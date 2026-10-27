Δίκη για τα Τέμπη: « Άκουσα άτομα να φωνάζουν, βοήθεια καίγομαι» – «Ήταν σαν να είμαι σε ένα μόνιμο πλυντήριο», κατέθεσαν επιζώσες του βαγονιού Β2

Με καταθέσεις επιζώντων και συγγενών θυμάτων, συνεχίστηκε σήμερα (27/10/2026) η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, στην 45η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Οι μνήμες της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ξαναζωντάνεψαν στην αίθουσα, καθώς οι μάρτυρες περιέγραψαν το χάος, τη φωτιά και τον πανικό της μοιραίας βραδιάς.

Στο εδώλιο βρίσκονται δύο κατηγορούμενοι, ο Σπύρος Πατέρας και ο Παύλος Κουζής. Σχετικά με το αίτημα του δικηγόρου Λουκά Αποστολίδη, να κληθούν να καταθέσουν οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το 2016 έως το 2023, η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να προτείνει, καθώς απέκτησαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου, σε άλλο δικαστήριο.

Πρότεινε, αντίθετα, να γίνει δεκτό το αίτημα για διαβίβαση στο δικαστήριο των προειδοποιητικών επιστολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων

«Έχασα τη μάνα μου»

Πρώτη κατέθεσε η Μαρίνα Ντος Σάντος, η οποία έχασε τη μητέρα και τη θεία της. Μίλησε για το πώς έμαθε για το δυστύχημα και το χάος που επικρατούσε στο νοσοκομείο. «Είναι δύσκολα για μας, ούτε ξέρουμε τι πήραμε από τους ανθρώπους μας. Έχασα τη μάνα μου και τη θεία μου. Δυσκολεύτηκε η ζωή μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν»

Ακολούθησε ο κ. Κουκαριώτης, που έχασε τις δύο αδελφές του και ζούσε στη Γερμανία. Περιέγραψε το χάος στο νοσοκομείο και τις τέσσερις ημέρες, μέχρι την ταυτοποίηση των σορών. «Δεν διακατέχομαι από εκδικητικά ένστικτα και κακίες, όμως να τιμωρηθούν όπως πρέπει σύμφωνα με το νόμο», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό δεν θα δικαιώσει όσους έφυγαν.

«Αυτό θα γίνει μόνο αν αποκατασταθεί ο σιδηρόδρομος για να μη χαθούν άλλοι άνθρωποι. Οι πολιτικοί μας να κοιτάξουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», τόνισε.

Οι επιζώσες του βαγονιού Β2

Η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα, που επέβαινε στο βαγόνι Β2, περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης.

« Άκουσα άτομα να φωνάζουν: «Βοήθεια καίγομαι»

«Ακούσαμε ένα μπαμ και το τρένο άρχισε να γίνεται μια μάζα. Νόμιζα ότι το βαγόνι μας βγήκε από τη θέση του», είπε, αναφέροντας ότι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στο αυτί από θραύσματα. «Συρθήκαμε και βγήκαμε από μια τρύπα, περπατήσαμε πάνω σε λαμαρίνες και κάποια άτομα μας φώναζαν να πάμε προς το μέρος τους, γιατί από την άλλη πλευρά υπήρχε φωτιά. Είχαν εκτοξευτεί κάποια άτομα από την έκρηξη και δεν μπορούσα να τους βοηθήσω», ανέφερε βουρκωμένη και με αναφιλητά. Τόνισε ότι άκουσε άτομα έξω από το τρένο να φωνάζουν «βοήθεια καίγομαι», περιέγραψε συγκλονισμένη.

«Θυμάμαι να εκτοξεύομαι, σαν να ήμουν σε πλυντήριο»

Η Ανθή Βάσσου, που βρισκόταν στο ίδιο κουπέ με τη φίλη της Τριανταφυλλιά, μίλησε για τη σύγκρουση και ανέφερε ότι έχασε αρχικά τις αισθήσεις της. «Θυμάμαι να εκτοξεύομαι, ήταν σαν να είμαι σε ένα μόνιμο πλυντήριο. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είδα ότι είχε ελάχιστο φως από τη φωτιά. Ακούγαμε κάποιες φωνές, καταλαβαίναμε ότι δεν μπορούμε να βγούμε από το παράθυρο, γιατί από κάτω είχε φωτιά», σημείωσε. Στις καταθέσεις περιεγράφηκαν επίσης η αποπνικτική μυρωδιά, ο καπνός και η φωτιά στην περιοχή, καθώς και η πορεία τους προς το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκαν, ανέφερε με έμφαση.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται με περισσότερες καταθέσεις επιζώντων.