Ουκρανία: Ο Πούτιν συνομίλησε με τους ηγέτες Φινλανδίας και Νορβηγίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τι δήλωσε ο Στουμπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη συνέχισης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Την πραγματοποίηση της συνομιλίας επιβεβαίωσε η φινλανδική προεδρία, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle, λίγες ώρες αφότου το Bloomberg είχε αποκαλύψει ότι προετοιμαζόταν απευθείας επικοινωνία των δύο Σκανδιναβών ηγετών με τον Πούτιν.

Η πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία ανήκε στον Στουμπ και τον Στέρε, ενώ η κλήση πραγματοποιήθηκε από το Ελσίνκι. Σύμφωνα με τη φινλανδική προεδρία, η ουκρανική πλευρά είχε ενημερωθεί και είχε προηγηθεί συνεννόηση μαζί της κατά την προετοιμασία της συνομιλίας.

Στουμπ: «Η συζήτηση ήταν ευθεία και ουσιαστική»

Σε δήλωσή του μετά την επικοινωνία, ο Φινλανδός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση με τον Πούτιν «ευθεία και ουσιαστική», τονίζοντας ότι ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας διπλωματικές επαφές.

«Είμαστε γειτονικές χώρες της Ρωσίας. Ο τρόπος με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος επηρεάζει την ασφάλεια της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, αλλά και ευρύτερα ολόκληρης της Ευρώπης. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συνομιλίες», ανέφερε ο Αλεξάντερ Στουμπ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλείται το Yle.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Στουμπ και ο Στέρε υπογράμμισαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί και οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν.

Η φινλανδική προεδρία διευκρίνισε, πάντως, ότι οι δύο ηγέτες συμμετείχαν στη συνομιλία με την ιδιότητα των επικεφαλής των χωρών τους και όχι ως επίσημοι εκπρόσωποι της Ευρώπης.

Το Bloomberg είχε αποκαλύψει την προετοιμασία των συνομιλιών

Νωρίτερα σήμερα, το Bloomberg είχε μεταδώσει, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση των σχετικών προετοιμασιών, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επρόκειτο να συνομιλήσει με τον Φινλανδό πρόεδρο και τον Νορβηγό πρωθυπουργό, ενδεχομένως ακόμη και εντός της ημέρας.

Το δημοσίευμα ενέτασσε τις επικείμενες επικοινωνίες στη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών, με στόχο την αναζήτηση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση της φινλανδικής προεδρίας επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε.

Η συνάντηση στο Όσλο και οι προτάσεις που μεταφέρθηκαν στον Πούτιν

Η σημερινή επικοινωνία αποτελεί συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου στο Όσλο, με τη συμμετοχή του Αλεξάντερ Στουμπ, του Γιόνας Γκαρ Στέρε, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Στις διαβουλεύσεις συμμετείχε επίσης ο Τζάρεντ Κούσνερ, με αντικείμενο τις προοπτικές επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες ο Γουίτκοφ ανέλαβε να παρουσιάσει στη ρωσική ηγεσία.

Την επόμενη ημέρα, στις 21 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός απεσταλμένος συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, μεταφέροντας τις προτάσεις που είχαν συζητηθεί στο Όσλο.

Ο Γουίτκοφ εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Μόσχα έχει δηλώσει έτοιμη για νέες διαπραγματεύσεις τον Νοέμβριο

Μετά τη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ, η οποία διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι καταρχήν έτοιμη να επαναλάβει τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Μόσχα ανέφερε ως πιθανό χρονικό διάστημα το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιο επίπεδο θα πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Ουσακόφ σημείωσε ότι βασικό ζήτημα θα είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η ρωσική πλευρά δεν εμφανίστηκε ικανοποιημένη από το σύνολο των προτάσεων που παρουσίασε ο Αμερικανός απεσταλμένος. Ο Ουσακόφ αναγνώρισε ότι υπήρχαν ορισμένα νέα στοιχεία στις προσεγγίσεις του Κιέβου και των Ευρωπαίων, αλλά υποστήριξε ότι λίγα από αυτά ήταν χρήσιμα για την επίλυση της κρίσης.

Η ευρωπαϊκή ασφάλεια στο επίκεντρο

Η σημερινή συνομιλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, δύο χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ.

Ο Στουμπ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά και μια ευρύτερη συμφωνία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Yle, μετά τη συνάντηση στο Όσλο ο Φινλανδός πρόεδρος είχε εκτιμήσει ότι σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η επίτευξη ειρήνης απαιτεί υπομονή.

Η σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία δείχνει ότι η διπλωματική διαδικασία συνεχίζεται με απευθείας επαφές μεταξύ της Μόσχας και Ευρωπαίων ηγετών, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα κρίσιμα ζητήματα των εδαφικών διεκδικήσεων, των εγγυήσεων ασφαλείας και των όρων μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.