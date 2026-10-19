Τέμπη: «Ο πατέρας μου κάηκε ζωντανός απ’ αυτή την πυρόσφαιρα», κατέθεσε συγγενής θύματος – Αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις εκταφές

Με αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τη διαδικασία των εκταφών ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η συνήγορος συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία ζήτησε οι σχετικές ανακριτικές ενέργειες να πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του δικαστηρίου, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προηγήθηκαν καταθέσεις συγγενών θυμάτων και μάρτυρα που επέβαινε στην επιβατική αμαξοστοιχία.

Η κ. Κωνσταντοπούλου προσκόμισε στο δικαστήριο την αλληλογραφία των τελευταίων δύο μηνών μεταξύ της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας και των ιατροδικαστών-πραγματογνωμόνων, η οποία αφορά την επιλογή του εργαστηρίου όπου θα πραγματοποιηθούν οι ειδικές εξετάσεις που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Κατά την τοποθέτησή της, υποστήριξε ότι «υπάρχει σοβαρή επιχείρηση ανατροπής μιας χρήσιμης διερεύνησης» και ζήτησε όλες οι ανακριτικές πράξεις και ενέργειες που αφορούν τις εκταφές να πραγματοποιηθούν «υπό την αιγίδα και με απόφαση και διάταξη του δικαστηρίου σας».

Η συνήγορος διευκρίνισε ότι θα αναπτύξει αναλυτικότερα το αίτημά της σε επόμενη συνεδρίαση.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε αποσταλεί νέα εισαγγελική παραγγελία προς τους ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες, προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία σε συνεργασία με το ολλανδικό εργαστήριο που επιλέχθηκε για τη διενέργεια των εξετάσεων και να ξεκινήσουν άμεσα οι εκταφές.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, εκφράζοντας την αντίδρασή του για την αναφορά της εισαγγελέως στον προσδιορισμό του κόστους των εξετάσεων.

«Εμείς, όταν ακούμε τέτοια πράγματα, ότι η εισαγγελέας ζητάει κοστολόγιο, όταν δώσανε τόσα εκατομμύρια για αυτή την αίθουσα, αναρωτιόμαστε: εμείς σε τι φταίξαμε;», δήλωσε στο δικαστήριο.

Οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων

Πριν από την υποβολή του αιτήματος της κ. Κωνσταντοπούλου, είχαν ολοκληρωθεί οι καταθέσεις δύο συγγενών θυμάτων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις συνθήκες θανάτου των δικών τους ανθρώπων και στις συνέπειες που είχε η απώλειά τους.

Ο Δημήτρης Κυριακίδης, γιος του Γεώργιου Κυριακίδη, περιέγραψε τον αντίκτυπο που είχε στην οικογένειά του ο θάνατος του πατέρα του. «Ήταν μια τεράστια απώλεια, με την οποία διαλυθήκαμε όλοι ψυχολογικά. Η απουσία του πατέρα μου είναι αισθητή. Ένιωσα ότι γκρεμίζεται όλος ο κόσμος μου. Έφυγε ένας άνθρωπος άδικα», κατέθεσε.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης στον εντοπισμό βιολογικού υλικού του πατέρα του, ενάμιση χρόνο μετά το δυστύχημα, στο Κουλούρι και στα Πηγάδια, σε σημεία όπου είχαν μεταφερθεί συντρίμμια των αμαξοστοιχιών και χώματα από τον τόπο της σύγκρουσης. «Όταν ταυτοποιήθηκαν, ήταν σαν να ξαναζούσα την ημέρα που έμαθα ότι ήταν νεκρός», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε για την ταυτοποίηση των ευρημάτων.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, τόνισε: «Ζητάμε την τιμωρία των υπευθύνων, για να μην επαναληφθεί στο μέλλον κάτι αντίστοιχο».

Ακολούθησε η κατάθεση του Fjorald Bozo, γιου του Pavlini Bozo, ο οποίος εργαζόταν στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας. «Ο πατέρας μου κάηκε ζωντανός από αυτή την πυρόσφαιρα. Αν υποθέσουμε ότι είναι τα έλαια σιλικόνης, γιατί κυκλοφορούν ακόμα τα τρένα; Ο όρος πλημμέλημα είναι όταν καπνίζεις στο αεροπλάνο. Όταν μιλάμε για 57 ανθρώπους, μιλάμε για κακούργημα. Ζητάμε τη δικαίωση, να πάρει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, για παραδειγματισμό. Για 12 λεπτά, δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Ο πατέρας μου είχε μαρτυρικό θάνατο, έχασε τη ζωή του βίαια και άδικα», κατέθεσε.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε εάν ο πατέρας του είχε αναφέρει στην οικογένεια προβλήματα που αντιμετώπιζε ο σιδηρόδρομος. Ο μάρτυρας απάντησε ότι τους είχε μιλήσει μόνο για καθυστερήσεις στα δρομολόγια. «Αν γνώριζα ότι δούλευε σε κινητή βόμβα, θα τον έπαιρνα με τα χέρια μου», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο είχε καταθέσει ο Αριστοφάνης Ξανθόπουλος, ο οποίος ταξίδευε στο τρίτο βαγόνι του Intercity μαζί με την Ιφιγένεια Μήτσκα, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Ο μάρτυρας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση και την προσπάθειά του να βοηθήσει την Ιφιγένεια.

Δεν κατέθεσαν οι συγγενείς της Εριέττας Μόλχο

Στον κατάλογο των μαρτύρων που αναμενόταν να εξεταστούν κατά τη σημερινή συνεδρίαση περιλαμβάνονταν και οι συγγενείς της Εριέττας Μόλχο. Ωστόσο, ο συνήγορος της οικογένειας ενημέρωσε το δικαστήριο ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσουν.

Ο δικηγόρος προσκόμισε αντίτυπα λευκώματος με έργα που είχε δημιουργήσει η Εριέττα κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην Αρχιτεκτονική.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει οι πρωτοβουλίες που είχε ανακοινώσει η οικογένεια στη μνήμη της, μεταξύ των οποίων η ίδρυση κοινωφελούς ιδρύματος και η υλοποίηση προγράμματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται την Τρίτη.