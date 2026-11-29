Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δύσκολη αναμένεται να είναι η νύχτα της Κυριακής (29/11), καθώς «επελαύνει» η κακοκαιρία «Άργος», προκαλώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι καταιγίδες έχουν ως αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων, σε όλη τη χώρα.

Στην Αττική, μέχρι το βράδυ της Κυριακής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε δεχτεί 295 κλήσεις: 215 για κοπές δέντρων, 52 για αντλήσεις υδάτων, 22 για αφαιρέσεις αντικειμένων και 3 για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε διασπορά στην Αττική για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Από το βράδυ της Κυριακής άρχισε και η χιονόπτωση στην Πάρνηθα.

Νέα μηνύματα από το 112

Στο μεταξύ, με νεότερη εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης κινδύνου, εκδόθηκαν άλλα δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και θυελλωδών ανέμων από σήμερα και καθ’ολη τη διάρκεια της Δευτέρας (30/11). Συγκεκριμένα, στις 22:20 εστάλη μήνυμα για τα νησιά Κέα, Κύθνο και Μήλο και στις 22:25 για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Νωρίτερα, είχαν εκδοθεί άλλα έξι μηνύματα, από το 112 για την Αττική, την Εύβοια, την Σκύρο, τη Λακωνία, τα Κύθηρα με προειδοποίηση για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους και στη Σέριφο για απαγόρευση κυκλοφορίας.

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, κάποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα. Δείτε αναλυτικά εδώ σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι.

Οι περιοχές που «βούλιαξαν» από τη βροχή – Ξεπέρασαν τα 130 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου στην Πορταριά

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής 29/11 σημειώθηκαν βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες, καθώς επίσης και θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, όπως αναφέρθηκαν σε πρόσφατη ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως στο Άγιο Όρος, στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στην Ι. Μ. Σιμωνόπετρας με 158 mm.

Χάρτης 1. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 29/11/2026.

Παράλληλα, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι επικρατούν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 29/11 στα βόρεια και ανατολικά τμήματα, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα των ριπών ανέμου του Χάρτη 2.

Η υψηλότερη ριπή ανέμου έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 29/11, καταγράφτηκε στη Μαγνησία και συγκεκριμένα στην Πορταριά με 132 km/h.

Χάρτης 2. Ριπές ανέμου έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 29/11/2026, όπως αυτές καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Τα στοιχεία για την βροχόπτωση στην Αττική

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, από το πρωί της Κυριακής (29/11) καταγράφονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm.

Δείτε στον χάρτη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, καθώς και την χωρική κατανομή τους στην περιοχή της Αττικής:

Έκλεισε γέφυρα στη Ραφήνα, πτώση κολώνας στα Καλύβια

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης και της υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, έχει κλείσει η γέφυρα στην οδό Αρίωνος, η οποία βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με τον δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Πρόκειται για γέφυρα, στην οποία έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και κατά το παρελθόν με την υπερχείλιση του συγκεκριμένου ρέματος.

Ο Δήμος Σαρωνικού έκανε γνωστό πως υπάρχει πτώση κολώνας στα Καλύβια και συγκεκριμένα στην οδό Γεωργίου Γκίνη, στον δρόμο προς το Πανί, γι’ αυτό και κάνει έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Πτώση δέντρου υπήρξε στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Λαυρίου στην Ανάβυσσο και είχε διακοπεί η κυκλοφορία, όμως η δημοτική Αρχή ανακοίνωσε πως το δέντρο απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Διακοπή κυκλοφορίας σε Λ. Πεντέλης και Κ. Φυλής λόγω πτώσεων δέντρων

Στη Λεωφόρο Πεντέλης και τη Λεωφόρο Φυλής έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω πτώσεων δέντρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πεντέλης από το ύψος της οδού Πέλλης μέχρι και το ύψος της οδού Ιωαννίνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Χαλάνδρι.

Για τον ίδιο λόγο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος της οδού Αθ. Διάκου έως το ύψος της οδού Κασσιανής, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Καθυστερήσεις δρομολογίων στον Προαστιακό Αθήνας λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης

Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Άργος».

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς – Μεταμόρφωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Λόγω των συνθηκών, επηρεάζονται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους, όπως αναφέρει, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Μεγάλο δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητα στην Κηφισιά

Ένα τεράστιο δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα το απόγευμα της Κυριακής (29/11) στην Κηφισιά, εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος» που πλήττει και το λεκανοπέδιο.

Από τύχη δεν τραυματίστηκαν πεζοί, όταν το μεγάλο δέντρο έσπασε και καταπλάκωσε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην οδό Σαρανταπόρου, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του δήμου, ενώ αναμένεται και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς από την πτώση του δέντρου προκλήθηκαν ζημιές και σε καλώδια της ΔΕΗ.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Η ισχυρή νεροποντή που πλήττει το Λεκανοπέδιο από τα ξημερώματα, έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω συσσώρευσης υδάτων παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος της Λ. Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά, στη Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Κανάρη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Αλίμου. Επίσης, με δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία στη Λ. Ποσειδώνος και στο ύψος της οδού Γλαύκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννη Μεταξά, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Βούλας. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Νικοπόλεως στα Πατήσια, υπήρξε νωρίτερα σήμερα λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Το σημείο που έχει αποκλειστεί ξεκινά από το ύψος της οδού Δουσμάνη έως την οδό Πατησίων.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε και στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, λόγω συσσώρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, στην περιοχή Πολυδένδρι Ωρωπού.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας και την Αττική.

«Ποτάμια» λυμάτων ξανά στον Άλιμο – Ανδρέας Κονδύλης: «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο ίδιο έργο θεατές, οι κάτοικοι του Αλίμου. Για ακόμη μία φορά, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, “Άργος” η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμύρισε από λύματα από την αποχέτευση της ΕΥΔΑΠ.

Η… πατέντα με το φορτηγό που κρατάει στη θέση του το καπάκι από το φρεάτιο, μπορεί να δίνει προσωρινή λύση, αυτή τη φορά όμως δεν έπιασε. Ο λόγος; Το φορτηγό έκανε για κάποιο λόγο όπισθεν, άφησε το καπάκι χωρίς βάρος και η κατάληξη ήταν να ξεχυθούν τα λύματα στη λεωφόρο.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα λύματα κατευθύνονται προς την Ψυττάλεια, ωστόσο βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το βίντεο που δημοσίευσε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, που σημείωσε πως η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς έχει επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κονδύλης: «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις»

Ο κ. Κονδύλης στην ανάρτησή του επισημαίνει πως: «Για ακόμη μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα. Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία».

ΕΥΔΑΠ: Δρομολογούνται παρεμβάσεις για την ενίσχυση του αποχετευτικού δικτύου

Με αφορμή το περιστατικό που συνέβη στη συμβολή των οδών Κανάρη και λεωφόρου Ποσειδώνος, που πλημμύρισε ξανά από λύματα, όπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ, πέραν της άμεσης αντιμετώπισής του, δρομολογεί σειρά βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ενισχυτικός αγωγός του αντλιοστασίου Α31, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός, και ο παρακαμπτήριος αγωγός (bypass) του κεντρικού παραλιακού συλλεκτήρα, η δημοπράτηση του οποίου αναμένεται εντός Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση του ανακουφιστικού αγωγού της λεωφόρου Βουλιαγμένης, έργου προϋπολογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ, το οποίο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.

Επιπλέον, στα νοτιοανατολικά προάστια εφαρμόζεται πρόγραμμα εντοπισμού παράνομων συνδέσεων όμβριων υδάτων στο αποχετευτικό δίκτυο, με στόχο τη διενέργεια έως και 30.000 ελέγχων ακινήτων ετησίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ έχει δεκαπλασιάσει το ύψος του ετήσιου επενδυτικού της προγράμματος, από 10 εκατ. σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με έμφαση στη συντήρηση και επιθεώρηση των δικτύων, στις στοχευμένες αναβαθμίσεις, στη βελτίωση της παρακολούθησης του αποχετευτικού συστήματος και στις επενδύσεις σε αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Γέρακας: Άνοιξε ο δρόμος και… κατάπιε αυτοκίνητο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ταϋγέτου, στον Γέρακα, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε άνοιγμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για το αν το άνοιγμα στο οδόστρωμα συνδέεται με τις εργασίες ή με καθίζηση του δρόμου.

Ο οδηγός άφησε σημείωμα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, προφανώς για να ενημερώσει για το περιστατικό και να αποφύγει ενδεχόμενα προβλήματα με τις αρχές.

Κοζάνη: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 εκδρομέων από τα οχήματά τους – Στα 40 εκατοστά το χιόνι

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/11) η επιχείρηση απεγκλωβισμού εκδρομέων από τα οχήματά τους, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης, εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος» που σφυροκοπά τη χώρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στη 1 το μεσημέρι, σήμερα, μέσω του 112.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμένα αυτοκίνητα εκδρομέων, στο χιόνι, που έφτανε σε ύψος τα 40 εκατοστά, κοντά στο ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου. Οι επιβαίνοντες ζήτησαν βοήθεια για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν μηχανήματα έργου του Δήμου Βοΐου, προκειμένου να βοηθήσουν στη διάνοιξη του χιονισμένου δρόμου, που οδηγεί στο καταφύγιο.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δυσκολίες στην προσέγγιση των εγκλωβισμένων ατόμων, λόγω του παγετού και της ολισθηρότητας, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν τους 13 εκδρομείς και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, τα άτομα παρελήφθησαν από λεωφορείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Μόνο με αλυσίδες και χιονολάστιχα η κυκλοφορία σε Χορτιάτη, Πεύκα και Αγ. Βασίλειο Λαγκαδά

Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας κάθε οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με ειδικά χιονολάστιχα ή δεν φορά αντιολισθητικές αλυσίδες προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω μέτρο ισχύει από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) και αφορά όλα τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη (Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Χορτιάτης) του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στον οικισμό Πεύκα του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και στον οικισμό Αγ. Βασίλειος του Δήμου Λαγκαδά.

Όπως σημειώνεται, η προσωρινή επιβολή του μέτρου αφορά όλα τα οχήματα εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίστανται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό Μ+S.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας από κατολισθήσεις και πλημμυρισμένα σημεία – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνολικά του νησιού, έχει φέρει η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια. Από το βράδυ του Σαββάτου άρχισαν οι σφοδρές καταιγίδες ενώ στους κατοίκους έφτασε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην… πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, καθώς πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι, ενώ όπως μεταδίδει το evima στην περιοχή της Λίμνης, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις. Αποτέλεσμα, τεράστιοι βράχοι και φερτά υλικά να έχουν καταλήξει στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Το πρωί της Κυριακής (29/11) λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σημειώθηκε πτώση μεγάλου πλατάνου στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδικό άξονα Προκόπι – Μαντούδι.

Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Σύμφωνα με το δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα της ΕΛΑΣ, από την περασμένη Παρασκευή (27/11) και το Σάββατο (28/11) υποχρεωτική είναι η χρήση αλυσίδων σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών:

Τρικάλων

Καρδίτσας

Βοιωτίας

Ευβοίας

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας

Το σχετικό μήνυμα της τροχαίας αναφέρει: «Υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, για το σύνολο του οδικού δικτύου».

Χιόνισε στη Δυτική Μακεδονία – Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε Ξάνθη και Κομοτηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Τα πρώτα χιόνια στη Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός, καθώς στα λευκά έχουν «ντυθεί» μεταξύ άλλων η Φλώρινα, η Κοζάνη, τα Σέρβια και η Εορδαία. Το θετικό είναι πως ακόμη δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο των περιοχών αν και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη σε πολλά σημεία.

Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το χιόνι έχει καλύψει δρόμους, στέγες και πλατείες, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό σε ολόκληρη την περιοχή. Η χιονόπτωση παραμένει έντονη, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της συσσώρευσης χιονιού και του παγετού, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών, το πρώτο χιόνι έχει ήδη στρώσει τις πλαγιές, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο τοπίο. Το ύψος του χιονιού φτάνει περίπου τα 10 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Απαγόρευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης

Εξάλλου, από το βράδυ του Σαββάτου, η τροχαία έχει προσχωρήσει στην απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Κατέρρευσε δρόμος στην Κέρκυρα – 150 κλήσεις στην Πυροσβεστική στην Ηγουμενίτσα Σοβαρές καταστροφές καταγράφηκαν στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα στον παραθαλάσσιο οικισμό του Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, όπου τμήμα του δρόμου προς τον Μαραθιά κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα. Παράλληλα, εκτεταμένες κατολισθήσεις σημειώθηκαν στη νότια Κέρκυρα, ενώ η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε επτά περιστατικά άντλησης υδάτων. Στα Σύβοτα Θεσπρωτίας καταγράφηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, με δρόμους να έχουν κοπεί και αυτοκίνητα να έχουν εγκλωβιστεί σε χαλάσματα. Συνολικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή της Ηγουμενίτσας δέχθηκε 150 κλήσεις. Προβλήματα σε Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο Αιτωλικό, στο Ρετσίνι και στον Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας. Το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο πριν από τις 17:00, σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή του Ευηνοχωρίου. Κλειστή αναμένεται να παραμείνει και την Κυριακή η παλαιά εθνική οδός στο ύψος του Ευηνοχωρίου. Στη Ζάκυνθο, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον δρόμο προς Σαρακηνάδο, στην περιοχή του Παντοκράτορα, ο οποίος είχε αποκλειστεί έπειτα από πτώση μεγάλου πεύκου στο οδόστρωμα. Υπερχείλισαν ιρλανδικές διαβάσεις στη Χαλκιδική – Διακοπές ρεύματος και κοπές δέντρων Προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος» στη Χαλκιδική και ευρύτερα στην Κεντρική Μακεδονία, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων. Συγκεκριμένα, δύο ιρλανδικές διαβάσεις υπερχείλισαν στην Ολυμπιάδα και το Γομάτι Χαλκιδικής, ενώ σε αρκετές περιοχές του νομού καταγράφονται διακοπές ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, στην Κεντρική Μακεδονία έχουν πραγματοποιηθεί 15 κοπές δέντρων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις των οδηγών, οι οποίοι καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένες ιρλανδικές διαβάσεις.

«Δεμένα» τα πλοία στα λιμάνια – Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα την αναστολή δρομολογίων και την επιβολή απαγορευτικού απόπλου από μεγάλα λιμάνια.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων αναμένεται να φθάσει κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Προβλήματα καταγράφονται και σε αρκετές περιφερειακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ειδικότερα, έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης, Ρίου – Αντιρρίου και Αργοστολίου – Ληξουρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.