα μεταφορών, συνδέοντας τις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου και εξυπηρετώντας τόσο την οδική κυκλοφορία όσο και το δίκτυο του μετρό.

Μετά το νέο πλήγμα, οι αρχές ανέστειλαν την κυκλοφορία στη γέφυρα, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας η πρωτεύουσα έγινε στόχος τουλάχιστον 10 ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως μετέδωσε το AFP.

Η γέφυρα Πιβντένι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων μέσα στον Οκτώβριο, με προηγούμενα πλήγματα να έχουν προκαλέσει ζημιές και περιορισμούς στη λειτουργία των συγκοινωνιών.

Ασθενοφόρο που υπέστη ζημιές κατά τη ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο Κίεβο, τη νύχτα της 26ης προς την 27η Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / Telegram.
Ασθενοφόρο που υπέστη ζημιές κατά τη ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο Κίεβο, τη νύχτα της 26ης προς την 27η Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / Telegram.

Ένας νεκρός και 15 τραυματίες στο Κίεβο – Ζημιές σε πανεπιστήμιο και νοσοκομεία

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν καταστροφές και σε άλλες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Reuters και τις ουκρανικές αρχές, από τα πλήγματα που άρχισαν το βράδυ της Δευτέρας σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 15, μεταξύ των οποίων φοιτητές που βρίσκονταν κοντά σε εστία του Κρατικού Πανεπιστημίου Εμπορίου και Οικονομίας.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο είχε αναφέρει ότι εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ τρεις βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, σταθμό του μετρό και κτίρια υγειονομικής περίθαλψης.

Το ωστικό κύμα των εκρήξεων έσπασε παράθυρα σε δύο νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, ενώ τραυματίστηκαν και δύο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου που είχε σπεύσει σε σημείο επίθεσης για να προσφέρει βοήθεια.

Παράλληλα, καταγράφηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές ανατολικά του Δνείπερου.

Οι αλλεπάλληλες επιδρομές έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς εκτός από τις καταστροφές σε κτίρια επηρεάζονται βασικές υπηρεσίες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Καπνός υψώνεται από τη γέφυρα Πιβντένι, στο νότιο τμήμα του Κιέβου, μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Σλάβα Ρατίνσκι / The Kyiv Independent.
Καπνός υψώνεται από τη γέφυρα Πιβντένι, στο νότιο τμήμα του Κιέβου, μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Σλάβα Ρατίνσκι / The Kyiv Independent.

Ζελένσκι: Οι καθυστερήσεις στην αντιαεροπορική άμυνα βοηθούν τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν πολυσύχναστες περιοχές της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ουκρανικό δημόσιο μέσο Suspilne, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι τα πλήγματα σημειώθηκαν κοντά σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, στο πάρκο Κιότο, σε σταθμό του μετρό και σε κατοικίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν φιλοξενούσαν στρατιωτικούς στόχους και επανέλαβε την έκκλησή του προς τους δυτικούς συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

«Οι τεχνητές καθυστερήσεις στην παροχή αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία βοηθούν την τρομοκρατία», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι η Ουκρανία περίμενε σχεδόν έναν μήνα την έγκριση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για την παράδοση κρίσιμων πυραύλων που προορίζονται για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και NASAMS.

Χάρκοβο: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ίχορ Τερέχοφ, ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν τρία πλήγματα σε συνοικία της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε πολυώροφη πολυκατοικία και ιδιωτικές κατοικίες.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινιεχούμποφ, επιβεβαίωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους κατά την επίθεση.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, εξακολουθεί να δέχεται συχνά πυραυλικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παβλόχραντ: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο δεκάχρονα κορίτσια

Νεκροί και τραυματίες αναφέρθηκαν και στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 επιθέσεις με drones και πυρά πυροβολικού, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.

Στην πόλη Παβλόχραντ, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αριθμός των τραυματιών ανήλθε σε 10, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονταν δύο κορίτσια ηλικίας 10 ετών.

Από την επίθεση καταστράφηκε ένα αυτοκίνητο, ενώ ζημιές υπέστησαν πολυκατοικίες και κατάστημα.

Τι υποστηρίζει η Μόσχα για τους στόχους των επιθέσεων

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν υποδομές μεταφορών στο Κίεβο και έναν κόμβο εφοδιασμού στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλείται το Reuters, η Μόσχα υποστήριξε επίσης ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων και φορτηγών πλοίων, τα οποία, κατά τον ισχυρισμό της, χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά την έναρξη τοπικής κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή του ρωσοκρατούμενου Ολέσκι, στη νότια Ουκρανία, με στόχο την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση αμάχων.

Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν συνεπάγεται γενική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες συνεχίζονται σε άλλα μέτωπα.

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