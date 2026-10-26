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Δίκη για τα Τέμπη: Συνέχεια καταθέσεων συγγενών θυμάτων και επιβατών – Για ποια αιτήματα αναμένεται να προτείνει η εισαγγελέας

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας με καταθέσεις επιβατών του Intercity και συγγενών θυμάτων. Παράλληλα, αναμένεται η εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων για κλήση Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και προσκόμιση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ εκκρεμούν αιτήματα για ταυτοποίηση οσταρίων και εκταφές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με προγραμματισμό για δύο συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα και καταθέσεις οκτώ μαρτύρων.
  • Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να προτείνει η εισαγγελέας επί των αιτημάτων για την κλήση ως μαρτύρων των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (2016-2023) και την προσκόμιση εγγράφων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
  • Για το πολύνεκρο δυστύχημα κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου, με 33 εξ αυτών να αντιμετωπίζουν κακουργηματική πράξη που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

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Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα (26/10) ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, αυτήν την εβδομάδα θα γίνουν δύο συνεδριάσεις και οκτώ μάρτυρες θα καταθέσουν.

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Ειδικότερα, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν τρεις μάρτυρες και την Τρίτη πέντε. Στη λίστα των μαρτύρων με βάση την τελευταία ενημέρωση του δικαστηρίου βρίσκονται πέντε επιβάτες του Intercity και δύο συγγενείς θυμάτων.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται επίσης να προτείνει η εισαγγελέας επί των αιτημάτων που υπέβαλε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και συγκεκριμένα ο Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη. Τα αιτήματα αφορούν την κλήση ως μαρτύρων των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023 και την προσκόμιση των εγγράφων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

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Η εισαγγελέας στην συνεδρίαση της προηγούμενης Δευτέρας ανέφερε πως είναι έτοιμη να προτείνει επί των συγκεκριμένων αιτημάτων ωστόσο λόγω ωραρίου και απουσίας του κ. Αποστολίδη, η εισαγγελική πρόταση αναμένεται αυτή την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί ακόμη ένα αίτημα του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη Ασλανίδη για την ταυτοποίηση και εξέταση οσταρίων που περισυλλέχθηκαν από το Κουλούρι και τα Πηγάδια, σημεία που μεταφέρθηκαν συντρίμμια των αμαξοστοιχιών και χώματα από τον τόπο της σύγκρουσης.

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Την προηγούμενη Δευτέρα υποβλήθηκε ακόμα ένα αίτημα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορο της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία, για να προχωρήσει η διαδικασία των εκταφών υπό την “ αιγίδα”, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η κα Κωνσταντοπούλου, του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Αίτημα το οποίο όπως επεσήμανε θα αναπτύξει σε επόμενη δικάσιμο. Να σημειωθεί πως ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, κατέθεσε ήδη σε δύο συνεδριάσεις και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων από την συνήγορο του.

Για το το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

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