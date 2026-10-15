ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακυρώνει τη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης μετά τη διεθνή κατακραυγή – «Δεν θέλουν να τον δουν να πεθαίνει»

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Υπό το βάρος της διεθνούς κατακραυγής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπαναχώρησε από το αμφιλεγόμενο σχέδιο να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση ενός άνδρα με αναπηρία, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία 13 ανθρώπων σε στρατιωτική βάση στο Τέξας. Παρότι η εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν θα πραγματοποιηθεί κανονικά με εκτελεστικό απόσπασμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου, αναγνωρίζοντας πως πολλοί πολίτες δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η κυβέρνηση Τραμπ είχε δεχθεί σφοδρές επικρίσεις για την πρόθεση να μεταδώσει δημόσια την εκτέλεση του Χασάν, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία 13 ανθρώπων στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ, στο Τέξας, το 2009.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση θα «φρόντιζε» ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εκτέλεση.

Η ανακοίνωση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με επικριτές να συγκρίνουν την πρακτική με δημόσιες εκτελέσεις σε χώρες όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν

Τραμπ: «Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο»

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, την Πέμπτη (15/10), ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την αρχική πρόθεση της κυβέρνησής του να μεταδώσει ζωντανά την εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, αναφερόμενος τόσο στην πολύνεκρη επίθεση του 2009 όσο και στους χειρισμούς των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πριν από το μακελειό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Χασάν, πρώην ταγματάρχη του αμερικανικού στρατού, «προδότη» και «πολύ κακό και μοχθηρό άνθρωπο», υπενθυμίζοντας ότι σκότωσε 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους μία έγκυο στρατιωτικό, η οποία έχασε τη ζωή της μαζί με το αγέννητο παιδί της, ενώ τραυμάτισε σοβαρά άλλους 32 ανθρώπους.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ άσκησε κριτική στους χειρισμούς του FBI επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν υποκλέψει ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του Χασάν και του ριζοσπάστη ισλαμιστή κληρικού Ανουάρ αλ Αουλάκι, με καταγωγή από την Υεμένη και αμερικανική υπηκοότητα.

Όπως ανέφερε, οι ερευνητές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του FBI είχαν εξετάσει τα μηνύματα και είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν συνιστούσαν απειλή. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εκτίμηση αυτή σοβαρή αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών.

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί είχε υποστηρίξει τη δημόσια μετάδοση της εκτέλεσης.

«Πιστεύω ότι η ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης, ώστε να τη δουν όλοι, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο, δείχνοντας σε ολόκληρο τον κόσμο πώς αντιμετωπίζει η Αμερική τους τρομοκράτες και τα αποβράσματα όπως ο Χασάν», έγραψε.

Ωστόσο, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η προβολή των τελευταίων στιγμών του καταδικασμένου είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ πολιτών που δεν αμφισβητούν κατ’ ανάγκη την εκτέλεσή του.

«Πολλοί πολύ καλοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα προτιμούσαν να μην τον παρακολουθήσουν να πεθαίνει, είτε μέσω ζωντανής μετάδοσης είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου οπτικού μέσου», σημείωσε.

Και ανακοίνωσε την οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου: «Θα πεθάνει, όπως έχει προγραμματιστεί, από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά η εκτέλεση δεν θα μεταδοθεί».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι, μολονότι η διαδικασία δεν θα μεταδοθεί στο κοινό, οι στενοί συγγενείς των θυμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εκτέλεση αυτοπροσώπως, εφόσον το επιθυμούν.

«Τους αξίζει να γίνουν μάρτυρες της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!», κατέληξε ο Τραμπ, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του με την υπογραφή «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

President Trump says the scheduled execution of former Army Major Nidal Malik Hasan will not be streamed, but the victims’ immediate family members may attend in person if they choose. Hasan was convicted in the 2009 Fort Hood shooting that killed 13 people and wounded more than 30 others. For more updates, watch OAN on OAN Live or click the link in our bio. — One America News (@OANN) October 15, 2026

Η εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί, αλλά χωρίς τηλεοπτική μετάδοση

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου αφορά αποκλειστικά τη δημόσια μετάδοση της εκτέλεσης και όχι την ίδια τη θανατική ποινή.

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την πολύνεκρη επίθεση του 2009, εξακολουθεί να είναι προγραμματισμένο να εκτελεστεί με εκτελεστικό απόσπασμα.

Η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης να επιτρέψει τη ζωντανή παρακολούθηση της διαδικασίας είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τα όρια της κρατικής τιμωρίας και τη δημόσια προβολή της θανατικής ποινής.

Με τη νέα ανακοίνωση, ο Τραμπ εγκαταλείπει την ιδέα της ζωντανής μετάδοσης, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη την απόφαση για την εκτέλεση του καταδικασμένου άνδρα.