Πολύνεκρη επίθεση των Χούθι σε στρατόπεδο στην κεντρική Υεμένη – Νέος συναγερμός στη Σαουδική Αραβία

Πολύνεκρη επίθεση προκάλεσαν οι Χούθι σε στρατόπεδο του κυβερνητικού στρατού στη Σάμπουα της Υεμένης. Στο μεταξύ, σε συναγερμό παραμένει η Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα σήμερα, λοιπόν, οι Χούθι έβαλαν στόχο στρατόπεδο εκπαίδευσης των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σάμπουα στην κεντρική Υεμένη. Σύμφωνα με το Associated Press οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί είναι 50 στρατιώτες, ενώ με βάση τα στοιχεία του Reuters έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι.

Πρόκειται για ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο των τελευταίων ημερών, καθώς οι Χούθι ανταλλάσσουν πυρά με τον επίσημο στρατό της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς προελαύνουν από τον Σεπτέμβριο προς περιοχές κοντά στα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα κομβικό σημείο για τη ναυσιπλοΐα στο στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας.

Μάχες στην κεντρική και νότια Υεμένη

Τα στελέχη της κυβέρνησης της Υεμένης, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν στο Reuters ότι οι Χούθι εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης. Η Σάμπουα είναι μια επαρχία πλούσια σε ενεργειακούς πόρους στη κεντρική παραλιακή Υεμένη.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ξεκίνησαν αυτόν τον μήνα εκστρατεία με στόχο την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχονται από τους Χούθι, ανακτώντας έδαφος κοντά στα Στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, την ώρα που η οργάνωση πολιορκεί την Ταΐζ, το τελευταίο μεγάλο αστικό προπύργιο των δυνάμεων που μάχονται τους Χούθι στη νότια ορεινή περιοχή της Υεμένης.

Στο μεταξύ, η στρατιωτική διοίκηση του Άξονα Ταΐζ της Υεμένης έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που, όπως αναφέρει, προβάλλει πλήγματα ακριβείας με στόχο συγκεντρώσεις, οχήματα και όπλα των Χούθι στα μέτωπα Αλ-Ακρούντ, Αλ-Σακάμπ και Αλ-Σαράρι, νότια της Ταΐζ». Πρόκειται για τοποθεσίες στην δυτική πλευρά της Υεμένης.

Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία

Πάντως, από νωρίς το μεσημέρι σήμερα, οι Aρχές της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσαν συναγερμό εκτάκτου ανάγκης προειδοποιώντας για εχθρική αέρια απειλή στην επαρχία Νατζράν, στα σύνορα με την Υεμένη.

Η δε πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ εξέδωσε νέα ειδοποίηση ασφαλείας αναφέροντας ότι «οι Αμερικανοί που βρίσκονται τώρα στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση λόγω του πολύπλοκου περιβάλλοντος ασφαλείας». Προειδοποιεί, μάλιστα, για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο του εναέριου χώρου και ανατροπών στον προγραμματισμό των μετακινήσεων. Η οδηγία αφορά και τα τρία αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας σε Ριάντ, Τζέντα, Νταχράν.

Στο ίδιο μήνυμα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ προειδοποιεί ακόμη και για ενδεχόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι προς την Σαουδική Αραβία. Υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι οι Χούθι είναι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ προειδοποιεί, επίσης, ότι «το Ιράν και ομάδες που υποστηρίζονται από αυτό ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή σε τοποθεσίες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικανούς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών επιχειρήσεων και άλλων θεσμών».

Να σημειωθεί, πάντως, ότι η σύγκρουση στην Υεμένη έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν, καθώς οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας – του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο – βάζοντας στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και την κρατική εταιρεία πετρελαίου Saudi Aramco.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξέσπασε το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά, εξαναγκάζοντας την κυβέρνηση να καταφύγει στον νότο. Η στρατιωτική επέμβαση υπό τη Σαουδική Αραβία την επόμενη χρονιά οδήγησε σε ένα αιματηρό αδιέξοδο, μέχρι που οι πλευρές συμφώνησαν σε μια ανακωχή το 2022, η οποία διατηρήθηκε μέχρι φέτος.