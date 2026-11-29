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Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος», η οποία έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

Μάλιστα πριν από λίγο ήχησε και μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων της Αττικής για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Στο Λεκανοπέδιο, ισχυρή νεροποντή σημειώνεται από τα ξημερώματα, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού. Μάλιστα, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αλίμου, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας και την Αττική.

Λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννη Μεταξά, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Βούλας. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε και στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

«Ποτάμια» λυμάτων ξανά στον Άλιμο – Ανδρέας Κονδύλης: «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο ίδιο έργο θεατές, οι κάτοικοι του Αλίμου. Για ακόμη μία φορά, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, “Άργος” η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από λύματα από την αποχέτευση της ΕΥΔΑΠ.

Η… πατέντα με το φορτηγό που κρατάει στη θέση του το καπάκι από το φρεάτιο, μπορεί να δίνει προσωρινή λύση, αυτή τη φορά όμως δεν έπιασε. Ο λόγος; Το φορτηγό έκανε για κάποιο λόγο όπισθεν, άφησε το καπάκι χωρίς βάρος και η κατάληξη ήταν να ξεχυθούν τα λύματα στη λεωφόρο.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα λύματα κατευθύνονται προς την Ψυττάλεια, ωστόσο βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το βίντεο που δημοσίευσε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, που σημείωσε πως η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς έχει επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κονδύλης: «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις»

Ο κ. Κονδύλης στην ανάρτησή του επισημαίνει πως: «Για ακόμη μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα. Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία».

Πατήσια: Διακοπή κυκλοφορίας στην Νικοπόλεως λόγω καθίζησης οδοστρώματος

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Νικοπόλεως στα Πατήσια, υπήρξε πριν από λίγο λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Το σημείο που έχει αποκλειστεί ξεκινά από το ύψος της οδού Δουσμάνη έως την οδό Πατησίων.

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί οφείλονται στην έντονη βροχόπτωση. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Γέρακας: Άνοιξε ο δρόμος και… κατάπιε αυτοκίνητο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ταϋγέτου, στον Γέρακα, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε άνοιγμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για το αν το άνοιγμα στο οδόστρωμα συνδέεται με τις εργασίες ή με καθίζηση του δρόμου.

Ο οδηγός άφησε σημείωμα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, προφανώς για να ενημερώσει για το περιστατικό και να αποφύγει ενδεχόμενα προβλήματα με τις αρχές.

Μόνο με αλυσίδες και χιονολάστιχα η κυκλοφορία σε Χορτιάτη, Πεύκα και Αγ. Βασίλειο Λαγκαδά

Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας κάθε οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με ειδικά χιονολάστιχα ή δεν φορά αντιολισθητικές αλυσίδες προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω μέτρο ισχύει από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) και αφορά όλα τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη (Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Χορτιάτης) του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στον οικισμό Πεύκα του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και στον οικισμό Αγ. Βασίλειος του Δήμου Λαγκαδά.

Όπως σημειώνεται, η προσωρινή επιβολή του μέτρου αφορά όλα τα οχήματα εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίστανται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό Μ+S.

Κακοκαιρία «Άργος»: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας από κατολισθήσεις και πλημμυρισμένα σημεία – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνολικά του νησιού, έχει φέρει η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια. Από το βράδυ του Σαββάτου άρχισαν οι σφοδρές καταιγίδες ενώ στους κατοίκους έφτασε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην… πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, καθώς πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι, ενώ όπως μεταδίδει το evima στην περιοχή της Λίμνης, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις. Αποτέλεσμα, τεράστιοι βράχοι και φερτά υλικά να έχουν καταλήξει στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Το πρωί της Κυριακής (29/11) λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σημειώθηκε πτώση μεγάλου πλατάνου στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδικό άξονα Προκόπι – Μαντούδι.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, η Εύβοια βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Μηνύματα 112 σε Εύβοια και Σκύρο για θυελλώδεις ανέμους

Μήνυμα 112 εστάλη και στην Εύβοια αλλά και την Σκύρο για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους έως και τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας «Άργος».

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Λίγο νωρίτερα ανάλογο μήνυμα είχε σταλεί και για την Περιφέρεια Αττικής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο #Σκύρο από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας. ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Σύμφωνα με το δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα της ΕΛΑΣ, από την περασμένη Παρασκευή (27/11) και το Σάββατο (28/11) υποχρεωτική είναι η χρήση αλυσίδων σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών:

Τρικάλων

Καρδίτσας

Βοιωτίας

Ευβοίας

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας

Το σχετικό μήνυμα της τροχαίας αναφέρει: «Υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, για το σύνολο του οδικού δικτύου».

Χιόνισε στη Δυτική Μακεδονία – Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε Ξάνθη και Κομοτηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Τα πρώτα χιόνια στη Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός, καθώς στα λευκά έχουν «ντυθεί» μεταξύ άλλων η Φλώρινα, η Κοζάνη, τα Σέρβια και η Εορδαία. Το θετικό είναι πως ακόμη δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο των περιοχών αν και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη σε πολλά σημεία.

Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το χιόνι έχει καλύψει δρόμους, στέγες και πλατείες, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό σε ολόκληρη την περιοχή. Η χιονόπτωση παραμένει έντονη, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της συσσώρευσης χιονιού και του παγετού, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών, το πρώτο χιόνι έχει ήδη στρώσει τις πλαγιές, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο τοπίο. Το ύψος του χιονιού φτάνει περίπου τα 10 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Απαγόρευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης

Εξάλλου, από το βράδυ του Σαββάτου, η τροχαία έχει προσχωρήσει στην απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.