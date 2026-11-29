Στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου οδηγήθηκαν πριν από λίγο, οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε από το πάρκινγκ των δικαστηρίων, ενώ η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το 15χρονο σήμερα κορίτσι βίωνε έναν εφιάλτη για τουλάχιστον επτά χρόνια. Τα σημάδια ήταν έντονα. Αναφορά είχε γίνει από το 2020 κι όμως, κανείς δεν φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια ώστε η ανήλικη να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, όπου ζούσε στο Αγρίνιο.

Η ανήλικη φέρεται να έχει υποδείξει την μητέρα της ως τον άνθρωπο, που την εξέδιδε στις αρρωστημένες ορέξεις πέντε ανδρών, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι 10 ή 15 ευρώ.

Άγνοια για τις ασελγείς πράξεις σε βάρος του παιδιού του δηλώνει και ο πατέρας, ο οποίος κατά την απολογία του, αναμένεται να ζητήσει άρση τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να αποδειχθεί, όπως λέει, ότι δεν είχε καμία εμπλοκή.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν τι περνούσε αυτό το παιδί. Αν, όμως, η ίδια η 15χρονη δεν έβρισκε τη δύναμη να καλέσει στη γραμμή SOS 1056 και να περιγράψει όσα φρικιαστικά ζει, δεν θα είχε καταφέρει να ξεφύγει από αυτό το περιβάλλον.

Το κοριτσάκι φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα τετράδιο της ανήλικης το οποίο είχε διαρκώς μαζί της χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύπτει σε κανέναν το περιεχόμενό του.

Ακόμη και όταν καθηγητής της τη ρωτούσε τι έγραφε, εκείνη απέφευγε να απαντήσει. Το εν λόγω τετράδιο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το εάν υπάρχει κάτι σχετικό με την υπόθεση και την εμπλοκή κι άλλων προσώπων σε αυτή.

Γιαγιά 15χρονης: «Έχουμε πέσει από τα σύννεφα, το αγαπούσαμε το παιδάκι»

Η γιαγιά της 15χρονης μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega.

«Εγώ δεν ήξερα, δεν ήξερα, έχουμε πέσει από τα σύννεφα είμαι πολύ στεναχωρημένη, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, είμαι ράκος… Δεν μπορώ ούτε να φάω ούτε νερό να καταπιώ, από τη στεναχώρια μου. Δεν γνώριζα τίποτα. Δε μας έλεγε και τίποτα το παιδί όσο μεγάλωνε να μας πει κάτι… Γιατί εμείς οι παππούδες τώρα, εγώ και ο άντρας μου, το αγαπούσαμε το παιδάκι, πηγαίναμε το βλέπαμε, τα δωράκια του, το φαγητό του, τα πάντα. Αλλά; Δεν μας είπε τίποτα το παιδάκι, να μας ανοιχτεί να μας πει κάτι. Δεν ξέρω, το είχανε φοβίσει; Τι να σας πω!», ανέφερε αρχικά.

«(Ο πατέρας της 15χρονης) με τον πατέρα του μίλησε, ότι είχε άγνοια λέει, ότι είχε άγνοια γι’ αυτό το πράγμα. Έχει κάνει φυλακή ο γιος μου. Πήγε στο σπίτι και φώναξε και επειδή φώναξε στις γυναίκες, πήγε σήκωσε χέρι στη Μ., τον έβαλε μέσα η αστυνομία για να μην το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Φώναζε, νευρίασε. Έμεινε σκάρτο έναν χρόνο στη φυλακή», συνέχισε.

Τι λένε κάτοικοι του χωριού

Στο χωριό του Αγρινίου η καταγγελία της 15χρονης συγχωριανής τους για την χρόνια κακοποίησή της από την ίδια τη μητέρα της έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Δεν ήταν λίγοι οι κάτοικοι του χωριού που στήριζαν την οικογένεια, η οποία αντιμετώπιζε με οικονομικές δυσκολίες.

«Ερχόταν και βοηθούσε τον άντρα μου, γιατί έχω άντρα ΑμεΑ. Και την είχα και ερχόταν κάποιες στιγμές και με βοήθαγε να τον σηκώσω. Ήταν μια ευγενέστατη κοπέλα. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ φτωχή. Το αγαπούσε τόσο πολύ το παιδί της, που συνέχεια της έλεγε “να προσέχεις, να προσέχεις, να προσέχεις”. Ότι το έβαλε η μάνα του, να…. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, αλήθεια δεν μπορώ να το πιστέψω. Να έχει βάλει την κόρη της στην πορνεία, όχι», ανέφερε οικογενειακή φίλη για την υπόθεση.

«Δεν θέλω να γυρίσω πίσω στο σπίτι»

Αυτά τα λόγια της σε πρόσωπο της εμπιστοσύνης της άρχισαν να ξετυλίγουν το σκοτεινό κουβάρι για τα όσα βίωνε επί χρόνια. Ο φόβος όμως την κρατούσε μακριά από την Αστυνομία. Δίσταζε να περάσει το κατώφλι, να σπάσει τη σιωπή και να δείξει με το δάχτυλο εκείνους που φέρονται να εμπλέκονται στην κακοποίησή της.

«Αυτό το κοριτσάκι δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Με ένα ποδήλατο ήτανε. Από 8 χρονών η μάνα του το βάραγε. Δεν είναι άξιοι να μεγαλώσουν ένα παιδί. Αυτό το παιδί (είναι) με ένα χαμόγελο στα χείλη, να ξέρετε», υπογράμμισε κάτοικος του χωριού.

Η 15χρονη σύχναζε σε παιδική χαρά και ένα γήπεδο του χωριού. Αυτό που προξενούσε εντύπωση ήταν οι προχωρημένες ώρες, αργά μέσα στη νύχτα, που το κορίτσι κυκλοφορούσε μόνο του εδώ.

Γειτόνισσα είπε πως, «ήταν οι γονείς λίγο περίεργοι. Η μητέρα φαινόταν ότι ήταν μπλεγμένη με ναρκωτικά. Ο πατέρας, καμία σχέση. Το παιδάκι φαινόταν λίγο πιο ήσυχο, δεν έχει τόσες παρέες. Το είχαν δει από το χωριό, να κυκλοφορεί μόνο του το βράδυ αργά. Έχουμε σοκαριστεί όλοι, δεν το περίμενε κανείς».

Υπέδειξε τα σπίτια που την είχαν μεταφέρει

Παρουσία παιδοψυχολόγου, μίλησε για τους άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τους οποίους και κατονόμασε, ενώ έδωσε στις Αρχές ακόμη πιο συγκεκριμένα στοιχεία: υπέδειξε τα σπίτια στα οποία, όπως κατήγγειλε, την είχαν μεταφέρει.

«Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε που λέμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε. (Βοηθούσα) όσο μπορούσα επειδή ήταν πιο αδύναμοι. Αυτή δεν δούλευε. Δούλευε μόνο ο γιος μου, που δουλεύει μεροκάματα εδώ κι εκεί. Φεύγει το πρωί και έρχεται το βράδυ. (Η νύφη μου είναι) ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος ασχολούνταν μόνο με ένα τσιγάρο και έναν φραπέ», ανέφερε ο παππούς της 15χρονης.

«Δεν γνώριζα»

Με τα κεφάλια σκυμμένα οι γονείς της 15χρονης και 5 ακόμη συγχωριανοί τους που «έδειξε» το κορίτσι ως τους άντρες που την κακοποίησαν, πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων.

«Δεν ήξερα τίποτα», λέει ο πατέρας της 15χρονης, μέσα από το κρατητήριο.

«Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Είμαι αθώος. Έχω πέσει από τα σύννεφα, αν ισχύουν όλα αυτά. Δεν γνώριζα απολύτως τίποτα», ισχυρίζεται ο πατέρας του κοριτσιού.