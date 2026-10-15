Υεμένη: Πέντε πύραυλοι των Χούθι χτύπησαν το προεδρικό μέγαρο – Δύο νεκροί, σώθηκαν ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί

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Στο στόχαστρο των Χούθι βρέθηκε το προεδρικό μέγαρο στην Άντεν της Υεμένης, όπου στεγάζεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας. Πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα Αλ Μαασίκ, προκαλώντας τον θάνατο δύο μελών της φρουράς και τον τραυματισμό πολλών ακόμη ανθρώπων. Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν τραυματίστηκαν, ενώ η επίθεση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες και τις δυνάμεις που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το BBC, η επίθεση σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, στο προεδρικό μέγαρο Αλ Μαασίκ, στην πόλη-λιμάνι Άντεν, στη νότια Υεμένη.

Ο υπουργός Πληροφοριών της χώρας, Μουαμάρ αλ Εριάνι, δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο ότι πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι έπληξαν το προεδρικό συγκρότημα.

Δύο μέλη της φρουράς σκοτώθηκαν, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι ασφαλείς.

صور لاستهداف قصر معاشيق في عدن بما لا يقل عن 4 صواريخ https://t.co/5yten8f3qY — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 15, 2026

Τι υποστηρίζουν οι Χούθι για την επίθεση

Μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από τους Χούθι μετέδωσαν ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο «το αρχηγείο στρατιωτικών επιχειρήσεων, υπό τη διοίκηση Σαουδαράβων αξιωματικών», καθώς και αποθήκες οπλισμού.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Από την πλευρά της, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την συνέχεια της στρατιωτικής κλιμάκωσης των Χούθι.

Σύμφωνα με το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο Saba, το υπουργικό συμβούλιο συνέδεσε το πλήγμα στο Αλ Μαασίκ με προηγούμενες επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές της Ταΐζ και της Λαχτζ, καθώς και σε στόχους στη Σαουδική Αραβία.

Γιατί βρίσκεται στην Άντεν η κυβέρνηση της Υεμένης

Η Άντεν αποτελεί την έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα Σαναά πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν οι Χούθι απέκτησαν τον έλεγχό της.

Έκτοτε, η χώρα παραμένει διαιρεμένη, με τους αντάρτες να ελέγχουν σημαντικές περιοχές στα δυτικά, συμπεριλαμβανομένης της Σαναά.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση υποστηρίζεται από στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει αεροπορική υποστήριξη στις επιχειρήσεις των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων εναντίον των Χούθι.

Οι αντάρτες, από την πλευρά τους, έχουν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πλήττοντας αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία, ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχουν.

Μετά το πολύνεκρο χτύπημα στο Ριάντ, νέα κλιμάκωση

Η επίθεση στο προεδρικό μέγαρο πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά το αιματηρό χτύπημα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

Το Σάββατο (10/10), πύραυλος των Χούθι προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, στην πιο πολύνεκρη επίθεση που έχει σημειωθεί στη Σαουδική Αραβία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, σύμφωνα με το BBC.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές στην περιφέρεια Μαρίμπ, στη βορειοκεντρική Υεμένη, κατηγορούν τους Χούθι ότι εντείνουν τους βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η ένταση επεκτείνεται και πέρα από τα σύνορα της Υεμένης. Την Πέμπτη, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο στην επαρχία Νατζράν, την οποία ήρε λίγο αργότερα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το νέο πλήγμα στην Άντεν εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω διεύρυνση των εχθροπραξιών, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι δεν περιορίζονται πλέον στα πεδία των στρατιωτικών συγκρούσεων, αλλά πλήττουν κυβερνητικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές στην Υεμένη και τη γειτονική Σαουδική Αραβία.