Ουκρανία: Σφυροκόπημα με ρωσικούς πυραύλους και drones – Νεκροί και τραυματίες σε Κίεβο, Χάρκοβο και Παβλόχραντ, χτυπήματα σε γέφυρα, νοσοκομεία και πανεπιστήμιο

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Νέες ρωσικές επιδρομές με βαλλιστικούς πυραύλους έπληξαν το Κίεβο, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και σοβαρές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές μεταφορών. Η γέφυρα Πιβντένι, μία από τις σημαντικότερες οδικές και συγκοινωνιακές αρτηρίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ενώ ζημιές υπέστησαν και οι εγκαταστάσεις του μετρό που βρίσκονται πάνω στη γέφυρα.

Σύμφωνα με το Reuters, από τα ρωσικά πλήγματα που ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν στο Κίεβο. Παράλληλα, νεκροί και τραυματίες αναφέρθηκαν από επιθέσεις στο Χάρκοβο και στο Παβλόχραντ, όπου μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά.

Κλίτσκο: Χτυπήθηκε η γέφυρα Πιβντένι και υπέστη ζημιές το μετρό

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου ότι η γέφυρα Πιβντένι, στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, επλήγη κατά τη διάρκεια της ρωσικής αεροπορικής επιδρομής.

«Επιδρομή έπληξε τη γέφυρα Πιβντένι. Οι υποδομές του μετρό πάνω στη γέφυρα επίσης υπέστησαν ζημιές», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η γέφυρα αποτελεί σημαντικό άξονα μεταφορών, συνδέοντας τις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου και εξυπηρετώντας τόσο την οδική κυκλοφορία όσο και το δίκτυο του μετρό.

Μετά το νέο πλήγμα, οι αρχές ανέστειλαν την κυκλοφορία στη γέφυρα, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας η πρωτεύουσα έγινε στόχος τουλάχιστον 10 ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως μετέδωσε το AFP.

Η γέφυρα Πιβντένι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων μέσα στον Οκτώβριο, με προηγούμενα πλήγματα να έχουν προκαλέσει ζημιές και περιορισμούς στη λειτουργία των συγκοινωνιών.

Ένας νεκρός και 15 τραυματίες στο Κίεβο – Ζημιές σε πανεπιστήμιο και νοσοκομεία

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν καταστροφές και σε άλλες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Reuters και τις ουκρανικές αρχές, από τα πλήγματα που άρχισαν το βράδυ της Δευτέρας σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 15, μεταξύ των οποίων φοιτητές που βρίσκονταν κοντά σε εστία του Κρατικού Πανεπιστημίου Εμπορίου και Οικονομίας.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο είχε αναφέρει ότι εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ τρεις βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, σταθμό του μετρό και κτίρια υγειονομικής περίθαλψης.

Το ωστικό κύμα των εκρήξεων έσπασε παράθυρα σε δύο νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, ενώ τραυματίστηκαν και δύο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου που είχε σπεύσει σε σημείο επίθεσης για να προσφέρει βοήθεια.

Παράλληλα, καταγράφηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές ανατολικά του Δνείπερου.

Οι αλλεπάλληλες επιδρομές έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς εκτός από τις καταστροφές σε κτίρια επηρεάζονται βασικές υπηρεσίες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ζελένσκι: Οι καθυστερήσεις στην αντιαεροπορική άμυνα βοηθούν τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν πολυσύχναστες περιοχές της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ουκρανικό δημόσιο μέσο Suspilne, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι τα πλήγματα σημειώθηκαν κοντά σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, στο πάρκο Κιότο, σε σταθμό του μετρό και σε κατοικίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν φιλοξενούσαν στρατιωτικούς στόχους και επανέλαβε την έκκλησή του προς τους δυτικούς συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

«Οι τεχνητές καθυστερήσεις στην παροχή αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία βοηθούν την τρομοκρατία», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι η Ουκρανία περίμενε σχεδόν έναν μήνα την έγκριση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, για την παράδοση κρίσιμων πυραύλων που προορίζονται για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και NASAMS.

Russian ballistic missiles struck the grounds of a university in Kyiv and the area around it – effectively the campus, Kyoto Park, the area near a metro station, and residential buildings. The exact number of casualties is not yet known. But tragically, there are victims. There are people injured. Rescue operations are underway. There is extensive damage, and there are also reports that people may be trapped under the rubble. All emergency services are at the scene and doing their work – saving lives. The missiles hit very crowded areas, and there is not a single military facility nearby. This was a strike directly on the city, on its infrastructure. Unfortunately, there may be more strikes coming. The attack with “shaheds” is also continuing – against Kyiv and our other cities and communities. And it is precisely under such circumstances, when the threat is constant, when strikes can come at any moment and target cities and villages directly, that artificial delays in providing air defense to Ukraine help terror. It is important that political agreements be implemented promptly at the team level. It is important that our partners understand that Ukraine needs the proper tools to destroy Russian ballistic missile launchers. This would be the most effective way to save lives. It is important that the world sees that Russia is showing nothing but a desire to kill and continue waging war. Ukraine must not be left to face this alone, and it is solely Russia’s fault that the war is still going on and people are still dying. Please take care of yourselves. All partners should stand with Ukraine – with the protection of lives. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026

Χάρκοβο: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ίχορ Τερέχοφ, ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν τρία πλήγματα σε συνοικία της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε πολυώροφη πολυκατοικία και ιδιωτικές κατοικίες.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινιεχούμποφ, επιβεβαίωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους κατά την επίθεση.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, εξακολουθεί να δέχεται συχνά πυραυλικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

In addition to the overnight ballistic missile attack on Kyiv, Russia attacked the Novobavarskyi District of Kharkiv City with at least 5 Tornado-S rockets, some of which were equipped with cluster warheads. Additionally, two Geran-4/5 jet-drones struck the Kholodnohirskyi District of Kharkiv City, likely targeting the locomotive depot at 49.99940, 36.19899. At least two civilians were killed and 4 others injured in the Tornado-S attacks. — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 27, 2026

Παβλόχραντ: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο δεκάχρονα κορίτσια

Νεκροί και τραυματίες αναφέρθηκαν και στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 επιθέσεις με drones και πυρά πυροβολικού, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.

Στην πόλη Παβλόχραντ, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αριθμός των τραυματιών ανήλθε σε 10, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονταν δύο κορίτσια ηλικίας 10 ετών.

Από την επίθεση καταστράφηκε ένα αυτοκίνητο, ενώ ζημιές υπέστησαν πολυκατοικίες και κατάστημα.

One civilian was killed and 3 others were injured (all hospitalized😔) by today’s russian terrorist attack on Pavlohrad😡! Among the wounded there are 2 children😢! Residential buildings were damaged and a car was totally destroyed😡! @IntlCrimCourt https://t.co/H6Wh2i6L9M https://t.co/DBnJx4uOyC — Clown (@DanaSLJL) October 26, 2026

Τι υποστηρίζει η Μόσχα για τους στόχους των επιθέσεων

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν υποδομές μεταφορών στο Κίεβο και έναν κόμβο εφοδιασμού στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλείται το Reuters, η Μόσχα υποστήριξε επίσης ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων και φορτηγών πλοίων, τα οποία, κατά τον ισχυρισμό της, χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά την έναρξη τοπικής κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή του ρωσοκρατούμενου Ολέσκι, στη νότια Ουκρανία, με στόχο την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση αμάχων.

Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν συνεπάγεται γενική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες συνεχίζονται σε άλλα μέτωπα.